Video: Το Ισραήλ χτύπησε αξιωματούχους της Χαμάς στη Ντόχα του Κατάρ

Βουλευτικές 2026: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τις υποψηφιότητες στον ΔΗΣΥ - « Η δύναμη και η Παράταξη που φέρνει λύσεις»
Σε δηλώσεις προέβη ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος για υποβολή υποψηφιοτήτων στο ψηφοδέλτιο ΔΗΣΥ.
Καπνός φάνηκε να υψώνεται πάνω από την περιοχή Κατάρα στην πρωτεύουσα, τόνισε αυτόπτης μάρτυρας.
Το ισραηλινό Channel 12 αναφέρει ότι οι εκρήξεις ήταν απόπειρα δολοφονίας ηγετών της Χαμάς. «Επιτεθήκαμε στην ηγεσία της Χαμάς στο Κατάρ, συμπεριλαμβανομένων των Χαλίλ αλ-Χάγια και Τζαμπαρίν. Αναμένουμε τα αποτελέσματα της επίθεσης» δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο Channel 12.
