Φυσικό αέριο: Πότε αναμένεται η πρώτη παραγωγή από το «Κρόνος» με τη συνεργασία της Αιγύπτου

Ο Υπουργός Ενέργειας μιλούσε μετά από συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών Badr Abdelatty και τον Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της χώρας Karim Badawi, στην παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών.

Σε δηλώσεις του μετά από τη συνάντηση στο Προεδρικό, ο κ. Παπαναστασίου είπε πως στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου, Karim Badawi, τους ενημέρωσε αναφορικά με την πρόοδο και τις τεχνικές και εμπορικές συμφωνίες που θα υπογραφούν τις επόμενες μέρες μεταξύ Αιγύπτου και της κοινοπραξίας των ENI και Total/Energies για την αξιοποίηση του κοιτάσματος φυσικού αερίου Κρόνος στο τεμάχιο 6 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως είπε ο Υπουργός, οι συμφωνίες αυτές που καλύπτουν το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας από την υγροποίηση του φυσικού αερίου το τερματικό Νταμιέτα μέχρι και τις εξαγωγές του διεθνώς, βρίσκονται στο στάδιο της οριστικοποίησης και αναμένονται οι επίσημες υπογραφές τις επόμενες μέρες.

Πρόσθεσε πως σε αυτό το πλαίσιο, αλλά και με την επικείμενη κατάθεση του τελικού σχεδίου ανάπτυξης και παραγωγής του «Κρόνος», η συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Αίγυπτο για το κοίτασμα εισέρχεται σε μία κρίσιμη φάση.

«Οι πολιτικές κατευθύνσεις έχουν τεθεί και προχωρούμε συντονισμένα με τις εταιρείες με στόχο τη λήψη τελικής επενδυτικής απόφασης μέχρι το τέλος του 2025 και την πρώτη παραγωγή φυσικού αερίου εντός του 2027», είπε και τόνισε πως το έργο αυτό θα αποτελέσει ορόσημο για την υλοποίηση του κοινού στόχου με την Αίγυπτο για δημιουργία ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου στην Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την πλευρά του, ο Αιγύπτιος Υπουργός αφού εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του στην Κύπρο, είπε πως η Αίγυπτος και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι στρατηγικοί εταίροι.

Σήμερα ήταν πολύ σημαντικό για μένα να έρθω και να εκφράσω τον βαθύ μου σεβασμό προς τον Εξοχότατο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και να δώσω μια ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνουμε στο στρατηγικό συνεργατικό έργο μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αιγύπτου, με στόχο την αξιοποίηση του κοιτάσματος «Κρόνος», δήλωσε.

Είπε πως η συνεργασία των δύο χωρών επικεντρώνεται στη χρήση των εγκαταστάσεων του κοιτάσματος Zohr και των υποδομών της Αιγύπτου ως πλατφόρμας εξαγωγής κυπριακού φυσικού αερίου προς τις αγορές της Ευρώπης. «Είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτή τη συνεργασία, στην οποία δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και προτεραιότητα», πρόσθεσε.

Ο κ. Badawi, σημείωσε πως αυτή τη στιγμή, η Αίγυπτος βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης τεσσάρων βασικών συμφωνιών με τους εταίρους της – την ENI και την Total/Energies – προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία λήψης τελικής επενδυτικής απόφασης πριν το τέλος του 2025, καθώς όπως επεσήμανε, «όλοι έχουμε δεσμευτεί συλλογικά να παραδώσουμε το πρώτο κυπριακό αέριο μέσω των τερματικών της Αιγύπτου προς την Ευρώπη έως το 2027. Εργαζόμαστε όλοι μαζί, με ενότητα και συνεργασία, για να το πετύχουμε», πρόσθεσε.

Ανέφερε πως το έργο αυτό είναι στρατηγικής σημασίας και θα αναδείξει την Κύπρο σε σημαντικό εξαγωγέα φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, μέσω της συνεργασίας με την Αίγυπτο και υπογράμμισε πως η συνεργασία αυτή παρακολουθείται στενά και από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Abdel Fattah al-Sisi, γεγονός που δείχνει τη σημασία που της αποδίδεται σε υψηλό πολιτικό επίπεδο.

«Ήρθα σήμερα στην Κύπρο για να μεταφέρω αυτό το μήνυμα προόδου και για να επισπεύσουμε την ολοκλήρωση των σχετικών συμφωνιών, ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης μέχρι το τέλος του έτους», είπε και ευχαρίστησε τον ομόλογο του Γιώργο Παπαναστασίου για το πνεύμα συνεργασίας και την κοινή προσπάθεια που καταβάλλουν προς όφελος του λαού της Κυπριακής Δημοκρατίας και όλων όσοι θα ωφεληθούν από την αξιοποίηση του κυπριακού φυσικού αερίου.

Είπε πως νιώθει μεγάλη χαρά που βρίσκεται στην Κύπρο καθώς νιώθει σαν στο σπίτι του, ενώ εξέφρασε και την εκτίμηση των πολιτών της Αιγύπτου προς τον κυπριακό λαό.

Ερωτηθείς πού μπορεί να επεκταθεί η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών εκτός από το έργο «Κρόνος», ο Αιγύπτιος Υπουργός είπε πως εστιάστηκαν κυρίως στο έργο του «Κρόνου», αλλά δεν αποτελεί έκπληξη ότι εργαζόμαστε επίσης για τη συνεργασία αναφορικά με την αξιοποίηση του κοιτάσματος «Αφροδίτη» μέσω των εγκαταστάσεων στην Αίγυπτο. Είπε πως υπάρχει σημαντική πρόοδος και σε αυτό τον τομέα.

«Η συνεργασία μας στον ενεργειακό τομέα με την Κυπριακή Δημοκρατία είναι πολύ σημαντική και επεκτείνεται καθημερινά. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την Κυπριακή Δημοκρατία στην πλήρη αξιοποίηση των αξιόλογων ενεργειακών της αποθεμάτων, ώστε να μπορέσει να τα αξιοποιήσει και να τα διαθέσει στους πολίτες της και στις ευρωπαϊκές αγορές που έχουν ανάγκη από ενέργεια», είπε.

Λαμβάνοντας τον λόγο και απαντώντας στην ίδια ερώτηση, ο κ. Παπαναστασίου είπε πως η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών προκύπτει από το γεγονός ότι η Αίγυπτος έχει υποδομές και η Κύπρος κοιτάσματα αλλά δεν έχει υποδομές.

«Στην κυπριακή ΑΟΖ υπάρχουν κοιτάσματα ευρήματα, τα οποία έχουν φυσικό αέριο, αλλά βρίσκονται σε κάποια διασπορά μέσα στην ΑΟΖ. Οπότε οι επενδυτές επειδή θέλουν να επενδύουν όσο το δυνατόν λιγότερο και να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόδοση, η συνέργεια προκύπτει από το γεγονός ότι οι υποδομές υπάρχουν έτοιμες, υπάρχει διαθεσιμότητα των υποδομών αυτών στην Αίγυπτο και στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για τις υποδομές του κοιτάσματος Ζορ», είπε.

Κατέληξε λέγοντας πως αυτή η συνεργασία προκύπτει μέσα από το γεγονός ότι εμείς έχουμε κάποιες καλές ποσότητες φυσικού αερίου, οι οποίες πρέπει να διοχετευτούν στην αγορά χρησιμοποιώντας υφιστάμενες υποδομές.

Τη δέσμευση ότι η Αίγυπτος θα επιταχύνει τις διαδικασίες ώστε να καταστεί εφικτή η μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στις αιγυπτιακές υποδομές και η πρώτη παράδοση στην Ευρώπη το 2027, εξέφρασαν σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Πετρελαίων και Φυσικών Πόρων της χώρας, σε συνάντησή τους με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο την Παρασκευή.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος και ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, καλωσορίζοντας τους δύο Αιγύπτιους Υπουργούς, των Εξωτερικών Μπάτρα Αμπντελάτι και Πετρελαίων Καρίμ Μπατάουι, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε, ανάμεσα σε άλλα, ότι «η Αίγυπτος είναι για την Κύπρο η πιο σημαντική χώρα της περιοχής και πάντοτε εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε τις διμερείς μας σχέσεις σε όλα τα επίπεδα», υπογραμμίζοντας ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι στρατηγικές.

Πρόσθεσε ότι μια από τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026 είναι να φέρει την ΕΕ πιο κοντά στην περιοχή «και φυσικά πολύ εγγύτερα στην Αίγυπτο», επισημαίνοντας τη Συνάντηση των ηγετών των κρατών μελών της ΕΕ με ηγέτες των χωρών της περιοχής στις 23 Απριλίου.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου είπε, ανάμεσα σε άλλα, ότι η Κύπρος θεωρείται μια από τις σημαντικότερες χώρες για την Αίγυπτο, ιδιαίτερα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ σημείωσε πως στη βάση και τον οδηγιών του Προέδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι θα εργαστούν ακόμη περισσότερο, έτσι ώστε να ενισχυθεί η διμερής συνεργασία και να εφαρμοστούν όλα όσα έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα στις δύο Κυβερνήσεις.

Πρόσθεσε ότι οι πολιτικές σχέσεις των δύο χωρών είναι επίσης εξαίρετες, ενώ σημείωσε πως οι σχέσεις της Αιγύπτου με οποιεσδήποτε άλλες χώρες στην περιοχή, «σε καμία περίπτωση δεν θα είναι σε βάρος της στρατηγικής συνεργασίας με την Κύπρο, όπως επίσης και με την Ελλάδα».

Εξέφρασε επίσης την επιθυμία της χώρας του να καταρτιστεί Σχέδιο Δράσης, παρόμοιο, όπως είπε, με αυτό ανάμεσα σε Κύπρο και Ινδία, που να αφορά την εφαρμογή των όσων έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα σε Κύπρο και Αίγυπτο.

Αναφερόμενος στον τομέα της Ενέργειας και του φυσικού αερίου, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου είπε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό τομέα που δημιουργεί κοινά συμφέροντα σε μια κατάσταση όπου όλες οι πλευρές κερδίζουν, ενώ επεσήμανε την πολύ καλή συνεργασία και επιθυμία για περαιτέρω ενίσχυση τους, σε τομείς, όπως η απασχόληση, η φιλοξενία, η γεωργία και οι επιχειρήσεις.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Πετρελαίου της Αιγύπτου είπε, ανάμεσα σε άλλα, ότι η Αίγυπτος θα επιταχύνει τη διαδικασία για να καταστήσει εφικτή τη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου προς τις σχετικές αιγυπτιακές υποδομές, σημειώνοντας πως οι πρώτες ποσότητες φυσικού αερίου από το «Κρόνος» θα είναι έτοιμες το 2027 για παράδοση στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη δέσμευση της αιγυπτιακής Κυβέρνησης.