Οι μαλάκες της υπόθεσης

Ναι σε σένα. Που το διαβάζεις αυτό συνοφρυωμένος και έτοιμος να αρπαχτείς. Ναι, εάν έπιασες δουλειά νόμιμα και αξιοκρατικά, διάβασες και δούλεψες σκληρά για τα πτυχία σου που είναι 100% γνήσια και όχι κάποια τσαπατσούλικη πλαστογραφία που δεν θα έπειθε ούτε εξάχρονο αλλά έπεισε τα τσακάλια της ΕΔΥ, αν τηρείς τους νόμους και δεν προσπαθείς κάθε τρεις και λίγο να ξεγελάσεις το κράτος, τους συμπολίτες σου ή την ίδια σου τη συνείδηση τότε, no offense, αλλά είσαι ο μαλάκας της υπόθεσης.

Ο Γιαννάκης είναι η ενσάρκωση του Cypriot Dream, το απόλυτο κυπριακό success story και το role model για κάθε παρασιτικό κομματόσκυλο με μοναδική φιλοδοξία να κατσικωθεί στο Δημόσιο και να τον πληρώνουμε μέχρι να πεθάνει για να τον παίζει (ούτε) 8 ώρες την ημέρα πενθήμερο πλην αργιών, ημιαργιών, απεργιών, αδειών και (very) long weekends. Περιπτώσεις σαν του Γιαννάκη μπορεί να μην είναι ο κανόνας (ευελπιστώ δηλαδή) αλλά σίγουρα δεν είναι και η εξαίρεση - είμαι σίγουρος πως αν έκανε ένα ξεσκόνισμα φακέλων η Ελεγκτική θα έβρισκε πολλά φυντάνια αν όχι με πλαστά πτυχία σίγουρα με κομματικά διαπιστευτήρια στη θέση των μπανάλ προσόντων.

Ο Γιαννάκης προσελήφθη στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου το 1996, μονιμοποιήθηκε το 2007 και την 1/1/2008 διορίστηκε στη θέση του Λειτουργού Νεολαίας (λίγες μέρες νωρίτερα είχε τροποποιηθεί το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, με την προσθήκη, στα απαιτούμενα προσόντα, του πτυχίου του Πολιτικού Μηχανικού που υποτίθεται ότι κατείχε ο Γιαννάκης - “με έμφαση στην πολιτική” για να μην ξεχνιόμαστε). Τον Μάιο του 2013 ο Νίκος Αναστασιάδης τον διορίζει Επίτροπο Εθελοντισμού, πετυχαίνει να αυξήσει τον μισθό του ζητώντας να παίρνει όσα και η Επίτροπος Ισότητας για λόγους εχμ.. ισότητας και η Κύπρος διαθέτει πλέον την πατέντα του πιο ακριβοπληρωμένου Επιτρόπου επιφορτισμένου με το καθήκον να πείσει όλους τους άλλους να δουλεύουν... εθελοντικά. Από το 2021 που ο (έκτοτε καρατομημένος) Γενικός Ελεγκτής έβγαλε στη φόρα ότι το πουλέν του Αναστασιάδη κατείχε το ίσως πιο ερασιτεχνικά πλαστογραφημένο απολυτήριο στα παγκόσμια χρονικά (με γαμημένο διορθωτικό for fuck’s sake), εκτός του ότι πήρε την Αστυνομία κανένα χρόνο να το ερευνήσει, όταν η πολυαναμενόμενη δίκη εδέησε να ξεκινήσει το καλοκαίρι του ‘22 έμελλε να εξελιχθεί σε μια από τις μακροβιότερες έβερ ξεπερνώντας σε διάρκεια ακόμα κι αυτές της Νυρεμβέργης και του OJ Simpson!

Τρία χρόνια, καμιά δεκαριά αναβολές και μείον πέντε (από τις οκτώ συνολικά) κατηγορίες αργότερα, ο Γιαννάκης καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση χωρίς αναστολή και οδηγήθηκε στις Κεντρικές Φυλακές. Σημειώστε πως όλο το διάστημα που ακολούθησε την παραίτησή του από τη θέση του Επιτρόπου (δηλαδή εδώ και τέσσερα χρόνια) ο Γιαννάκης διατηρούσε την οργανική του θέση στον ΟΝΕΚ όντας σε άδεια(!) και εισπράττοντας τον μισό μισθό του από κει (υπολογίζεται πως όλο αυτό το διάστημα μάζεψε πάνω από 60.000 ευρώ αράζοντας στο σπίτι και φωνάζοντας “fucking amateurs” στους απατεώνες πρωταγωνιστές των true crime docs του Netflix που μπίντζαρε).

Απόσπασμα από το σκεπτικό της απόφασης της δικαστού Νικόλ Γρηγορίου: «Τα περιστατικά της υπόθεσης είναι ιδιαιτέρως σοβαρά και η αναγκαιότητα γενικής αποτροπής είναι επιβεβλημένη. Δεν πρόκειται για μια περίπτωση ανθρώπου που έκανε ένα επιπόλαιο σφάλμα πριν από 30 χρόνια. Ο κατηγορούμενος ενήργησε με προσχεδιασμό και εκμεταλλευόμενος τους καρπούς των παράνομων ενεργειών του, ακολούθησε μια ανελικτική πορεία δεκαετιών η οποία στηρίχθηκε σε πλαστά πτυχία και πιστοποιητικά. Αυτό, χωρίς να κατέχει τα προσόντα των θέσεων για τις οποίες αρχικά προσλήφθηκε και στη συνέχεια προήχθη. Μετά τον αρχικό διορισμό του, διορίστηκε σε θέση προαγωγής με δεδομένο ότι, μεταξύ άλλων πληρούσε την απαίτηση κατοχής πανεπιστημιακού διπλώματος, ενώ παράλληλα ευνοήθηκε με την απαλλαγή από την υποχρέωση να υπηρετήσει με δοκιμασία. Στη συνέχεια αποσπάστηκε στο Προεδρικό μέχρι το έτος 2021, ενώ εξακολουθούσε να κατέχει ταυτόχρονα και τη μόνιμη θέση λειτουργού νεολαίας στον ΟΝΕΚ. Μόνο όταν υποβλήθηκε η εναντίον του καταγγελία και ξεκίνησε η διερεύνηση τερματίστηκε η απόσπαση του και τέθηκε σε διαθεσιμότητα».

Ο Γιαννάκης είναι 61 ετών. Όταν θα βγει από τη φυλακή (σε ένα, ενάμιση χρόνο το πολύ) θα είναι έτοιμος για την παχυλή σύνταξη που επίσης δικαιούται καθώς η Νομική Υπηρεσία φρόντισε να αφαιρέσει από πολύ νωρίς την κατηγορία της απόσπασης δημοσίου χρήματος με ψευδείς παραστάσεις καθώς θεώρησε πως όλο το χρήμα που τσέπωσε ο “άριστος των αρίστων” ήταν “δεδουλευμένα” (προφανώς από το... δούλεμα που μας έριχνε τόσες δεκαετίες). Δεν χρειάζεται καν να αναζητήσει δουλειά, θα συνεχίσει από εκεί ακριβώς που σταμάτησε, να πληρώνεται δηλαδή από το κράτος για να κάθεται. Κι αυτό η ΝΥ, που έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να πέσει το αστέρι μας όσο πιο μαλακά γίνεται χωρίς να καρφωθούν κιόλας, το αποκαλεί “απονομή δικαιοσύνης”.

Ποια Minds in Cyprus και μαλακίες, αυτός είναι ο καλύτερος κράχτης για τον επαναπατρισμό ταλέντων. Φαντάζομαι και την αντίστοιχη καμπάνια: “Ελα στην Κύπρο για να βγει το όνειρό σου αληθινό και όχι το πτυχίο - Γίνε ο νέος Γιαννάκης Γιαννάκης στη θέση του παλιού που μόλις μας τελείωσε”.

Πληρώνουν άλλωστε οι μαλάκες της υπόθεσης...