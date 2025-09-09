Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Φρανσουά Μπαϊρού – Αποχώρησε από το Ελιζέ – Εν αναμονή των αποφάσεων Μακρόν

Θα παραμείνει στη θέση του για να διεκπεραιώσει τις τρέχουσες υποθέσεις εν αναμονή του διαδόχου του, του πέμπτου αρχηγού της γαλλικής κυβέρνησης από την έναρξη της δεύτερης πενταετίας Μακρόν το 2022.

Ο Εμανουέλ Μακρόν «θα ορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες», ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας το Ελιζέ, ωστόσο, οι πληροφορίες λένε πως αυτή η ανακοίνωση μπορεί να γίνει και σήμερα, Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου.