Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο η έρευνα για Σιζόπουλο, το GSI και ο απόηχος της απόφασης για Γιαννάκη

«Επιδείνωσε το χάσμα η πρόταση-φούσκα», είναι ο τίτλος στο κύριο θέμα στην εφημερίδα «Αλήθεια» που αναφέρει ότι "η ίδια η Κυβέρνηση πυροδότησε το χάος και την απεργία για την ΑΤΑ" και ότι ταλαιπωρήθηκαν χιλιάδες πολίτες "ως αποτέλεσμα της επικοινωνιακής πολιτικής Χριστοδουλίδη". Σε άλλο θέμα γράφει ότι η Ελλάδα απαντά στο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο με τη Chevron, αναφερόμενη στις προσφορές για έρευνες υδρογονανθράκων σε τέσσερα μπλοκ. Αλλού γράφει ότι ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, πρώην στέλεχος του ΔΗΣΥ, ανακοινώθηκε ως αριστίνδην υποψήφιος του ΕΛΑΜ, και ότι η υπονόμευση του ΔΗΣΥ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

«Ώρα απόφασης για Μαρίνο Σιζόπουλο» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της η εφημερίδα «Πολίτης», αναφέροντας ότι η Αρχή κατά της Διαφθοράς ανακοινώνει σήμερα τα ευρήματα της έρευνάς της για υπόθεση που αφορά τον Μαρίνο Σιζόπουλο, έπειτα από ένα χρόνο μελέτης εγγράφων και ακροάσεων μαρτύρων. Αλλού, για το θέμα της ΑΤΑ γράφει ότι οι συντεχνίες προειδοποιούν με κλιμάκωση μέτρων ενώ οι εργοδότες επιμένουν στις θέσεις τους. Σε άλλο θέμα γράφει ότι είναι στην Κύπρο και πάλι η Ολγκίν, κάνοντας αναφορά σε διαβουλεύσεις στο κενό.

«Ο Φιλελεύθερος» υπό τον τίτλο «Εργοδότες: Δεν το συζητούμε», αναφέρεται σε παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την ΑΤΑ ενώ γράφει στο κύριο θέμα του ότι οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι διαμηνύουν ότι δεν θα προσέλθουν σε διάλογο αν μείνει στο τραπέζι το «ΑΤΑ για όλους». Αλλού γράφει για δικαστικό μαραθώνιο για το σκάνδαλο Αββακούμ. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην καταδίκη του Γιάννη Γιαννάκη σε τρία χρόνια φυλάκιση, σημειώνοντας ότι μένει μετέωρο το θέμα των μισθών που λάμβανε.

«Οι εργαζόμενοι, μια γροθιά, ύψωσαν φωνή υπεράσπισης της ΑΤΑ», είναι ο τίτλος του κύριου θέματος στην εφημερίδα «Χαραυγή», που κάνει λόγο για δυναμικό μήνυμα προς την Κυβέρνηση και την εργοδοσία για πλήρη και καθολική ΑΤΑ. Σε άλλο θέμα, αναφέρεται σε διαμαρτυρία κατά του Ισραήλ που διοργανώνει το Σάββατο το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης στην Πλατεία Ελευθερίας. Αλλού γράφει ότι φυλακίζεται ο «άριστος των αρίστων» Γιαννάκης Γιαννάκη.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail» υπό τον τίτλο «Πανεθνική απεργία παραλύει την Κύπρο», γράφει, στο κύριο θέμα της, ότι η μαζική, τρίωρη απεργία για την ΑΤΑ επηρέασε πτήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και μεταφορές. Αλλού γράφει ότι ο πρώην Επίτροπος Εθελοντισμού καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης. Σε άλλο θέμα γράφει ότι οι κατηγορούμενοι σε υπόθεση «χρυσών διαβατηρίων», Δημήτρης Συλλούρης και Χριστάκης Τζιοβάνης, δηλώνουν αθώοι.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Γνώμη», στο κύριο θέμα της, υπό τον τίτλο «Ηλεκτρο'Σοκ' η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας!» αναφέρεται σε φιάσκο σε σχέση με το περιβόητο, όπως αναφέρει, έργο Great Sea Interconnector. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στη χθεσινή απεργία για την ΑΤΑ και γράφει ότι επέφερε σοκ και δέος στους εργοδότες η καθολική συμμετοχή στην παναπεργία. Αλλού αναφέρεται σε καταγγελία της Ομάδας Πρωτοβουλίας για την Προάσπιση του Δημόσιου Σχολείου για καρκινογόνα υλικά σε πλαστικά δάπεδα σε νηπιαγωγεία και παιδικές χαρές.

Η επίσης εβδομαδιαία εφημερίδα «Το Κυπριακό Ποντίκι», υπό τον τίτλο στο κύριο της θέμα «GSI: Ποιος κρύβεται, γιατί κρύβεται και γιατί δεν προχωρά» αναφέρεται σε κρίση μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας και μεταξύ της Κυπριακής Δημοκατίας και της ΕΕ λόγω άρνησης της Λευκωσίας να καταβάλει την πρώτη δόση των 25 εκατομμυρίων ευρώ για τον GSI. Αλλού γράφει για το πόσα χρήματα θα κερδίσει η ομάδα που θα σηκώσει την κούπα στο EuroBasket 2025. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στο ποιο είναι πιο ωφέλιμο, το περπάτημα ή το τρέξιμο, σύμφωνα με ειδικούς.