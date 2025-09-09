Δύο ανεμοστρόβιλοι «χτύπησαν» τη Λευκωσία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Δύο ανεμοστρόβιλοι έκαναν την εμφάνισή τους στη Λευκωσία το απόγευμα της Τρίτης (9/9).

Πιο συγκεκριμένα, οι ανεμοστρόβιλοι έγιναν ορατοί στις περιοχές Λακατάμιας και Ανθούπολης. Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το «Weather Forecast-ierodiakonou»

