ΑρχικήLifestyleΆννα Βίσση: Βούρκωσε πάνω στη σκηνή μιλώντας για τον Καρβέλα – «Η ζωή μας από τότε κοινή στα πάντα» – Δείτε βίντεο
LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Βούρκωσε πάνω στη σκηνή μιλώντας για τον Καρβέλα – «Η ζωή μας από τότε κοινή στα πάντα» – Δείτε βίντεο

 14.09.2025 - 10:37
Άννα Βίσση: Βούρκωσε πάνω στη σκηνή μιλώντας για τον Καρβέλα – «Η ζωή μας από τότε κοινή στα πάντα» – Δείτε βίντεο

Αποθεώθηκε η Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο το Σάββατο 13/9.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Η απόλυτη σταρ Άννα Βίσση ξεσήκωσε ξανά το Καλλιμάρμαρο σε μια φαντασμαγορική βραδιά - Δείτε βίντεο

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η σπουδαία Κύπρια τραγουδίστρια διάβασε ένα συγκινητικό γράμμα αφιερωμένο στον Νίκο Καρβέλα, τον καταξιωμένο συνθέτη και πρώην σύζυγό της, υπογραμμίζοντας τη μακροχρόνια συνεργασία και κοινή τους πορεία από το 1973.

Δείτε βίντεο στο LifeNews.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Νέα δεδομένα - Νέες συμμαχίες - Παλιοί και νέοι παίκτες

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Νέα δεδομένα - Νέες συμμαχίες - Παλιοί και νέοι παίκτες

Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει – Τι ετοιμάζουν τα κόμματα, ποιοι διεκδικούν και πώς διαμορφώνονται οι τάσεις...

