Ώρες αγωνίας για το βρέφος 3,5 μηνών με σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία - Η κατάσταση της υγείας του

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο Εκπρόσωπος Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), Χαράλαμπος Χαριλάου ανέφερε ότι η κατάσταση του βρέφους είναι σοβαρή.

«Όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε την κρισιμότητα της κατάστασης, δεν είναι κάτι το οποίο έχεις άμεση βελτίωση αλλά ελπίζεις ότι θα έχει προοδευτική βελτίωση. Το βρέφος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Μακάρειο», είπε συγκεκριμένα.