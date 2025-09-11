Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τροχαίο στη Λάρνακα: Φορτηγό προσέκρουσε σε πάσσαλο - Στο νοσοκομείο οδηγός

 11.09.2025 - 08:30
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην Κοφίνου

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οδηγός φορτηγού οχήματος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να παρεκκλίνει της πορείας του και να προσκρούσει σε πάσσαλο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και τοίχο υποστατικού.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομία για εξετάσεις καθώς και ασθενοφόρο για την διακομιδή του οδηγού στο νοσοκομείο.

Κλήθηκε συνεργείο της ΑΗΚ για επιδιόρθωση της βλάβης στην ηλεκτροδότηση.

Παράλληλα γίνονται ενέργειες για μετακίνηση του φορτηγού με ειδικό ρυμουλκό.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ώρες αγωνίας για το βρέφος 3,5 μηνών με σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία - Η κατάσταση της υγείας του

 11.09.2025 - 08:22
Τρείς φράσεις που λέει ένας τοξικός σύντροφος κατά την διάρκεια μιας διαφωνίας

 11.09.2025 - 08:31
Σε τροχιά βουλευτικών εκλογών έχει εισέλθει το ΑΚΕΛ, με το κόμμα της Αριστεράς να αναζητεί πολιτική ανάκαμψη και μεγαλύτερη κοινωνική απήχηση, ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης του Μαΐου 2026.

