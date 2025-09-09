Βίντεο: Άγριο ξύλο Βρετανών τουριστών και Τούρκων καταστηματαρχών σε παραθαλάσσιο θέρετρο
09.09.2025 - 12:55
Καβγά με γροθιές, «ιπτάμενα» αντικείμενα και ομπρέλες που χρησιμοποιήθηκαν ως όπλα, έστησαν Βρετανοί τουρίστες με Τούρκους καταστηματάρχες στο τουριστικό θέρετρο της Αλάνια.
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η συμπλοκή ξεκίνησε έξω από μια μπουτίκ στην οδό Ατατούρκ, όταν μια ομάδα έξι Βρετανών άρχισε να τσακώνεται με καταστηματάρχη που καθόταν στην είσοδο της επιχείρησής του.
Στο βίντεο φαίνεται ο καταστηματάρχης να πέφτει στο έδαφος μετά τις γροθιές και κλωτσιές που δέχθηκε, με συναδέλφους του να τρέχουν να τον βοηθήσουν.
Οι συμμετέχοντες στον καβγά άρχισαν να πετούν ξύλα και διάφορα αντικείμενα ο ένας στον άλλο ενώ οι περαστικοί παρακολουθούν το χάος που ξεδιπλώνεται στη μέση του πολυσύχναστου δρόμου.
Ο καβγάς έληξε με την ομάδα των τουριστών που ήταν λιγότεροι σε αριθμό, να υποχωρεί σε ένα κοντινό ξενοδοχείο.
Τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες με τις αρχές της πόλης της Αλάνια να επιβάλουν τριήμερο λουκέτο στην επιχείρηση στην οποία ξεκίνησε ο καβγάς.
