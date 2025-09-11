VIDEO: Ξέσπασε φωτιά στην Πάφο - Είναι κοντά σε κατοικίες

Συγκεκριμένα, η φωτιά φαίνεται να ξέσπασε στην περιοχή της Τρεμιθούσας.

Σύμφωνα με την ομάδα «Atlas fireteam», η φωτιά είναι σε κοντινή απόσταση από κατοικίες.

Ενημέρωση από Τμήμα Δασών

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Τρεμιθούσας της επαρχίας Πάφου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 13:18 και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 15:00 αφού έκαψε έκταση τριών δεκαρίου με άγρια βλάστηση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 3 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα και 9 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.