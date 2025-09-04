Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέθανε ο Ανδρέας Χριστοδούλου - Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

 04.09.2025 - 17:30
Πέθανε ο Ανδρέας Χριστοδούλου - Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Πέθανε στις 3 Σεπτεμβρίου ο Ανδρέας Χριστοδούλου (ΠΑΜΗ) σε ηλικία 92 ετών από Φιλιά και κάτοικος Στροβόλου.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στον Συν. Στροβόλου 2, την Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 16:00.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 15:30.

Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Στροβόλου (Χαλεπιανές).

Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την Αγιογράφηση της Εκκλησίας.

Σε μια περίοδο που η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών, η κυβέρνηση επέλεξε να απαντήσει... με απολογισμούς.

