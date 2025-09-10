Κακόγουστη φάρσα τελικά το email για βόμβα σε σχολείο της Πάφου

Τ/κ ΜΜΕ: Αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση οι 3 από τους 5 Ε/κ στα κατεχόμενα
Ελεύθεροι αφέθηκαν τρεις από τους πέντε Ελληνοκύπριους που κρατούνταν παράνομα στα κατεχόμενα από τον περασμένο Αύγουστο.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ηλεκτρονικό μήνυμα, που λήφθηκε στη γραμματεία του Γυμνασίου, που συστεγάζεται στον ίδιο χώρο με το Λύκειο Κύκκου, έκανε λόγο για ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού, αναγκάζοντας τις διευθύνσεις να ακολουθήσουν τα προκαθορισμένα πρωτόκολλα εκκενώνοντας τις αίθουσες.
Ακολούθησε έρευνα από την Αστυνομία και διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για μια κακόγουστη φάρσα.
