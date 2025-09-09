Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΔιάσημος χάκερ αποκαλύπτει τον τρομακτικό λόγο που δεν πρέπει να δανείζετε φορτιστές iPhone
LIKE ONLINE

Διάσημος χάκερ αποκαλύπτει τον τρομακτικό λόγο που δεν πρέπει να δανείζετε φορτιστές iPhone

 09.09.2025 - 16:20
Διάσημος χάκερ αποκαλύπτει τον τρομακτικό λόγο που δεν πρέπει να δανείζετε φορτιστές iPhone

Πόσες φορές δεν έχουμε βρεθεί στη δύσκολη θέση να ψάχνουμε απεγνωσμένα έναν φορτιστή iPhone την ώρα που η μπαταρία του κινητού μας αδειάζει επικίνδυνα;

Μπορεί να φαίνεται αθώο να ζητήσεις ή να δανείσεις ένα καλώδιο, όμως ένας διάσημος χάκερ προειδοποιεί ότι αυτό μπορεί να κρύβει μεγάλους κινδύνους.

Ο φορτιστής που «ανοίγει πόρτες» σε χάκερς

Ο Ράιαν Μοντγκόμερι, γνωστός παγκοσμίως στον χώρο της κυβερνοασφάλειας, αποκάλυψε πως ένα φαινομενικά αθώο καλώδιο φόρτισης μπορεί να αποτελέσει πύλη για χάκερς, δίνοντάς τους πρόσβαση στα προσωπικά μας δεδομένα χωρίς να το καταλάβουμε.

Μάλιστα, ο ίδιος παρουσίασε σε βίντεο πώς ένα καλώδιο, σχεδόν πανομοιότυπο με το αυθεντικό, του επέτρεψε με το πάτημα ενός κουμπιού να αποκτήσει απομακρυσμένη πρόσβαση σε υπολογιστή. Μέσα σε δευτερόλεπτα, άνοιξε τερματικό και άρχισε να «πληκτρολογεί» μόνο του.

Το «κακόβουλο» καλώδιο των 180 δολαρίων

Το επίμαχο καλώδιο ονομάζεται O.MG cable και κυκλοφορεί από το 2019 στην τιμή των 180 δολαρίων.

Σχεδιάστηκε αρχικά για «ηθικούς χάκερς» (τους λεγόμενους White Hat) ώστε να εντοπίζουν αδυναμίες στα συστήματα ασφαλείας. Ωστόσο, η ομοιότητά του με ένα κανονικό καλώδιο το καθιστά εύκολο εργαλείο στα χέρια κακόβουλων χάκερς (Black Hat).

Σύμφωνα με τον δημιουργό του, Μάικ Γκρόβερ, τα νεότερα μοντέλα έχουν ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες, όπως καταγραφή πληκτρολογήσεων ή απομακρυσμένο χακάρισμα μέσω αυτόνομου WiFi access point.

«Μην εμπιστεύεστε κανένα καλώδιο»

Ο Μοντγκόμερι προειδοποιεί: «Ποτέ μην εμπιστεύεστε καλώδιο που δεν είναι δικό σας. Αν θέλετε να είστε πιο ασφαλείς, προμηθευτείτε έναν USB data blocker». Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο ίδιος ο Γκρόβερ, ακόμη και αυτοί οι αντάπτορες δεν είναι πάντα εγγύηση.

Η ύπαρξη τέτοιων εργαλείων δείχνει πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να παγιδευτεί, πιστεύοντας πως απλώς δανείστηκε έναν φορτιστή.

Το γεγονός ότι ο Μοντγκόμερι έχει αναδειχθεί στην πρώτη θέση παγκοσμίως για τις ικανότητές του από το εκπαιδευτικό site TryHackMe, σίγουρα μας καθησυχάζει ότι βρίσκεται «στη σωστή πλευρά».

Ωστόσο, η προειδοποίησή του είναι σαφής: η ασφάλεια ξεκινά από τις πιο μικρές καθημερινές συνήθειες — και ο φορτιστής μας δεν πρέπει ποτέ να είναι κοινόχρηστος.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Alpha-Alpha πρωτιές με…διαστημικά νούμερα- «Σαρώνει» η Αγαπητού, «πετάει» η Κάτια Σάββα, «εκτοξεύθηκε» η Μακρυγιάννη
Το «χάος» στη Βουλή: Ένταση κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Επιτροπής Παιδείας - Τι συνέβη
VIDEO: Σοκαριστικό περιστατικό στη Λεμεσό - Έριξαν αναμμένο γκαζάκι σε φύλακα δημοτικού
Δύσκολες στιγμές για την Γιώτα Κρος: Πήγε στις Πρώτες Βοήθειες - Τι συνέβη - Δείτε φωτογραφία
Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: «Έφυγε» από τη ζωή ο Αρχιαστυφύλακας Αντώνη Γερμανού - «Υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση στο καθήκον»
Apple: Πόσο θα κοστίζει το νέο iPhone 17 - Τι αλλάζει - Σήμερα η παρουσίαση
Θλίψη στον ΔΗΣΥ: «Έφυγε» ο πρώην βουλευτής και Έπαρχος Λευκωσίας Ανδρέας Παπαπολυβίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δύο ανεμοστρόβιλοι «χτύπησαν» τη Λευκωσία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

 09.09.2025 - 16:04
Επόμενο άρθρο

Video: Το Ισραήλ χτύπησε αξιωματούχους της Χαμάς στη Ντόχα του Κατάρ

 09.09.2025 - 16:26
Βουλευτικές 2026: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τις υποψηφιότητες στον ΔΗΣΥ - « Η δύναμη και η Παράταξη που φέρνει λύσεις»

Βουλευτικές 2026: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τις υποψηφιότητες στον ΔΗΣΥ - « Η δύναμη και η Παράταξη που φέρνει λύσεις»

Σε δηλώσεις προέβη ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος για υποβολή υποψηφιοτήτων στο ψηφοδέλτιο ΔΗΣΥ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βουλευτικές 2026: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τις υποψηφιότητες στον ΔΗΣΥ - « Η δύναμη και η Παράταξη που φέρνει λύσεις»

Βουλευτικές 2026: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τις υποψηφιότητες στον ΔΗΣΥ - « Η δύναμη και η Παράταξη που φέρνει λύσεις»

  •  09.09.2025 - 14:52
Μήνυμα Γεραπετρίτη: Οι έρευνες για το καλώδιο θα συνεχιστούν - Η ηλεκτρική διασύνδεση θα προχωρήσει

Μήνυμα Γεραπετρίτη: Οι έρευνες για το καλώδιο θα συνεχιστούν - Η ηλεκτρική διασύνδεση θα προχωρήσει

  •  09.09.2025 - 13:18
ΥΠΑΝ στη Βουλή: «Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει με σημαντικές καινοτομίες» - Ποιες οι διαφωνίες για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών

ΥΠΑΝ στη Βουλή: «Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει με σημαντικές καινοτομίες» - Ποιες οι διαφωνίες για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών

  •  09.09.2025 - 17:17
Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Αποποιούμαι τη σύνταξη αν εκλεγώ» - Τι απαντά στα περί συνεργασίας με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Αποποιούμαι τη σύνταξη αν εκλεγώ» - Τι απαντά στα περί συνεργασίας με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου

  •  09.09.2025 - 14:52
Video: Το Ισραήλ χτύπησε αξιωματούχους της Χαμάς στη Ντόχα του Κατάρ

Video: Το Ισραήλ χτύπησε αξιωματούχους της Χαμάς στη Ντόχα του Κατάρ

  •  09.09.2025 - 16:26
Με μάρτυρες υπεράσπισης συνεχίζεται την Πέμπτη η δίκη για πολιτογραφήσεις

Με μάρτυρες υπεράσπισης συνεχίζεται την Πέμπτη η δίκη για πολιτογραφήσεις

  •  09.09.2025 - 13:40
Δύο ανεμοστρόβιλοι «χτύπησαν» τη Λευκωσία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Δύο ανεμοστρόβιλοι «χτύπησαν» τη Λευκωσία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

  •  09.09.2025 - 16:04
«Η ζωή της δεν με αφορά» - Ο σύζυγος της Κρίστιν Κάμποτ σπάει τη σιωπή του μετά τις αγκαλιές της με τον CEO στη συναυλία των Coldplay

«Η ζωή της δεν με αφορά» - Ο σύζυγος της Κρίστιν Κάμποτ σπάει τη σιωπή του μετά τις αγκαλιές της με τον CEO στη συναυλία των Coldplay

  •  09.09.2025 - 15:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα