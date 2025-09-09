Έντονη βροχόπτωση στον αυτοκινητόδρομο - Μειωμένη η ορατότητα για τους οδηγούς - Δείτε βίντεο

Ιδιαίτερα προσεχτικοί θα πρέπει να είναι οι οδηγοί που μετακινούνται στον αυτοκινητόδρομο.

Όπως θα δείτε στο βίντεο του ThemaOnline στον αυτοκινητόδρομο παρά τον Κόρνο είναι μειωμένη η ορατότητα αφού επικρατεί δυνατή βροχόπτωση.

Δείτε το βίντεο