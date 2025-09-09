Έντονη βροχόπτωση στον αυτοκινητόδρομο - Μειωμένη η ορατότητα για τους οδηγούς - Δείτε βίντεο

Βουλευτικές 2026: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τις υποψηφιότητες στον ΔΗΣΥ - « Η δύναμη και η Παράταξη που φέρνει λύσεις»
Σε δηλώσεις προέβη ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος για υποβολή υποψηφιοτήτων στο ψηφοδέλτιο ΔΗΣΥ.
Ιδιαίτερα προσεχτικοί θα πρέπει να είναι οι οδηγοί που μετακινούνται στον αυτοκινητόδρομο.
Όπως θα δείτε στο βίντεο του ThemaOnline στον αυτοκινητόδρομο παρά τον Κόρνο είναι μειωμένη η ορατότητα αφού επικρατεί δυνατή βροχόπτωση.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις