ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Φρανσουά Μπαϊρού – Αποχώρησε από το Ελιζέ – Εν αναμονή των αποφάσεων Μακρόν

 09.09.2025 - 15:59
Αφού έχασε κατά κράτος την ψηφοφορία εμπιστοσύνης που είχε ζητήσει την Δευτέρα (194 ψήφοι υπέρ, 364 κατά), ο Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος είχε διοριστεί πρωθυπουργός τον Δεκέμβριο στην Γαλλία, υπέβαλε την παραίτησή του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Θα παραμείνει στη θέση του για να διεκπεραιώσει τις τρέχουσες υποθέσεις εν αναμονή του διαδόχου του, του πέμπτου αρχηγού της γαλλικής κυβέρνησης από την έναρξη της δεύτερης πενταετίας Μακρόν το 2022.

Ο Εμανουέλ Μακρόν «θα ορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες», ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας το Ελιζέ, ωστόσο, οι πληροφορίες λένε πως αυτή η ανακοίνωση μπορεί να γίνει και σήμερα, Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου.

Σε δηλώσεις προέβη ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος για υποβολή υποψηφιοτήτων στο ψηφοδέλτιο ΔΗΣΥ.

