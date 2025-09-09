Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Είμαστε τυχεροί που δεν θρηνήσαμε θύματα» - Ζητούν λήψη μέτρων οι φύλακες σχολείων στη Λεμεσό

 09.09.2025 - 12:42
«Είμαστε τυχεροί που δεν θρηνήσαμε θύματα» - Ζητούν λήψη μέτρων οι φύλακες σχολείων στη Λεμεσό

 09.09.2025 - 12:42

Επιπλέον μέτρα για την ασφάλεια τους ζητούν οι φύλακες σχολείων της δυτικής περιφέρειας Λεμεσού μετά και το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε του βράδυ της Δευτέρας στο Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα.

Άγνωστοι έριξαν γκαζάκια στον χώρο του σχολείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο φύλακας που βρισκόταν στο σημείο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», ο υπεύθυνος Φυλάκων της Σχολικής Εφορείας Λεμεσού, Χρίστος Φωτίου, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία 24ωρα στα σχολεία της δυτικής περιφέρειας Λεμεσού.

«Είναι πολύ λυπητερό για την κοινωνία μας σήμερα να συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Είμαστε τυχεροί που δεν θρηνήσαμε θύματα το τελευταίο πενθήμερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: VIDEO: Σοκαριστικό περιστατικό στη Λεμεσό - Έριξαν αναμμένο γκαζάκι σε φύλακα δημοτικού

Ο κ. Φωτίου σημείωσε ότι, παρότι η Αστυνομία ήταν παρούσα, οι δράστες φαίνεται πως δεν φοβούνται καμία αρχή. «Οι επιτήδειοι δεν νιώθουν πλέον φόβο για τίποτε… η κατάσταση έχει ξεφύγει πάρα πολύ», είπε.

Τόνισε, επίσης, ότι οι φύλακες τίθενται σε κίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ρόλος τους είναι καθαρά αποτρεπτικός. «Έρχονται οι φύλακες να βγάλουν το μεροκάματο τους και δεν ξέρουμε αν θα πάνε σπίτι τους το πρωί», πρόσθεσε, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να λάβουν πιο αυστηρά μέτρα αστυνόμευσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πρόσφατοι περιορισμοί στην πρόσβαση στα σχολεία φαίνεται να έχουν προκαλέσει αντιδράσεις σε όσους στο παρελθόν εισέρχονταν ανενόχλητοι για να προχωρήσουν σε βανδαλισμούς ή κλοπές, με αποτέλεσμα οι φύλακες να μετατρέπονται σε στόχους.

«Νομίζω πρέπει οι υπεύθυνες αρχές να λάβουν πιο αυστηρά μέτρα για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί όπως πάμε δεν θα έχουμε καλό αποτέλεσμα», κατέληξε.

ΠτΔ: «Μία από τις πιο μεγάλες ανάγκες που έχουμε είναι να μεταρρυθμίσουμε το κράτος του ’60»

ΠτΔ: «Μία από τις πιο μεγάλες ανάγκες που έχουμε είναι να μεταρρυθμίσουμε το κράτος του ’60»

Μία από τις πιο μεγάλες ανάγκες που έχουμε στη χώρα μας είναι να μεταρρυθμίσουμε το κράτος του ’60, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζοντας ότι η Κυβέρνηση του έχει την απόλυτη πολιτική βούληση και την ετοιμότητα να το κάνει

