Διάσημος χάκερ αποκαλύπτει τον τρομακτικό λόγο που δεν πρέπει να δανείζετε φορτιστές iPhone

Μπορεί να φαίνεται αθώο να ζητήσεις ή να δανείσεις ένα καλώδιο, όμως ένας διάσημος χάκερ προειδοποιεί ότι αυτό μπορεί να κρύβει μεγάλους κινδύνους.

Ο φορτιστής που «ανοίγει πόρτες» σε χάκερς

Ο Ράιαν Μοντγκόμερι, γνωστός παγκοσμίως στον χώρο της κυβερνοασφάλειας, αποκάλυψε πως ένα φαινομενικά αθώο καλώδιο φόρτισης μπορεί να αποτελέσει πύλη για χάκερς, δίνοντάς τους πρόσβαση στα προσωπικά μας δεδομένα χωρίς να το καταλάβουμε.

Μάλιστα, ο ίδιος παρουσίασε σε βίντεο πώς ένα καλώδιο, σχεδόν πανομοιότυπο με το αυθεντικό, του επέτρεψε με το πάτημα ενός κουμπιού να αποκτήσει απομακρυσμένη πρόσβαση σε υπολογιστή. Μέσα σε δευτερόλεπτα, άνοιξε τερματικό και άρχισε να «πληκτρολογεί» μόνο του.

Το «κακόβουλο» καλώδιο των 180 δολαρίων

Το επίμαχο καλώδιο ονομάζεται O.MG cable και κυκλοφορεί από το 2019 στην τιμή των 180 δολαρίων.

Σχεδιάστηκε αρχικά για «ηθικούς χάκερς» (τους λεγόμενους White Hat) ώστε να εντοπίζουν αδυναμίες στα συστήματα ασφαλείας. Ωστόσο, η ομοιότητά του με ένα κανονικό καλώδιο το καθιστά εύκολο εργαλείο στα χέρια κακόβουλων χάκερς (Black Hat).

Σύμφωνα με τον δημιουργό του, Μάικ Γκρόβερ, τα νεότερα μοντέλα έχουν ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες, όπως καταγραφή πληκτρολογήσεων ή απομακρυσμένο χακάρισμα μέσω αυτόνομου WiFi access point.

«Μην εμπιστεύεστε κανένα καλώδιο»

Ο Μοντγκόμερι προειδοποιεί: «Ποτέ μην εμπιστεύεστε καλώδιο που δεν είναι δικό σας. Αν θέλετε να είστε πιο ασφαλείς, προμηθευτείτε έναν USB data blocker». Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο ίδιος ο Γκρόβερ, ακόμη και αυτοί οι αντάπτορες δεν είναι πάντα εγγύηση.

Η ύπαρξη τέτοιων εργαλείων δείχνει πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να παγιδευτεί, πιστεύοντας πως απλώς δανείστηκε έναν φορτιστή.

Το γεγονός ότι ο Μοντγκόμερι έχει αναδειχθεί στην πρώτη θέση παγκοσμίως για τις ικανότητές του από το εκπαιδευτικό site TryHackMe, σίγουρα μας καθησυχάζει ότι βρίσκεται «στη σωστή πλευρά».

Ωστόσο, η προειδοποίησή του είναι σαφής: η ασφάλεια ξεκινά από τις πιο μικρές καθημερινές συνήθειες — και ο φορτιστής μας δεν πρέπει ποτέ να είναι κοινόχρηστος.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr