Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΏρες αγωνίας για το βρέφος 3,5 μηνών με σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία - Η κατάσταση της υγείας του
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ώρες αγωνίας για το βρέφος 3,5 μηνών με σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία - Η κατάσταση της υγείας του

 11.09.2025 - 08:22
Ώρες αγωνίας για το βρέφος 3,5 μηνών με σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία - Η κατάσταση της υγείας του

Υπόθεση σοκ βρίσκεται ενώπιον των Αρχών, μετά τον εντοπισμό εγκεφαλικής αιμορραγίας σε βρέφος μόλις 3,5 μηνών, οποίο νοσηλεύεται στην εντατική του Μακάρειου Νοσοκομείου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο Εκπρόσωπος Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), Χαράλαμπος Χαριλάου ανέφερε ότι η κατάσταση του βρέφους είναι σοβαρή.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σοκ στη Λεμεσό: Βρέφος 3,5 μηνών με σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία - Συνελήφθησαν οι γονείς

«Όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε την κρισιμότητα της κατάστασης, δεν είναι κάτι το οποίο έχεις άμεση βελτίωση αλλά ελπίζεις ότι θα έχει προοδευτική βελτίωση. Το βρέφος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Μακάρειο», είπε συγκεκριμένα.

Δείτε όσα ανέφερε στο πιο κάτω απόσπασμα:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου
Παραλύει η Κύπρος: Πώς επηρεάζονται υπηρεσίες, σχολεία και νοσοκομεία από την παναπεργία
Τροχαίο στη Λάρνακα: Φορτηγό προσέκρουσε σε πάσσαλο - Στο νοσοκομείο οδηγός
Παναπεργία: Σε αυτά τα σημεία θα διοργανωθούν οι συγκεντρώσεις σε κάθε επαρχία - Οι «συγκρουόμενες» θέσεις συνδικαλιστών και Κυβέρνησης
Ώρες αγωνίας για το βρέφος 3,5 μηνών με σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία - Η κατάσταση της υγείας του
Έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων Λυκείου στη Λεμεσό - Σε συναγερμό οι Αρχές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου

 11.09.2025 - 08:20
Επόμενο άρθρο

Τροχαίο στη Λάρνακα: Φορτηγό προσέκρουσε σε πάσσαλο - Στο νοσοκομείο οδηγός

 11.09.2025 - 08:30
Σε προεκλογική εγρήγορση το ΑΚΕΛ – Συστράτευση, στασιμότητα και προκλήσεις ενόψει 2026

Σε προεκλογική εγρήγορση το ΑΚΕΛ – Συστράτευση, στασιμότητα και προκλήσεις ενόψει 2026

Σε τροχιά βουλευτικών εκλογών έχει εισέλθει το ΑΚΕΛ, με το κόμμα της Αριστεράς να αναζητεί πολιτική ανάκαμψη και μεγαλύτερη κοινωνική απήχηση, ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης του Μαΐου 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σε προεκλογική εγρήγορση το ΑΚΕΛ – Συστράτευση, στασιμότητα και προκλήσεις ενόψει 2026

Σε προεκλογική εγρήγορση το ΑΚΕΛ – Συστράτευση, στασιμότητα και προκλήσεις ενόψει 2026

  •  11.09.2025 - 06:13
Παναπεργία: Σε αυτά τα σημεία θα διοργανωθούν οι συγκεντρώσεις σε κάθε επαρχία - Οι «συγκρουόμενες» θέσεις συνδικαλιστών και Κυβέρνησης

Παναπεργία: Σε αυτά τα σημεία θα διοργανωθούν οι συγκεντρώσεις σε κάθε επαρχία - Οι «συγκρουόμενες» θέσεις συνδικαλιστών και Κυβέρνησης

  •  11.09.2025 - 06:17
Ώρες αγωνίας για το βρέφος 3,5 μηνών με σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία - Η κατάσταση της υγείας του

Ώρες αγωνίας για το βρέφος 3,5 μηνών με σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία - Η κατάσταση της υγείας του

  •  11.09.2025 - 08:22
Τροχαίο στη Λάρνακα: Φορτηγό προσέκρουσε σε πάσσαλο - Στο νοσοκομείο οδηγός

Τροχαίο στη Λάρνακα: Φορτηγό προσέκρουσε σε πάσσαλο - Στο νοσοκομείο οδηγός

  •  11.09.2025 - 08:30
Μονή Αββακούμ: Αναβολή στη διαδικασία - Ορίστηκε νέα ημερομηνία

Μονή Αββακούμ: Αναβολή στη διαδικασία - Ορίστηκε νέα ημερομηνία

  •  11.09.2025 - 09:00
H Κίμπερλι Γκίλφοΐλ αποχαιρετά τον Τσάρλι Κερκ: Αγαπούσε τις ΗΠΑ, υπερασπιζόταν την ελευθερία

H Κίμπερλι Γκίλφοΐλ αποχαιρετά τον Τσάρλι Κερκ: Αγαπούσε τις ΗΠΑ, υπερασπιζόταν την ελευθερία

  •  11.09.2025 - 09:12
Μειωμένη η προσέλευση μαθητών λόγω παναπεργίας – Δικαιολογημένες οι απουσίες

Μειωμένη η προσέλευση μαθητών λόγω παναπεργίας – Δικαιολογημένες οι απουσίες

  •  11.09.2025 - 09:07
VIDEO - 11 Σεπτεμβρίου 2001: Η ημέρα που σημάδεψε την ανθρωπότητα - Χαραγμένη στη μνήμη η στιγμή που οι Δίδυμοι Πύργοι κατέρρευσαν

VIDEO - 11 Σεπτεμβρίου 2001: Η ημέρα που σημάδεψε την ανθρωπότητα - Χαραγμένη στη μνήμη η στιγμή που οι Δίδυμοι Πύργοι κατέρρευσαν

  •  11.09.2025 - 07:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα