ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Ξέσπασε φωτιά στην Πάφο - Είναι κοντά σε κατοικίες

 11.09.2025 - 13:44
VIDEO: Ξέσπασε φωτιά στην Πάφο - Είναι κοντά σε κατοικίες

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (11/09) σε περιοχή της επαρχίας Πάφου.

Συγκεκριμένα, η φωτιά φαίνεται να ξέσπασε στην περιοχή της Τρεμιθούσας.

Σύμφωνα με την ομάδα «Atlas fireteam», η φωτιά είναι σε κοντινή απόσταση από κατοικίες.

Δείτε βίντεο ΕΔΩ.

Ενημέρωση από Τμήμα Δασών

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Τρεμιθούσας της επαρχίας Πάφου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 13:18 και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 15:00 αφού έκαψε έκταση τριών δεκαρίου με άγρια βλάστηση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 3 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα και 9 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

 

Λετυμπιώτης για παναπεργία: «Η θετική κατάληξη περνά μέσα από τον υπεύθυνο διάλογο και την κοινή βούληση όλων των πλευρών»

Λετυμπιώτης για παναπεργία: «Η θετική κατάληξη περνά μέσα από τον υπεύθυνο διάλογο και την κοινή βούληση όλων των πλευρών»

Για την στάση της Κυβέρνησης αναφορικά με την παναπεργία που προκήρυξαν οι συντεχνίες για το ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), μίλησε o Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Λετυμπιώτης για παναπεργία: «Η θετική κατάληξη περνά μέσα από τον υπεύθυνο διάλογο και την κοινή βούληση όλων των πλευρών»

Λετυμπιώτης για παναπεργία: «Η θετική κατάληξη περνά μέσα από τον υπεύθυνο διάλογο και την κοινή βούληση όλων των πλευρών»

