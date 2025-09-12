Θλίψη για τον ΠτΔ - «Ο Τάκης Τσαγγάρης ήταν παράδειγμα αγωνιστή και πατριώτη»

«Ο Τάκης Τσαγγάρης ήταν παράδειγμα αγωνιστή και πατριώτη, επιδεικνύοντας απαράμιλλο θάρρος και ανδρεία τόσο κατά τη διάρκεια του ένοπλου αγώνα για την αποτίναξη του αποικιοκρατικού ζυγού όσο και κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής, αλλά και δίνοντας μάχη για τη διατήρηση της συνταγματικής νομιμότητας και της δημοκρατίας κατά τη μαύρη μέρα του πραξικοπήματος, όταν με αυτοθυσία έδωσε τη μάχη στο Προεδρικό Μέγαρο και διέσωσε τον πρώτο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Εθνάρχη Μακάριο Γ΄.

Ο Τάκης Τσαγγάρης ήταν ένας ανιδιοτελής και αγνός πατριώτης που η προσφορά του στον τόπο αποτελεί φωτεινό παράδειγμα.

Εκφράζω ειλικρινή συλλυπητήρια εκ μέρους της Κυβέρνησης και εμένα προσωπικά προς τους οικείους του εκλιπόντος».