Τρείς φράσεις που λέει ένας τοξικός σύντροφος κατά την διάρκεια μιας διαφωνίας

Λίγο τα νεύρα, λίγο ότι σε «πνίγει» το δίκιο, το να πεις κάτι που δεν το εννοείς, δεν είναι δύσκολο. Ωστόσο, τα λόγια που μπορεί να ξεστομίσει ένας τοξικός σύντροφος σε μια στιγμή οργής, πολλές φορές υποδηλώνουν την παρουσία ενός δυσάρεστου χαρακτηριστικού στην προσωπικότητά του.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν 3 φράσεις που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης και αποτελούν ενδεικτικά σημάδια μιας ναρκισσιστικής και τοξικής προσωπικότητας. Ξέρεις, μιλάμε για αυτόν τον τύπο προσωπικότητας που διαθέτει χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν την πολύ υψηλή αυτοεκτίμηση, την ανάγκη θαυμασμού, την πεποίθηση ότι οι άλλοι είναι κατώτεροι και την έλλειψη ενσυναίσθησης. Και το σημαντικό είναι ότι το να έχεις για σύντροφό σου έναν τοξικό άνθρωπο, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων ψυχικής υγείας ως αποτέλεσμα της συναισθηματικής κακοποίησής σου.

Η Έριν Λέοναρντ, ψυχοθεραπεύτρια, λέει ότι όσοι ακούν συχνά αυτές τις «φαινομενικά αθώες» προτάσεις από τους συντρόφους τους, ίσως θελήσουν να «σκεφτούν μια στρατηγική εξόδου» από τη σχέση. «Το να φέρνεις ένα πρόβλημα σε έναν σύντροφο που είναι τοξικός και ναρκισσιστής, μπορεί να είναι επώδυνο», έγραψε στο Psychology Today σε άρθρο της. Πρόσθεσε, πως 3 συνηθισμένες φράσεις που χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης, μπορεί να «φαίνονται αθώες», αλλά στην πραγματικότητα είναι «εξαιρετικά χειριστικές».

Ποιες είναι;

Πρώτα, οι τοξικοί σύντροφοι χρησιμοποιούν το «λυπάμαι που νιώθεις έτσι». «Αντί ο σύντροφός σου να μπει στη θέση σου για να προσπαθήσει να καταλάβει πώς νιώθεις, απορρίπτει αμέσως το συναίσθημά σου και το χαρακτηρίζει δικό σου πρόβλημα», έγραψε η ειδικός. Απλά, δεν ενδιαφέρεται να καταλάβει πώς αισθάνεσαι. Πιο συναισθηματικές απαντήσεις θα περιλάμβαναν φράσεις όπως «δεν είμαι σίγουρος γιατί είσαι αναστατωμένος, αλλά θέλω να καταλάβω» ή οποιεσδήποτε άλλες δηλώσεις που «τιμούν τα συναισθήματά σου ακόμα κι αν ο σύντροφός σου διαφωνεί με την οπτική γωνία σου».

Το δεύτερο προειδοποιητικό σημάδι είναι αν ένας σύντροφος σε κατηγορήσει αμέσως για τη σύγκρουσή σας, επικαλούμενος τα «προβλήματα θυμού» σου. «Το να δέχεσαι άδικη επίθεση ενώ δεν είσαι εσύ αυτός που έκανε το λάθος μπορεί να είναι εξοργιστικό. Είναι φυσικό να αναστατώνεσαι σε αυτήν την περίπτωση. Ωστόσο, συχνά ο ναρκισσιστής εκμεταλλεύεται αυτό και σε κατηγορεί ότι είσαι “εκτός ελέγχου”. Στην πραγματικότητα, μπορεί να είναι αυτός που είναι οργισμένος», σημείωσε η ειδικός.

Τέλος, είπε ότι πρέπει να προσέχει κάποιος τη φράση «το κατέστρεψες». «Μπορεί να είναι η προσπάθεια ενός ναρκισσιστικού συντρόφου να σου προκαλέσει ενοχές» ή να συμπεριφερθεί σαν να είναι «τραυματισμένος». Η Λέοναρντ σημείωσε ότι όταν αντιμετωπίζει κάποιος τέτοιες αντιδράσεις, είναι απαραίτητο να συζητάει τα ζητήματα σε μια σχέση, προκειμένου να διατηρήσει την εμπιστοσύνη και την εγγύτητα.