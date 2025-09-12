Ecommbx
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου - Ο βίος των Αγίων που τιμούνται
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου - Ο βίος των Αγίων που τιμούνται

 12.09.2025 - 06:56
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου - Ο βίος των Αγίων που τιμούνται

Σήμερα Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η Απόδοσις της εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου και η μνήμη των Ιερομαρτύρων Αυτονόμου και Κουρνούτου επισκόπου Ικονίου.

Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα.

Ιερομάρτυρες Καρνούτος και Αυτόνομος

Ο Άγιος Κουρνούτος ήταν γέννημα και θρέμμα της πόλης του Ικονίου, της οποίας κατόπιν έγινε Αρχιερέας. Βρισκόταν κάποτε σ’ ένα χωριό, Σούρσαλο ονομαζόμενο και δίδασκε τον λόγο της πίστης στους άπιστους. Οι εκεί όμως διώκτες του χριστιανισμού, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στον ηγεμόνα Περίνιο. Αυτός, αφούσκληρά τον βασάνισε, τελικά τον αποκεφάλισε και έτσι ένδοξα έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου.

Ο Άγιος Αυτόνομος ήταν επίσκοπος στην Ιταλία και είχε στην επισκοπή του πλούσια χριστιανική δράση. Όταν άρχισε ο διωγμός του Διοκλητιανού εγκατέλειψε τη θέση του, και πήγε στους Σώρεους της Μικράς Ασίας. Εκεί εγκαταστάθηκε στο σπίτι ενός χριστιανού, του Κορνήλιου και συνέχιζε να διδάσκει το Ευαγγέλιο.

Στη συνέχεια μετέβη στην Λυκαονία και στην Ισαυρία για να συνεχίσει το έργο του. Πριν ξεκινήσει το ταξίδι του χειροτόνησε διάκονο τον Κορνήλιο. Ύστερα από καιρό όταν επέστρεψε στους Σωρεούς, και είδε το πολύ καλό έργο πού είχε κάνει να ασπαστούν τον χριστιανισμό πολλοί άνθρωποι, τον χειροτόνησε ιερέα. Αφού επισκέφθηκε πολλές περιοχές στον Εύξεινο Πόντο επέστρεψε πάλι κοντά στον Κορνήλιο και τον χειροτόνησε επίσκοπο. Το θεάρεστο έργο που είχε κάνει ο άγιος Αυτόνομος ενόχλησε τούς ειδωλολάτρες που τον σκότωσαν με λιθοβολισμό την ώρα πού λειτουργούσε μέσα στον ναό το 313 μ.Χ.

☀ Ανατολή ήλιου: 07:04 – Δύση ήλιου: 19:38
🌖 Σελήνη 19.9 ημερών

