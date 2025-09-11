Ecommbx
Βίντεο - Παναπεργία για την ΑΤΑ: «Διεκδικούμε αποκατάσταση και επέκταση για όλους τους εργαζομένους - Είμαστε έτοιμοι»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βίντεο - Παναπεργία για την ΑΤΑ: «Διεκδικούμε αποκατάσταση και επέκταση για όλους τους εργαζομένους - Είμαστε έτοιμοι»

 11.09.2025 - 12:38
Ξεκίνησαν οι επαρχιακές συγκεντρώσεις στο πλαίσιο της παναπεργίας που προκήρυξαν οι συντεχνίες για το ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ). Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν εργαζόμενοι από διάφορους κλάδους, διεκδικώντας την πλήρη αποκατάσταση του θεσμού.

Μιλώντας σε εκδήλωση, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Φ. Μάτσας, τόνισε με έμφαση:
«Διεκδικούμε πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ. Η ΑΤΑ δεν είναι διαπραγματεύσιμη, θα την διασφαλίσουμε, θα την εδραιώσουμε και θα την επεκτείνουμε στο σύνολο των εργαζομένων».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: VIDEO - Παναπεργία: Ξεκίνησαν οι επαρχιακές συγκεντρώσεις - «Ξεχύθηκε» στους δρόμους ο κόσμος - «Κάτω τα χέρια από την ΑΤΑ»

Παράλληλα, ο κ. Μάτσας αναφέρθηκε στην ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό και το φορολογικό σύστημα, ενώ υπογράμμισε ότι «η ΑΤΑ δεν κομματιάζεται. Είναι αδιαίρετη και αδιαπραγμάτευτη».

Δείτε βίντεο: 

Στο πλαίσιο των επαρχιακών συγκεντρώσεων για την παναπεργία γύρω από την ΑΤΑ, τοποθετήθηκε και η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

«Σήμερα οι εργαζόμενοι στέλνουν μήνυμα ότι η προσπάθεια να μας χωρίσει δεν θα περάσει», τόνισε από το βήμα της εκδήλωσης, στέλνοντας αιχμηρά μηνύματα τόσο προς τους εργοδότες όσο και προς την κυβέρνηση. Όπως είπε, «εάν η έγνοια των εργοδοτών είναι οι χαμηλόμισθοι, να την δείξουν την ώρα που διεκδικούμε αυξήσεις και όχι όταν ζητήσουμε κάτι να μας λένε ότι θα καταστραφεί η οικονομία».

Η κ. Χαραλάμπους απηύθυνε και προειδοποίηση προς την κυβέρνηση: «Ένα μήνυμα και στην κυβέρνηση – εάν αυτό που είπε, ΑΤΑ για όλους τους εργαζόμενους, το εννοεί, εμείς είμαστε πανέτοιμοι».

Δείτε βίντεο:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

