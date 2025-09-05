Πλέον μπορείς να απολαύσεις brunch στην αυλή ενός... παλιού σχολείου - Δείτε φωτογραφίες

Πιο συγκεκριμένα, ένας νεαρός μαζί με τη θεία του, θέλοντας να τιμήσει τις ρίζες του αλλά και να δημιουργήσει στο χωριό καταγωγής του έναν all day προορισμό για έξοδο που να απευθύνεται σε όλους (μικρούς και μεγάλους, νεαρούς και ηλικιωμένους, οικογένειες και ζευγάρια), άνοιξαν ένα δικό τους υπέροχο χώρο στο χωριό, ένα παραδοσιακό καφενείο στην Πάχνα, το οποίο ονόμασαν «Το Οκτατάξιον», θέλοντας να διατηρήσουν την ιστορία και την παράδοση του εν λόγω χώρου, ο οποίος άλλοτε στέγαζε το σχολείο του χωριού.

Άξιο αναφοράς επίσης είναι ότι ο Αλέξανδρος διατήρησε κάθε παλιά λεπτομέρεια στον ιστορικό αυτό χώρο, προσθέτοντας μόνο κάποιες μοντέρνες λεπτομέρειες, με τους παλιούς πίνακες, τις πόρτες και τα παράθυρα να σε ταξιδεύουν στο παρελθόν, ενώ ο τοίχος με τα βιβλία που έφτιαξε κερδίζει τις εντυπώσεις.

Το συγκεκριμένο κτήριο, στην Πάχνα της επαρχίας Λεμεσού, ανήκει στο Κοινοτικό Συμβούλιο, είναι διατηρητέο και ανακαινίστηκε πέρσι διατηρώντας την αίγλη και την ιστορικότητά του, μίας παλιά φιλοξενούσε το οκτατάξιο σχολείο του χωριού. Πλέον έχει μετατραπεί σε καφενείο-μπρατσάδικο-χώρος συναντήσεων χάρη στον Αλέξανδρο και τη θεία του. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι o χώρος αξιοποιείται από το Πολυδύναμο Κέντρο Νεολαίας Πάχνας "Πανευμένιος".

Βάζοντας λοιπόν πολύ μεράκι και αγάπη, κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν cozy χώρο με ωραία αισθητική, στον οποίο μπορείς να καθίσεις είτε στο εσωτερικό είτε στη βεράντα με την ωραία θέα και τη σκιά των δέντρων.

Σε σχέση με το brunch, το οποίο είναι μαμαδίστικο, περιλαμβάνει αρκατένο ψωμί φρεσκοψημένο από τον φούρνο του χωριού, χαλλούμι και φρέσκια αναρή δικής τους παραγωγής, τυρί, λούντζα, αβγά, μπέικον, πόλιπιφ, παστελάκι, μαρμελάδες, μέλι, βούτυρο κ.ά. Όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται προέρχονται από επιχειρήσεις της περιοχής.

Απ’ εκεί και πέρα, στο Οκτατάξιον προσφέρονται καφέδες, ροφήματα όπως φρέσκο χυμό, squash κ.ά., ενώ σερβίρονται και μπέργκερ, platters και άλλα σνακ. Επιπλέον, στο μενού θα βρεις γλυκά ημέρας, όπως ρυζόγαλο και μαχαλεπί!

Αν ο δρόμος σου λοιπόν σε βγάλει προς τα εκεί, κάνε μία στάση για καφέ, σπιτικό brunch, μπέργκερ και οικογενειακή φιλοξενία.

(99 260082) Πολυδύναμο Κέντρο Νεολαίας Πάχνας, επ. Λεμεσού. Παρ, 18.30-23.30 & Σ-Κ 09.30-23.30.