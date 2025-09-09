Χωρίς ρεύμα περιοχές στη Λευκωσία - Δείτε τον πίνακα με τις βλάβες

Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε βλάβη στην ηλεκτροδότηση στη Λακατάμεια την Ανθούπολη και την Πάνω Δευτερά.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εκτιμώμενη ώρα επαναφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος.

Δείτε τον πίνακα