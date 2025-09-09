Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΧωρίς ρεύμα περιοχές στη Λευκωσία - Δείτε τον πίνακα με τις βλάβες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χωρίς ρεύμα περιοχές στη Λευκωσία - Δείτε τον πίνακα με τις βλάβες

 09.09.2025 - 16:40
Χωρίς ρεύμα περιοχές στη Λευκωσία - Δείτε τον πίνακα με τις βλάβες

Χωρίς ρεύμα έμειναν περιοχές στη Λευκωσία το απόγευμα της Τρίτης (9/9)

Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε βλάβη στην ηλεκτροδότηση στη Λακατάμεια την Ανθούπολη και την Πάνω Δευτερά.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εκτιμώμενη ώρα επαναφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος.

Δείτε τον πίνακα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Alpha-Alpha πρωτιές με…διαστημικά νούμερα- «Σαρώνει» η Αγαπητού, «πετάει» η Κάτια Σάββα, «εκτοξεύθηκε» η Μακρυγιάννη
Το «χάος» στη Βουλή: Ένταση κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Επιτροπής Παιδείας - Τι συνέβη
VIDEO: Σοκαριστικό περιστατικό στη Λεμεσό - Έριξαν αναμμένο γκαζάκι σε φύλακα δημοτικού
Δύσκολες στιγμές για την Γιώτα Κρος: Πήγε στις Πρώτες Βοήθειες - Τι συνέβη - Δείτε φωτογραφία
Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: «Έφυγε» από τη ζωή ο Αρχιαστυφύλακας Αντώνη Γερμανού - «Υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση στο καθήκον»
Apple: Πόσο θα κοστίζει το νέο iPhone 17 - Τι αλλάζει - Σήμερα η παρουσίαση
Θλίψη στον ΔΗΣΥ: «Έφυγε» ο πρώην βουλευτής και Έπαρχος Λευκωσίας Ανδρέας Παπαπολυβίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Video: Το Ισραήλ χτύπησε αξιωματούχους της Χαμάς στη Ντόχα του Κατάρ

 09.09.2025 - 16:26
Επόμενο άρθρο

Έντονη βροχόπτωση στον αυτοκινητόδρομο - Μειωμένη η ορατότητα για τους οδηγούς - Δείτε βίντεο

 09.09.2025 - 17:02
Βουλευτικές 2026: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τις υποψηφιότητες στον ΔΗΣΥ - « Η δύναμη και η Παράταξη που φέρνει λύσεις»

Βουλευτικές 2026: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τις υποψηφιότητες στον ΔΗΣΥ - « Η δύναμη και η Παράταξη που φέρνει λύσεις»

Σε δηλώσεις προέβη ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος για υποβολή υποψηφιοτήτων στο ψηφοδέλτιο ΔΗΣΥ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βουλευτικές 2026: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τις υποψηφιότητες στον ΔΗΣΥ - « Η δύναμη και η Παράταξη που φέρνει λύσεις»

Βουλευτικές 2026: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τις υποψηφιότητες στον ΔΗΣΥ - « Η δύναμη και η Παράταξη που φέρνει λύσεις»

  •  09.09.2025 - 14:52
Μήνυμα Γεραπετρίτη: Οι έρευνες για το καλώδιο θα συνεχιστούν - Η ηλεκτρική διασύνδεση θα προχωρήσει

Μήνυμα Γεραπετρίτη: Οι έρευνες για το καλώδιο θα συνεχιστούν - Η ηλεκτρική διασύνδεση θα προχωρήσει

  •  09.09.2025 - 13:18
ΥΠΑΝ στη Βουλή: «Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει με σημαντικές καινοτομίες» - Ποιες οι διαφωνίες για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών

ΥΠΑΝ στη Βουλή: «Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει με σημαντικές καινοτομίες» - Ποιες οι διαφωνίες για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών

  •  09.09.2025 - 17:17
Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Αποποιούμαι τη σύνταξη αν εκλεγώ» - Τι απαντά στα περί συνεργασίας με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Αποποιούμαι τη σύνταξη αν εκλεγώ» - Τι απαντά στα περί συνεργασίας με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου

  •  09.09.2025 - 14:52
Video: Το Ισραήλ χτύπησε αξιωματούχους της Χαμάς στη Ντόχα του Κατάρ

Video: Το Ισραήλ χτύπησε αξιωματούχους της Χαμάς στη Ντόχα του Κατάρ

  •  09.09.2025 - 16:26
Με μάρτυρες υπεράσπισης συνεχίζεται την Πέμπτη η δίκη για πολιτογραφήσεις

Με μάρτυρες υπεράσπισης συνεχίζεται την Πέμπτη η δίκη για πολιτογραφήσεις

  •  09.09.2025 - 13:40
Δύο ανεμοστρόβιλοι «χτύπησαν» τη Λευκωσία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Δύο ανεμοστρόβιλοι «χτύπησαν» τη Λευκωσία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

  •  09.09.2025 - 16:04
«Η ζωή της δεν με αφορά» - Ο σύζυγος της Κρίστιν Κάμποτ σπάει τη σιωπή του μετά τις αγκαλιές της με τον CEO στη συναυλία των Coldplay

«Η ζωή της δεν με αφορά» - Ο σύζυγος της Κρίστιν Κάμποτ σπάει τη σιωπή του μετά τις αγκαλιές της με τον CEO στη συναυλία των Coldplay

  •  09.09.2025 - 15:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα