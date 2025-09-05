Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Ξενοφών Χριστοφίδης - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Λευκωσία, το Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 10:00 και καλούνται όσοι τιμούν την μνήμη του να παραστούν.

Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας είναι όπως γίνουν εισφορές στον Σύνδεσμο Alzheimer Λευκωσίας.