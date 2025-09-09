Στις φλόγες δύο οικίες στη Λάρνακα - Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, γύρω στις 11:16 ξέσπασε πυρκαγιά σε κουζίνα διώροφης οικίας στην περιοχή Βεργίνας στη Λάρνακα. Εκτεταμένες ζημιές σε ξύλινους πάγκους της κουζίνας και στο περιεχόμενό τους. Από τον καπνό και τη θερμότητα, ελαφριές ζημιές στη βαφή εσωτερικά και στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση της οικίας. Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, διενήργησαν έρευνα εντός της οικίας, χωρίς να ανευρεθεί άτομο. Τα αίτια ήταν αναμμένο κερί σε καντήλι, τοποθετημένο στους πάγκους της κουζίνας.

Παράλληλα ξέσπασε πυρκαγιά σε ισόγειο οικία 6x8 μέτρα περίπου, στη Λάρνακα. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, εκτεταμένες ζημιές στην οικία. Θα ακολουθήσει διερεύνηση.