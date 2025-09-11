Βίντεο - Παναπεργία για την ΑΤΑ: «Διεκδικούμε αποκατάσταση και επέκταση για όλους τους εργαζομένους - Είμαστε έτοιμοι»

Μιλώντας σε εκδήλωση, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Φ. Μάτσας, τόνισε με έμφαση:

«Διεκδικούμε πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ. Η ΑΤΑ δεν είναι διαπραγματεύσιμη, θα την διασφαλίσουμε, θα την εδραιώσουμε και θα την επεκτείνουμε στο σύνολο των εργαζομένων».

Παράλληλα, ο κ. Μάτσας αναφέρθηκε στην ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό και το φορολογικό σύστημα, ενώ υπογράμμισε ότι «η ΑΤΑ δεν κομματιάζεται. Είναι αδιαίρετη και αδιαπραγμάτευτη».

Στο πλαίσιο των επαρχιακών συγκεντρώσεων για την παναπεργία γύρω από την ΑΤΑ, τοποθετήθηκε και η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

«Σήμερα οι εργαζόμενοι στέλνουν μήνυμα ότι η προσπάθεια να μας χωρίσει δεν θα περάσει», τόνισε από το βήμα της εκδήλωσης, στέλνοντας αιχμηρά μηνύματα τόσο προς τους εργοδότες όσο και προς την κυβέρνηση. Όπως είπε, «εάν η έγνοια των εργοδοτών είναι οι χαμηλόμισθοι, να την δείξουν την ώρα που διεκδικούμε αυξήσεις και όχι όταν ζητήσουμε κάτι να μας λένε ότι θα καταστραφεί η οικονομία».

Η κ. Χαραλάμπους απηύθυνε και προειδοποίηση προς την κυβέρνηση: «Ένα μήνυμα και στην κυβέρνηση – εάν αυτό που είπε, ΑΤΑ για όλους τους εργαζόμενους, το εννοεί, εμείς είμαστε πανέτοιμοι».

