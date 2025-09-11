Οδηγοί Προσοχή: Αιγοπρόβατα εισήλθαν στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε σε ποιο σημείο

Προσοχή συστήνει η Αστυνομία στους διερχόμενους οδηγούς στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Κοκκινοτριμιθιάς, όπου στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, στο ύψος της περιοχής Κοκκινοτριμιθιάς, γύρω στις 9.00 το πρωί της Πέμπτης, εισήλθαν δύο αιγοπρόβατα, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η κυκλοφορία.

Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στον αυτοκινητόδρομο, όπου εντόπισαν τα δύο αιγοπρόβατα, τα οποία έχουν πλέον περιοριστεί σε σημείο εκτός του αυτοκινητοδρόμου. Τα μέλη της Αστυνομίας διενεργούν έλεγχο κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον άλλα αιγοπρόβατα βρίσκονται στην περιοχή του αυτοκινητοδρόμου.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι καλούνται να οδηγούν τα οχήματα τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των μελών της Αστυνομίας.