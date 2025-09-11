Οδηγοί Προσοχή: Αιγοπρόβατα εισήλθαν στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε σε ποιο σημείο

Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 11.09.2025 - 09:20
Προσοχή Συστήνει η Αστυνομία στους Οδηγούς στον Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Κοκκινοτριμιθιάς. Αιγοπρόβατα Εισήλθαν στον Αυτοκινητόδρομο παρά την Κοκκινοτριμιθιά

Προσοχή συστήνει η Αστυνομία στους διερχόμενους οδηγούς στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Κοκκινοτριμιθιάς, όπου στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, στο ύψος της περιοχής Κοκκινοτριμιθιάς, γύρω στις 9.00 το πρωί της Πέμπτης, εισήλθαν δύο αιγοπρόβατα, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η κυκλοφορία.

Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στον αυτοκινητόδρομο, όπου εντόπισαν τα δύο αιγοπρόβατα, τα οποία έχουν πλέον περιοριστεί σε σημείο εκτός του αυτοκινητοδρόμου. Τα μέλη της Αστυνομίας διενεργούν έλεγχο κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον άλλα αιγοπρόβατα βρίσκονται στην περιοχή του αυτοκινητοδρόμου.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι καλούνται να οδηγούν τα οχήματα τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των μελών της Αστυνομίας.

 

 

Σε τροχιά βουλευτικών εκλογών έχει εισέλθει το ΑΚΕΛ, με το κόμμα της Αριστεράς να αναζητεί πολιτική ανάκαμψη και μεγαλύτερη κοινωνική απήχηση, ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης του Μαΐου 2026.

