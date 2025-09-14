Άννα Βίσση: Βούρκωσε πάνω στη σκηνή μιλώντας για τον Καρβέλα – «Η ζωή μας από τότε κοινή στα πάντα» – Δείτε βίντεο

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η σπουδαία Κύπρια τραγουδίστρια διάβασε ένα συγκινητικό γράμμα αφιερωμένο στον Νίκο Καρβέλα, τον καταξιωμένο συνθέτη και πρώην σύζυγό της, υπογραμμίζοντας τη μακροχρόνια συνεργασία και κοινή τους πορεία από το 1973.