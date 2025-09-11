Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΤρείς φράσεις που λέει ένας τοξικός σύντροφος κατά την διάρκεια μιας διαφωνίας
LIKE ONLINE

Τρείς φράσεις που λέει ένας τοξικός σύντροφος κατά την διάρκεια μιας διαφωνίας

 11.09.2025 - 08:31
Τρείς φράσεις που λέει ένας τοξικός σύντροφος κατά την διάρκεια μιας διαφωνίας

Όλοι τσακωνόμαστε με τους συντρόφους μας και όλοι λέμε πράγματα που μετά από 1 λεπτό μετανιώνουμε. Είναι (κάπως) φυσιολογικό σε λογικά πλαίσια.

Λίγο τα νεύρα, λίγο ότι σε «πνίγει» το δίκιο, το να πεις κάτι που δεν το εννοείς, δεν είναι δύσκολο. Ωστόσο, τα λόγια που μπορεί να ξεστομίσει ένας τοξικός σύντροφος σε μια στιγμή οργής, πολλές φορές υποδηλώνουν την παρουσία ενός δυσάρεστου χαρακτηριστικού στην προσωπικότητά του.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν 3 φράσεις που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης και αποτελούν ενδεικτικά σημάδια μιας ναρκισσιστικής και τοξικής προσωπικότητας. Ξέρεις, μιλάμε για αυτόν τον τύπο προσωπικότητας που διαθέτει χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν την πολύ υψηλή αυτοεκτίμηση, την ανάγκη θαυμασμού, την πεποίθηση ότι οι άλλοι είναι κατώτεροι και την έλλειψη ενσυναίσθησης. Και το σημαντικό είναι ότι το να έχεις για σύντροφό σου έναν τοξικό άνθρωπο, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων ψυχικής υγείας ως αποτέλεσμα της συναισθηματικής κακοποίησής σου.

Η Έριν Λέοναρντ, ψυχοθεραπεύτρια, λέει ότι όσοι ακούν συχνά αυτές τις «φαινομενικά αθώες» προτάσεις από τους συντρόφους τους, ίσως θελήσουν να «σκεφτούν μια στρατηγική εξόδου» από τη σχέση. «Το να φέρνεις ένα πρόβλημα σε έναν σύντροφο που είναι τοξικός και ναρκισσιστής, μπορεί να είναι επώδυνο», έγραψε στο Psychology Today σε άρθρο της. Πρόσθεσε, πως 3 συνηθισμένες φράσεις που χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης, μπορεί να «φαίνονται αθώες», αλλά στην πραγματικότητα είναι «εξαιρετικά χειριστικές».

Ποιες είναι;

Πρώτα, οι τοξικοί σύντροφοι χρησιμοποιούν το «λυπάμαι που νιώθεις έτσι». «Αντί ο σύντροφός σου να μπει στη θέση σου για να προσπαθήσει να καταλάβει πώς νιώθεις, απορρίπτει αμέσως το συναίσθημά σου και το χαρακτηρίζει δικό σου πρόβλημα», έγραψε η ειδικός. Απλά, δεν ενδιαφέρεται να καταλάβει πώς αισθάνεσαι. Πιο συναισθηματικές απαντήσεις θα περιλάμβαναν φράσεις όπως «δεν είμαι σίγουρος γιατί είσαι αναστατωμένος, αλλά θέλω να καταλάβω» ή οποιεσδήποτε άλλες δηλώσεις που «τιμούν τα συναισθήματά σου ακόμα κι αν ο σύντροφός σου διαφωνεί με την οπτική γωνία σου».

Το δεύτερο προειδοποιητικό σημάδι είναι αν ένας σύντροφος σε κατηγορήσει αμέσως για τη σύγκρουσή σας, επικαλούμενος τα «προβλήματα θυμού» σου. «Το να δέχεσαι άδικη επίθεση ενώ δεν είσαι εσύ αυτός που έκανε το λάθος μπορεί να είναι εξοργιστικό. Είναι φυσικό να αναστατώνεσαι σε αυτήν την περίπτωση. Ωστόσο, συχνά ο ναρκισσιστής εκμεταλλεύεται αυτό και σε κατηγορεί ότι είσαι “εκτός ελέγχου”. Στην πραγματικότητα, μπορεί να είναι αυτός που είναι οργισμένος», σημείωσε η ειδικός.

Τέλος, είπε ότι πρέπει να προσέχει κάποιος τη φράση «το κατέστρεψες». «Μπορεί να είναι η προσπάθεια ενός ναρκισσιστικού συντρόφου να σου προκαλέσει ενοχές» ή να συμπεριφερθεί σαν να είναι «τραυματισμένος». Η Λέοναρντ σημείωσε ότι όταν αντιμετωπίζει κάποιος τέτοιες αντιδράσεις, είναι απαραίτητο να συζητάει τα ζητήματα σε μια σχέση, προκειμένου να διατηρήσει την εμπιστοσύνη και την εγγύτητα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου
Παραλύει η Κύπρος: Πώς επηρεάζονται υπηρεσίες, σχολεία και νοσοκομεία από την παναπεργία
Τροχαίο στη Λάρνακα: Φορτηγό προσέκρουσε σε πάσσαλο - Στο νοσοκομείο οδηγός
Παναπεργία: Σε αυτά τα σημεία θα διοργανωθούν οι συγκεντρώσεις σε κάθε επαρχία - Οι «συγκρουόμενες» θέσεις συνδικαλιστών και Κυβέρνησης
Ώρες αγωνίας για το βρέφος 3,5 μηνών με σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία - Η κατάσταση της υγείας του
Έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων Λυκείου στη Λεμεσό - Σε συναγερμό οι Αρχές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τροχαίο στη Λάρνακα: Φορτηγό προσέκρουσε σε πάσσαλο - Στο νοσοκομείο οδηγός

 11.09.2025 - 08:30
Επόμενο άρθρο

Η στιγμή του σοβαρού τραυματισμού 17χρονου σε φεστιβάλ στην Ισπανία - Ταύρος τον κάρφωσε με τα κέρατα και τον πέταξε στον αέρα

 11.09.2025 - 08:43
Σε προεκλογική εγρήγορση το ΑΚΕΛ – Συστράτευση, στασιμότητα και προκλήσεις ενόψει 2026

Σε προεκλογική εγρήγορση το ΑΚΕΛ – Συστράτευση, στασιμότητα και προκλήσεις ενόψει 2026

Σε τροχιά βουλευτικών εκλογών έχει εισέλθει το ΑΚΕΛ, με το κόμμα της Αριστεράς να αναζητεί πολιτική ανάκαμψη και μεγαλύτερη κοινωνική απήχηση, ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης του Μαΐου 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σε προεκλογική εγρήγορση το ΑΚΕΛ – Συστράτευση, στασιμότητα και προκλήσεις ενόψει 2026

Σε προεκλογική εγρήγορση το ΑΚΕΛ – Συστράτευση, στασιμότητα και προκλήσεις ενόψει 2026

  •  11.09.2025 - 06:13
Παναπεργία: Σε αυτά τα σημεία θα διοργανωθούν οι συγκεντρώσεις σε κάθε επαρχία - Οι «συγκρουόμενες» θέσεις συνδικαλιστών και Κυβέρνησης

Παναπεργία: Σε αυτά τα σημεία θα διοργανωθούν οι συγκεντρώσεις σε κάθε επαρχία - Οι «συγκρουόμενες» θέσεις συνδικαλιστών και Κυβέρνησης

  •  11.09.2025 - 06:17
Ώρες αγωνίας για το βρέφος 3,5 μηνών με σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία - Η κατάσταση της υγείας του

Ώρες αγωνίας για το βρέφος 3,5 μηνών με σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία - Η κατάσταση της υγείας του

  •  11.09.2025 - 08:22
Τροχαίο στη Λάρνακα: Φορτηγό προσέκρουσε σε πάσσαλο - Στο νοσοκομείο οδηγός

Τροχαίο στη Λάρνακα: Φορτηγό προσέκρουσε σε πάσσαλο - Στο νοσοκομείο οδηγός

  •  11.09.2025 - 08:30
Μονή Αββακούμ: Αναβολή στη διαδικασία - Ορίστηκε νέα ημερομηνία

Μονή Αββακούμ: Αναβολή στη διαδικασία - Ορίστηκε νέα ημερομηνία

  •  11.09.2025 - 09:00
H Κίμπερλι Γκίλφοΐλ αποχαιρετά τον Τσάρλι Κερκ: Αγαπούσε τις ΗΠΑ, υπερασπιζόταν την ελευθερία

H Κίμπερλι Γκίλφοΐλ αποχαιρετά τον Τσάρλι Κερκ: Αγαπούσε τις ΗΠΑ, υπερασπιζόταν την ελευθερία

  •  11.09.2025 - 09:12
Μειωμένη η προσέλευση μαθητών λόγω παναπεργίας – Δικαιολογημένες οι απουσίες

Μειωμένη η προσέλευση μαθητών λόγω παναπεργίας – Δικαιολογημένες οι απουσίες

  •  11.09.2025 - 09:07
VIDEO - 11 Σεπτεμβρίου 2001: Η ημέρα που σημάδεψε την ανθρωπότητα - Χαραγμένη στη μνήμη η στιγμή που οι Δίδυμοι Πύργοι κατέρρευσαν

VIDEO - 11 Σεπτεμβρίου 2001: Η ημέρα που σημάδεψε την ανθρωπότητα - Χαραγμένη στη μνήμη η στιγμή που οι Δίδυμοι Πύργοι κατέρρευσαν

  •  11.09.2025 - 07:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα