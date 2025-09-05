Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Απολαύστε τον ήλιο όσο μπορείτε – Έρχονται βροχές και στο εσωτερικό – Πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες

 05.09.2025 - 17:50
Καιρός: Απολαύστε τον ήλιο όσο μπορείτε – Έρχονται βροχές και στο εσωτερικό – Πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ σχετικά ασταθείς καιρικές συνθήκες αναμένονται κυρίως από τη Δευτέρα, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ωστόσο θα συνεχίσουν να παρατηρούνται οι τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Σάββατο, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και της πρωινής αραιής ομίχλης, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Στα ορεινά όμως, χωρίς να αποκλείεται και σε περιοχή του εσωτερικού, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν κατά το μεσημέρι και μετά, ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι τις πρωινές ώρες θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια το απόγευμα μέτριοι μέχρι ισχυροί και τοπικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή, ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο στα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχή του εσωτερικού, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης σύντομης καταιγίδας.

Τη Δευτέρα αλλά και την Τρίτη, ο καιρός θα είναι άστατος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και κατά το μεσημέρι και μετά, αναμένονται μεμονωμένες βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά, το εσωτερικό και ενδεχομένως και στα ανατολικά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

