Έχετε σκύλο; 5 πράγματά του που είναι καλύτερα να πετάξετε

Όσο και αν ενθουσιάζεστε όταν μπαίνετε σε ένα pet shop, θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας το εξής: Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός.

Υπέροχες συσκευασίες με όλων των ειδών τις λιχουδιές, μπολάκια σε όμορφα χρώματα και σχήματα, νέες τροφές που υπόσχονται πολλά, έξυπνα παιχνίδια και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Όλα αυτά σας καλούν να τα πάρετε. Ένας παράδεισος μπροστά σας. Και φυσικά θέλετε να τα πάρετε όλα.

Εδώ όμως είναι που θα πρέπει να προσέξετε να μην πέσετε στην παγίδα της διαφήμισης, της φανταχτερής συσκευασίας αλλά και της παγίδας του υπαλλήλου του καταστήματος που προσπαθεί να σας πείσει με επιμονή να πάρετε κάτι.

Πριν από οποιαδήποτε αγορά, θα πρέπει να είστε ενημερωμένοι τι ακριβώς είναι αυτό που πάτε να πάρετε. Αν πρόκειται για τροφή, να δείτε τι περιέχει και αν πραγματικά είναι κατάλληλη για τις ανάγκες του ζώου σας. Αν είναι παιχνίδι, να δείτε μήπως το υλικό του δεν είναι και το καλύτερο για αυτό. Και πολλά άλλα.

Τα ακόλουθα λοιπόν 5 πράγματα για τον σκύλο μας τα έχουμε σχεδόν όλοι στο σπίτι. Και όμως δεν θα έπρεπε. Καιρός λοιπόν να τα ξεφορτωθούμε.

1. Μπισκότα- λιχουδιές

Και ποιος δεν έχει μπισκοτολιχουδιές στο σπίτι για τον σκύλο του; Και ποιος σκύλος δεν κάνει σαν τρελός όταν του τις δίνετε;

Το ότι τις έχουν όμως όλοι δε σημαίνει ότι είναι και καλό για το ζώο. Συνήθως αυτές οι λιχουδιές έχουν πάρα πολλές θερμίδες. Αν μάλιστα του δίνετε αρκετές τη μέρα, καταλαβαίνετε ότι σύντομα θα οδηγηθεί σε παχυσαρκία. Και η παχυσαρκία φέρνει πολύ σοβαρές ασθένειες.

Οι λιχουδιές επίσης δεν έχουν όλα τα συστατικά τα οποία χρειάζεται ένας σκύλος, οπότε δεν πρέπει να ξεπερνούν το 10% της διατροφής του.

Το πιο σημαντικό όμως σε αυτές είναι το ότι περιέχουν, μεταξύ άλλων ακατάλληλων, και τεχνητά συντηρητικά, σάκχαρα, γλυκαντικά και χημικές ουσίες που μπορούν δυνητικά να οδηγήσουν σε προβλήματα υγείας.

Περιέχουν επίσης τα τεχνητά συντηρητικά BHA (βήτα-υδροξυοξέα), BHT (βουτυλιωμένο υδροξυτολουόλιο) και αιθοξυκίνη που χρησιμοποιούνται για να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής τους. Το BHA έχει χαρακτηριστεί ως κάτι καρκινογόνο για τα ζώα.

Οπότε αντί να του δώσετε κάτι τέτοιο, δοκιμάστε να φτιάξετε τις δικές σας σπιτικές λιχουδιές χρησιμοποιώντας συστατικά χαμηλής θερμιδικής αξίας όπως γιαούρτι σε μικρή ποσότητα, κολοκύθα, μήλα και άλλα που είναι και γευστικά και υγιεινά. Υπάρχουν πάρα πολλές και εύκολες συνταγές που μπορείτε να δοκιμάσετε να κάνετε.

2. Κόκαλα από ακατέργαστο δέρμα βοοειδών για μάσημα (rawhide)

Πρόκειται για κάτι επικίνδυνο καθώς περιέχει ακατάλληλα υλικά, επικίνδυνες χημικές ουσίες, ενισχυτικά γεύσης, αρώματα και άλλα. Επίσης ξεπλένονται με δυνατά χημικά και χρωματίζονται με χημικά. Οι κτηνίατροι προτρέπουν τους κηδεμόνες σκύλων να μη δίνουν στα ζώα τους κάτι τέτοιο για να μασούν. Τα συγκεκριμένα παιχνίδια μπορεί να είναι επίσης ιδιαίτερα επικίνδυνα εάν εισέλθουν στο πεπτικό σύστημα ενός ζώου.

Συχνά καταπίνονται από το ζώο και απορροφούν νερό με αποτέλεσμα να διογκώνονται μέσα στο στομάχι, να μεγαλώνουν σε μέγεθος και να μην μπορούν να περάσουν από το έντερο. Αν λοιπόν ο σκύλος σας καταπιεί ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό, η χειρουργική επέμβαση είναι η μόνη λύση για την αφαίρεσή του.

3. Λαστιχένιες μπάλες με μια τρύπα

Οι κτηνίατροι προτρέπουν τους κηδεμόνες σκύλων να ελέγχουν προσεκτικά τις λαστιχένιες μπάλες με τις οποίες παίζουν τα σκυλιά τους.

Κι αυτό, γιατί συνήθως οι μπάλες αυτές έχουν μια τρύπα στο πλάι, στην οποία θα μπορούσαν να ”χώσουν” τη γλώσσα τους. Αν συμβεί αυτό, μπορεί να σταματήσει η ροή του αίματος και να προκληθεί επικίνδυνη νευρική βλάβη.

Αν βέβαια ο σκύλος σας αγαπάει πολύ αυτού του είδους τα παιχνίδια, βρείτε κάποιες χωρίς την επικίνδυνη αυτή τρύπα αέρα.

4. Πλαστικά μπολάκια

Τα πλαστικά μπολάκια μπορεί να είναι μια βολική και οικονομική επιλογή, όμως δεν είναι ό,τι καλύτερο για τον σκύλο μας.

Το πλαστικό την ώρα που ο σκύλος σας τρώει μπορεί εύκολα να σπάσει αν το μασήσει ή το γρατζουνίσει. Αυτό δημιουργεί δύο προβλήματα:

Αν ο σκύλος καταπιεί ένα κομμάτι από αυτό, θα μπορούσε να του προκαλέσει εντερική απόφραξη ή αιμορραγία. Επίσης ακόμα και η μικρότερη γρατσουνιά στο πλαστικό μπορεί να γίνει ένα μέρος όπου θα συσσωρευτούν βακτήρια.

Τα πλαστικά μπολ επίσης περιέχουν τοξικές ουσίες που μπορεί να περάσουν στο φαγητό ή το νερό του ζώου.

Προτιμήστε λοιπόν καλύτερα τα ανοξείδωτα μπολ νερού και φαγητού, τα οποία είναι πιο ασφαλή, αντέχουν μέσα στον χρόνο και πλένονται εύκολα.

Μπορεί τα πλαστικά μπολ να είναι πιο όμορφα και να τα βρίσκουμε σε περισσότερα σχέδια, έχουν όμως μερικά μειονεκτήματα.

5. Σαμπουάν που περιέχουν επικίνδυνα χημικά

Τα ράφια των καταστημάτων κατοικίδιων ζώων είναι γεμάτα με διαφορετικές επιλογές σαμπουάν για σκύλους, κάτι που πραγματικά είναι δελεαστικό.

Πολλά φθηνά σαμπουάν, όπως και δικά μας, περιέχουν πολύ επικίνδυνα χημικά, τα οποία μόνο καλό δεν κάνουν στο ζώο μας. Για αυτό προτιμήστε φυσικά σαμπουάν χωρίς σιλικόνη, parabens, θειικά άλατα και τεχνητά αρώματα.

Αυτό που έχουμε να σας πούμε για το τέλος είναι ότι δεν είστε κακοί κηδεμόνες αν έχετε για τον σκύλο σας τα πιο πάνω πράγματα. Δεν γνωρίζουμε όλοι τα πάντα.

Τώρα όμως πλέον ξέρετε ότι υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές λύσεις που δεν θα βλάψουν τον σκύλο σας. Έτσι θα είστε και εσείς ήσυχοι και ο σκύλος σας υγιής.

Πηγή: topetmou.gr