Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΈχετε μεγαλόσωμο σκύλο; Πώς μπορείτε να τον βγάλετε βόλτα - Προσοχή στο λουρί
LIKE ONLINE

Έχετε μεγαλόσωμο σκύλο; Πώς μπορείτε να τον βγάλετε βόλτα - Προσοχή στο λουρί

 14.09.2025 - 10:50
Έχετε μεγαλόσωμο σκύλο; Πώς μπορείτε να τον βγάλετε βόλτα - Προσοχή στο λουρί

Όλοι οι σκύλοι πρέπει να πηγαίνουν τουλάχιστον δύο με τρεις βόλτες μέσα στην ημέρα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εκτονωθούν, να κοινωνικοποιηθούν αλλά και προφανώς να κάνουν την ανάγκη τους.

Επίσης, μπορούν κατά τη διάρκεια της βόλτας να εκπαιδευτούν, πράγμα πολύ σημαντικό αν και μπορεί να είναι λίγο δύσκολο και χρονοβόρο.

Ωστόσο, κάθε σκύλος έχει τις δικές του ανάγκες και οι βόλτες του πρέπει να προσαρμόζονται με βάση αυτές. Σε αυτό το άρθρο θα αναλύσουμε το πώς μπορείτε να βγάζετε βόλτα τον μεγαλόσωμο σκύλο σας, ο οποίος αν και μπορεί να είναι ένας μεγαλόσωμος γίγαντας, ενδέχεται ορισμένες φορές να σας δυσκολεύει, γι’ αυτό και η προετοιμασία της βόλτας του είναι πολύ σημαντική.

Τι πρέπει να κάνετε πρώτα

Πριν τον βγάλετε βόλτα, θα πρέπει να κατανοήσετε τις ανάγκες του, οι οποίες εξαρτώνται από τη φυλή, την ηλικία, την υγεία και τον χαρακτήρα του. Οπότε, αφού λάβετε υπόψη σας όλα τα παραπάνω, μπορεί να υπολογίσετε πόση άσκηση και πόση ώρα βόλτα περίπου χρειάζεται μέσα στην ημέρα. Αν πάρουμε για παράδειγμα δύο μεγαλόσωμους σκύλους της ίδιας φυλής αλλά διαφορετικής ηλικίας, θα δούμε ότι ένας μεγαλόσωμος ηλικιωμένος σκύλος χρειάζεται λιγότερη ώρα βόλτα και άσκηση από ό,τι ένα μεγαλόσωμο κουτάβι, το οποίο είναι γεμάτο ενέργεια.

Τα επόμενα βήματα

Εφόσον κατανοήσετε τις ανάγκες του σκύλου σας, ήρθε η ώρα να προετοιμαστείτε για τη βόλτα σας.

Αρχικά, θα πρέπει να επενδύσετε σε ένα καλό και στιβαρό λουρί, το οποίο και θα αντέξει περισσότερο στον χρόνο αλλά και θα έχετε καλύτερο έλεγχο του σκύλου σας. Δεν θα πρέπει να αμελήσετε το σαμαράκι, το οποίο θα πρέπει να είναι γερό και να προσαρμόζεται στον σωματότυπο του κατοικιδίου σας, να είναι άνετο και να μην καταπονεί το σώμα του. Προσέξτε να μην είναι ούτε πολύ σφιχτό ούτε πολύ χαλαρό, για να μπορεί να κινείται ο σκύλος μας ευκολία αλλά και να μην μπορεί να το βγάλει και γίνει κάποιο ατύχημα. Επομένως, πριν βγείτε από το σπίτι, φορέστε στον τετράποδο φίλο σας το λουρί και το σαμαράκι του, στερεώστε το καλά και εφοδιαστείτε με σακούλες για τις ακαθαρσίες του και πολλές λιχουδιές για την εκπαίδευσή του.

Επίσης, είναι απαραίτητο πριν αρχίσετε να βγάζετε βόλτα το σκυλάκι σας, να το έχετε εκπαιδεύσει και να του έχετε μάθει κάποιες βασικές εντολές, όπως, για παράδειγμα, το «μείνε». Αν θεωρείτε ότι δεν μπορείτε να το καταφέρετε μόνος σας, μπορείτε να ζητήσετε τη βοήθεια ενός εκπαιδευτή ή εκπαιδεύτριας. Μέσω της θετικής εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει πολλές λιχουδιές και πολλούς επαίνους, θα καταφέρετε να κάνετε τον σκύλο σας να σας υπακούει. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει αν τον τιμωρείτε και να του φωνάζετε. Προσπαθήστε να του μάθετε μέσα στο σπίτι πώς να περπατάει με λουρί χωρίς να τραβάει.

Επιπλέον, μάθετέ του να έρχεται πίσω σε εσάς όταν φωνάζετε το όνομά του, πράγμα πολύ σημαντικό εάν κάποια στιγμή τον αφήσετε ελεύθερο. Να θυμάστε ότι πρέπει να είστε συνεπείς και ότι θα χρειαστείτε χρόνο και υπομονή.

Όταν, λοιπόν, με το καλό ξεκινήσετε για την πρώτη σας βόλτα, προσαρμόστε τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε στις ανάγκες του σκύλου σας. Ίσως για αρχή θα πρέπει να αποφύγετε τους πολυσύχναστους δρόμους και θα πρέπει να επιλέγετε πιο ήσυχα μονοπάτια για να μην τρομάξει ο σκύλος σας.

Θα πρέπει, ακόμα, να λάβετε υπόψη σας την απόσταση που θα διανύσετε με το αγαπημένο σας κατοικίδιο. Μερικές φορές οι μεγαλόσωμοι σκύλοι κουράζονται πιο εύκολα από τους μεσαίου μεγέθους σκύλους, ειδικά μάλιστα όταν είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Παρατηρήστε καλά τα σημάδια για να καταλάβετε πότε ο σκύλος σας είναι κουρασμένος και θέλει να γυρίσει σπίτι. Εξάλλου, δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Μπορεί κάποια μέρα να μη νιώθει πολύ καλά και να θέλει να επιστρέψει για ξεκούραση στο κρεβάτι του.

Τι μπορεί να συμβεί στην υγεία του σκύλου σας αν τραβάτε στη βόλτα το λουρί του

Η βόλτα με τον σκύλο μας είναι κάτι υπέροχο. Από τη χαρά του όμως εκείνος θέλει να τρέξει. Και εκεί είναι που εμείς τραβάμε το…

Τελευταίες σκέψεις

Το σημαντικό είναι κάθε φορά που κάνει κάτι σωστό να τον επιβραβεύετε. Μπορεί στην αρχή να σας τραβάει, μπορεί να μην θέλει να προχωρήσει, μπορεί να θέλει να πάει να χαιρετήσει άλλα σκυλιά. Δεν χρειάζεται να απελπίζεστε. Μέσω της θετικής εκπαίδευσης και της κατανόησης των αναγκών του θα μπορέσετε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να βγάλετε εύκολα και άνετα τον μεγαλόσωμο σκύλο σας βόλτα. Γι’ αυτό τον λόγο θα πρέπει να ξεκινήσετε νωρίς την εκπαίδευση, πριν βγείτε από το σπίτι, και να μην διστάσετε να ζητήσετε τη βοήθεια ενός ειδικού αν θεωρείτε ότι δεν τα καταφέρνετε.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επεισόδιο σε πορεία οπαδών στην Λάρνακα – 25χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικό και του πέρασαν χειροπέδες
Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα 14 Σεπτεμβρίου - Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε σε όσους γιορτάζουν
Μοναδική στιγμή: Ο Νίκος Καρβέλας ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με την Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο - Δείτε βίντεο
Έφοδος ΥΚΑΝ σε οικία – Ζυγαριές και… σακουλάκια με κάνναβη – Χειροπέδες σε 31χρονο
Χειμερινός τουρισμός: Οι προβλέψεις για τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία - Αυτές είναι οι επαρχίες που έχουν την «πρωτιά»
Σχολικές τσάντες: Ο «κρυφός κίνδυνος» για την υγεία των παιδιών – Συστάσεις για πρόληψη και μέτρα στα σχολεία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Άννα Βίσση: Βούρκωσε πάνω στη σκηνή μιλώντας για τον Καρβέλα – «Η ζωή μας από τότε κοινή στα πάντα» – Δείτε βίντεο

 14.09.2025 - 10:37
Επόμενο άρθρο

Ελληνοτουρκική δοκιμασία στη Νέα Υόρκη – Εν μέσω τριβών το ραντεβού Μητσοτάκη με Ερντογάν

 14.09.2025 - 11:07
Βουλευτικές Εκλογές 2026: Νέα δεδομένα - Νέες συμμαχίες - Παλιοί και νέοι παίκτες

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Νέα δεδομένα - Νέες συμμαχίες - Παλιοί και νέοι παίκτες

Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει – Τι ετοιμάζουν τα κόμματα, ποιοι διεκδικούν και πώς διαμορφώνονται οι τάσεις...

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Νέα δεδομένα - Νέες συμμαχίες - Παλιοί και νέοι παίκτες

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Νέα δεδομένα - Νέες συμμαχίες - Παλιοί και νέοι παίκτες

  •  14.09.2025 - 07:50
Ολγκίν: Χωριστές συναντήσεις με διαπραγματευτές - Βλέπει Τατάρ τη Δευτέρα

Ολγκίν: Χωριστές συναντήσεις με διαπραγματευτές - Βλέπει Τατάρ τη Δευτέρα

  •  14.09.2025 - 10:13
Ελληνοτουρκική δοκιμασία στη Νέα Υόρκη – Εν μέσω τριβών το ραντεβού Μητσοτάκη με Ερντογάν

Ελληνοτουρκική δοκιμασία στη Νέα Υόρκη – Εν μέσω τριβών το ραντεβού Μητσοτάκη με Ερντογάν

  •  14.09.2025 - 11:07
Ξέσπασε φωτιά στο Τρόοδος πριν πούμε ακόμη «καλημέρα» - Σωτήρια η άμεση παρέμβαση του Τμήματος Δασών

Ξέσπασε φωτιά στο Τρόοδος πριν πούμε ακόμη «καλημέρα» - Σωτήρια η άμεση παρέμβαση του Τμήματος Δασών

  •  14.09.2025 - 09:10
Αποκάλυψη: Ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ «ζούσε με τρανσέξουαλ σύντροφο» - «Αριστερός, δεξιός ή τρελός;»

Αποκάλυψη: Ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ «ζούσε με τρανσέξουαλ σύντροφο» - «Αριστερός, δεξιός ή τρελός;»

  •  14.09.2025 - 12:56
Ομόνοια: Πώς «εισέπραξε» ο «Λόϊ» την παρέμβαση Μπεργκ

Ομόνοια: Πώς «εισέπραξε» ο «Λόϊ» την παρέμβαση Μπεργκ

  •  14.09.2025 - 11:55
Αφήνει το σπίτι της σε τουρίστες τα Σαββατοκύριακα: Η απίστευτη ιστορία νηπιαγωγού - Δείτε βίντεο

Αφήνει το σπίτι της σε τουρίστες τα Σαββατοκύριακα: Η απίστευτη ιστορία νηπιαγωγού - Δείτε βίντεο

  •  14.09.2025 - 12:23
Μεγάλα ονόματα φέτος στη σκηνή της Γιορτής του Κρασιού στη Λεμεσό - Εκδηλώσεις και στα κρασοχώρια - Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

Μεγάλα ονόματα φέτος στη σκηνή της Γιορτής του Κρασιού στη Λεμεσό - Εκδηλώσεις και στα κρασοχώρια - Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

  •  14.09.2025 - 12:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα