Τροχαίο στη Λάρνακα: Φορτηγό προσέκρουσε σε πάσσαλο - Στο νοσοκομείο οδηγός

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οδηγός φορτηγού οχήματος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να παρεκκλίνει της πορείας του και να προσκρούσει σε πάσσαλο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και τοίχο υποστατικού.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομία για εξετάσεις καθώς και ασθενοφόρο για την διακομιδή του οδηγού στο νοσοκομείο.

Κλήθηκε συνεργείο της ΑΗΚ για επιδιόρθωση της βλάβης στην ηλεκτροδότηση.

Παράλληλα γίνονται ενέργειες για μετακίνηση του φορτηγού με ειδικό ρυμουλκό.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου συνεχίζει τις εξετάσεις.