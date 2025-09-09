Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΔύο ανεμοστρόβιλοι «χτύπησαν» τη Λευκωσία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δύο ανεμοστρόβιλοι «χτύπησαν» τη Λευκωσία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

 09.09.2025 - 16:04
Δύο ανεμοστρόβιλοι «χτύπησαν» τη Λευκωσία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Δύο ανεμοστρόβιλοι έκαναν την εμφάνισή τους στη Λευκωσία το απόγευμα της Τρίτης (9/9).

Πιο συγκεκριμένα, οι ανεμοστρόβιλοι έγιναν ορατοί στις περιοχές Λακατάμιας και Ανθούπολης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΒΙΝΤΕΟ: Ξέσπασαν καταρρακτώδεις βροχές στα ορεινά – Τι να αναμένουμε τις επόμενες μέρες

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το «Weather Forecast-ierodiakonou»

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Alpha-Alpha πρωτιές με…διαστημικά νούμερα- «Σαρώνει» η Αγαπητού, «πετάει» η Κάτια Σάββα, «εκτοξεύθηκε» η Μακρυγιάννη
Το «χάος» στη Βουλή: Ένταση κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Επιτροπής Παιδείας - Τι συνέβη
VIDEO: Σοκαριστικό περιστατικό στη Λεμεσό - Έριξαν αναμμένο γκαζάκι σε φύλακα δημοτικού
Δύσκολες στιγμές για την Γιώτα Κρος: Πήγε στις Πρώτες Βοήθειες - Τι συνέβη - Δείτε φωτογραφία
Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: «Έφυγε» από τη ζωή ο Αρχιαστυφύλακας Αντώνη Γερμανού - «Υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση στο καθήκον»
Apple: Πόσο θα κοστίζει το νέο iPhone 17 - Τι αλλάζει - Σήμερα η παρουσίαση
Θλίψη στον ΔΗΣΥ: «Έφυγε» ο πρώην βουλευτής και Έπαρχος Λευκωσίας Ανδρέας Παπαπολυβίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Φρανσουά Μπαϊρού – Αποχώρησε από το Ελιζέ – Εν αναμονή των αποφάσεων Μακρόν

 09.09.2025 - 15:59
Επόμενο άρθρο

Διάσημος χάκερ αποκαλύπτει τον τρομακτικό λόγο που δεν πρέπει να δανείζετε φορτιστές iPhone

 09.09.2025 - 16:20
Βουλευτικές 2026: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τις υποψηφιότητες στον ΔΗΣΥ - « Η δύναμη και η Παράταξη που φέρνει λύσεις»

Βουλευτικές 2026: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τις υποψηφιότητες στον ΔΗΣΥ - « Η δύναμη και η Παράταξη που φέρνει λύσεις»

Σε δηλώσεις προέβη ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος για υποβολή υποψηφιοτήτων στο ψηφοδέλτιο ΔΗΣΥ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βουλευτικές 2026: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τις υποψηφιότητες στον ΔΗΣΥ - « Η δύναμη και η Παράταξη που φέρνει λύσεις»

Βουλευτικές 2026: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τις υποψηφιότητες στον ΔΗΣΥ - « Η δύναμη και η Παράταξη που φέρνει λύσεις»

  •  09.09.2025 - 14:52
Μήνυμα Γεραπετρίτη: Οι έρευνες για το καλώδιο θα συνεχιστούν - Η ηλεκτρική διασύνδεση θα προχωρήσει

Μήνυμα Γεραπετρίτη: Οι έρευνες για το καλώδιο θα συνεχιστούν - Η ηλεκτρική διασύνδεση θα προχωρήσει

  •  09.09.2025 - 13:18
ΥΠΑΝ στη Βουλή: «Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει με σημαντικές καινοτομίες» - Ποιες οι διαφωνίες για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών

ΥΠΑΝ στη Βουλή: «Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει με σημαντικές καινοτομίες» - Ποιες οι διαφωνίες για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών

  •  09.09.2025 - 17:17
Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Αποποιούμαι τη σύνταξη αν εκλεγώ» - Τι απαντά στα περί συνεργασίας με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Αποποιούμαι τη σύνταξη αν εκλεγώ» - Τι απαντά στα περί συνεργασίας με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου

  •  09.09.2025 - 14:52
Video: Το Ισραήλ χτύπησε αξιωματούχους της Χαμάς στη Ντόχα του Κατάρ

Video: Το Ισραήλ χτύπησε αξιωματούχους της Χαμάς στη Ντόχα του Κατάρ

  •  09.09.2025 - 16:26
Με μάρτυρες υπεράσπισης συνεχίζεται την Πέμπτη η δίκη για πολιτογραφήσεις

Με μάρτυρες υπεράσπισης συνεχίζεται την Πέμπτη η δίκη για πολιτογραφήσεις

  •  09.09.2025 - 13:40
Δύο ανεμοστρόβιλοι «χτύπησαν» τη Λευκωσία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Δύο ανεμοστρόβιλοι «χτύπησαν» τη Λευκωσία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

  •  09.09.2025 - 16:04
«Η ζωή της δεν με αφορά» - Ο σύζυγος της Κρίστιν Κάμποτ σπάει τη σιωπή του μετά τις αγκαλιές της με τον CEO στη συναυλία των Coldplay

«Η ζωή της δεν με αφορά» - Ο σύζυγος της Κρίστιν Κάμποτ σπάει τη σιωπή του μετά τις αγκαλιές της με τον CEO στη συναυλία των Coldplay

  •  09.09.2025 - 15:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα