Συνελήφθη 27χρονος Αιγύπτιος για το τροχαίο με θύμα 23χρονη στα Μάλια: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα - Προσπάθησε να διαφύγει

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο 27χρονος, ο οποίος επέβαινε στο δίκυκλο με το οποίο συγκρούστηκε η μηχανή με την 23χρονη, δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης ενώ κατά την ίδια πηγή το ίδιο ίσχυε και για την νεαρή κοπέλα.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 23χρονη που διέμενε στη Χερσόνησο και ήταν εργαζόμενη σε κέντρο διασκέδασης στην περιοχή, φορούσε κράνος σε αντίθεση με τον 27χρονο.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν, επίσης, ότι ο 27χρονος από την Αίγυπτο μετά τη σύγκρουση προσπάθησε να διαφύγει από τον τόπο της τραγωδίας - πιθανότατα επειδή δεν είχε δίπλωμα και το όχημα ήταν ανασφάλιστο- αλλά ακινητοποιήθηκε από δύο τουρίστες.

Από την ΕΛ.ΑΣ, αναζητούνται και βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες της μοιραίας σύγκρουσης που σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα σήμερα, Πέμπτη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα