Συνελήφθη 27χρονος Αιγύπτιος για το τροχαίο με θύμα 23χρονη στα Μάλια: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα - Προσπάθησε να διαφύγει
Συνελήφθη 27χρονος Αιγύπτιος για το τροχαίο με θύμα 23χρονη στα Μάλια: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα - Προσπάθησε να διαφύγει

 11.09.2025 - 12:17
Συνελήφθη 27χρονος Αιγύπτιος για το τροχαίο με θύμα 23χρονη στα Μάλια: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα - Προσπάθησε να διαφύγει

Στη σύλληψη του 27χρονου Αιγύπτιου για το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή της μια 23χρονη σήμερα τα ξημερώματα στα Μάλια της Κρήτης προχώρησε η ΕΛΑΣ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρή 23χρονη - Η μηχανή της συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο στα Μάλια

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο 27χρονος, ο οποίος επέβαινε στο δίκυκλο με το οποίο συγκρούστηκε η μηχανή με την 23χρονη, δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης ενώ κατά την ίδια πηγή το ίδιο ίσχυε και για την νεαρή κοπέλα.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 23χρονη που διέμενε στη Χερσόνησο και ήταν εργαζόμενη σε κέντρο διασκέδασης στην περιοχή, φορούσε κράνος σε αντίθεση με τον 27χρονο.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν, επίσης, ότι ο 27χρονος από την Αίγυπτο μετά τη σύγκρουση προσπάθησε να διαφύγει από τον τόπο της τραγωδίας - πιθανότατα επειδή δεν είχε δίπλωμα και το όχημα ήταν ανασφάλιστο- αλλά ακινητοποιήθηκε από δύο τουρίστες.

Από την ΕΛ.ΑΣ, αναζητούνται και βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες της μοιραίας σύγκρουσης που σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα σήμερα, Πέμπτη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Νέο περιστατικό φωτιάς σε σχολείο της Λεμεσού – Ορατοί οι καπνοί σε όλη την πόλη - Φωτογραφίες

 11.09.2025 - 12:10
Βίντεο - Παναπεργία για την ΑΤΑ: «Διεκδικούμε αποκατάσταση και επέκταση για όλους τους εργαζομένους - Είμαστε έτοιμοι»

 11.09.2025 - 12:38
Ξεκίνησαν οι επαρχιακές συγκεντρώσεις στο πλαίσιο της παναπεργίας που προκήρυξαν οι συντεχνίες για το ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ). Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν εργαζόμενοι από διάφορους κλάδους, διεκδικώντας την πλήρη αποκατάσταση του θεσμού.

