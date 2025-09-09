Video: Το Ισραήλ χτύπησε αξιωματούχους της Χαμάς στη Ντόχα του Κατάρ

Καπνός φάνηκε να υψώνεται πάνω από την περιοχή Κατάρα στην πρωτεύουσα, τόνισε αυτόπτης μάρτυρας.

Το ισραηλινό Channel 12 αναφέρει ότι οι εκρήξεις ήταν απόπειρα δολοφονίας ηγετών της Χαμάς. «Επιτεθήκαμε στην ηγεσία της Χαμάς στο Κατάρ, συμπεριλαμβανομένων των Χαλίλ αλ-Χάγια και Τζαμπαρίν. Αναμένουμε τα αποτελέσματα της επίθεσης» δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο Channel 12.