Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΘλίψη για τον ΠτΔ - «Ο Τάκης Τσαγγάρης ήταν παράδειγμα αγωνιστή και πατριώτη»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θλίψη για τον ΠτΔ - «Ο Τάκης Τσαγγάρης ήταν παράδειγμα αγωνιστή και πατριώτη»

 12.09.2025 - 11:57
Θλίψη για τον ΠτΔ - «Ο Τάκης Τσαγγάρης ήταν παράδειγμα αγωνιστή και πατριώτη»

Με βαθύτατη οδύνη πληροφορήθηκε τον θάνατο του φίλου Τάκη Τσαγγάρη, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, για τον αγωνιστή της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου από τον αγγλικό ζυγό, αξιωματικό του πρώτου κυπριακού στρατού και μέλος του Εφεδρικού Σώματος.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: O Βίκτωρας Παπαδόπουλος αποχαιρετά τον Τάκη Τσαγγάρη : «Με τίμησες με τη φιλία σου» - «Ένας λεβέντης στρατιωτικός»

«Ο Τάκης Τσαγγάρης ήταν παράδειγμα αγωνιστή και πατριώτη, επιδεικνύοντας απαράμιλλο θάρρος και ανδρεία τόσο κατά τη διάρκεια του ένοπλου αγώνα για την αποτίναξη του αποικιοκρατικού ζυγού όσο και κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής, αλλά και δίνοντας μάχη για τη διατήρηση της συνταγματικής νομιμότητας και της δημοκρατίας κατά τη μαύρη μέρα του πραξικοπήματος, όταν με αυτοθυσία έδωσε τη μάχη στο Προεδρικό Μέγαρο και διέσωσε τον πρώτο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Εθνάρχη Μακάριο Γ΄.

Ο Τάκης Τσαγγάρης ήταν ένας ανιδιοτελής και αγνός πατριώτης που η προσφορά του στον τόπο αποτελεί φωτεινό παράδειγμα.

Εκφράζω ειλικρινή συλλυπητήρια εκ μέρους της Κυβέρνησης και εμένα προσωπικά προς τους οικείους του εκλιπόντος».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Αποκλείστηκε η σκηνή – Εμφανή τα σημάδια από τρεις σφαίρες - Δύο στο τζάμι
Αρχή κατά της Διαφθοράς: Διαπιστώνει ενδείξεις διαφθοράς για τον Μαρίνο Σιζόπουλο - Δείτε το πόρισμα
Σου αρέσει η Ιταλία; Το Υφυπουργείο Πολιτισμού αναζητά άτομο για την Πρεσβεία της Κύπρου στη Ρώμη - Μάθε λεπτομέρειες
Σοβαρό τροχαίο: Βαν παρέσυρε 23χρονο πεζό - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Η κατάσταση της υγείας του
«Οι ασφαλιστικές να ενημερώσουν τους οδηγούς για τις αλλαγές στα μικροατυχήματα» – Πότε μπορούν να μετακινηθούν τα αυτοκίνητα
Κινητά στις φυλακές: «Διαχρονική γάγγραινα» - Πότε έρχεται το σύστημα εντοπισμού και απενεργοποίησης τους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο Τουσκ απαντά στον Τραμπ: Όχι, η ρωσική επίθεση με drones στην Πολωνία «δεν ήταν λάθος»

 12.09.2025 - 11:56
Επόμενο άρθρο

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο η έρευνα για Σιζόπουλο, το GSI και ο απόηχος της απόφασης για Γιαννάκη

 12.09.2025 - 12:05

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Θλίψη για τον ΠτΔ - «Ο Τάκης Τσαγγάρης ήταν παράδειγμα αγωνιστή και πατριώτη»

Θλίψη για τον ΠτΔ - «Ο Τάκης Τσαγγάρης ήταν παράδειγμα αγωνιστή και πατριώτη»

  •  12.09.2025 - 11:57
Ντόρια Βαρωσιώτου: Όχι από Ανώτατο Συνταγματικό στο αίτημα Βαρωσιώτου για εξαίρεση 3 δικαστών

Ντόρια Βαρωσιώτου: Όχι από Ανώτατο Συνταγματικό στο αίτημα Βαρωσιώτου για εξαίρεση 3 δικαστών

  •  12.09.2025 - 12:17
Αρχή κατά της Διαφθοράς: Διαπιστώνει ενδείξεις διαφθοράς για τον Μαρίνο Σιζόπουλο - Δείτε το πόρισμα

Αρχή κατά της Διαφθοράς: Διαπιστώνει ενδείξεις διαφθοράς για τον Μαρίνο Σιζόπουλο - Δείτε το πόρισμα

  •  12.09.2025 - 11:12
«Οι ασφαλιστικές να ενημερώσουν τους οδηγούς για τις αλλαγές στα μικροατυχήματα» – Πότε μπορούν να μετακινηθούν τα αυτοκίνητα

«Οι ασφαλιστικές να ενημερώσουν τους οδηγούς για τις αλλαγές στα μικροατυχήματα» – Πότε μπορούν να μετακινηθούν τα αυτοκίνητα

  •  12.09.2025 - 09:49
Σοβαρό τροχαίο: Βαν παρέσυρε 23χρονο πεζό - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Η κατάσταση της υγείας του

Σοβαρό τροχαίο: Βαν παρέσυρε 23χρονο πεζό - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Η κατάσταση της υγείας του

  •  12.09.2025 - 10:09
Σήμερα η υποβολή των "υποψηφιοτήτων" για τις «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα

Σήμερα η υποβολή των "υποψηφιοτήτων" για τις «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα

  •  12.09.2025 - 11:12
Βίντεο - Συγκλονιστική καταγγελία: 62χρονη πέθανε στο ΓΝ Λευκωσίας αφού περίμενε 8 ώρες για πνευμονολόγο

Βίντεο - Συγκλονιστική καταγγελία: 62χρονη πέθανε στο ΓΝ Λευκωσίας αφού περίμενε 8 ώρες για πνευμονολόγο

  •  12.09.2025 - 08:29
Eurobank: Τι έχει ήδη αλλάξει και τι παραμένει σταθερό - Τι έρχεται στην επόμενη φάση

Eurobank: Τι έχει ήδη αλλάξει και τι παραμένει σταθερό - Τι έρχεται στην επόμενη φάση

  •  12.09.2025 - 10:04

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα