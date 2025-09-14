Έχετε μεγαλόσωμο σκύλο; Πώς μπορείτε να τον βγάλετε βόλτα - Προσοχή στο λουρί

Επίσης, μπορούν κατά τη διάρκεια της βόλτας να εκπαιδευτούν, πράγμα πολύ σημαντικό αν και μπορεί να είναι λίγο δύσκολο και χρονοβόρο.

Ωστόσο, κάθε σκύλος έχει τις δικές του ανάγκες και οι βόλτες του πρέπει να προσαρμόζονται με βάση αυτές. Σε αυτό το άρθρο θα αναλύσουμε το πώς μπορείτε να βγάζετε βόλτα τον μεγαλόσωμο σκύλο σας, ο οποίος αν και μπορεί να είναι ένας μεγαλόσωμος γίγαντας, ενδέχεται ορισμένες φορές να σας δυσκολεύει, γι’ αυτό και η προετοιμασία της βόλτας του είναι πολύ σημαντική.

Τι πρέπει να κάνετε πρώτα

Πριν τον βγάλετε βόλτα, θα πρέπει να κατανοήσετε τις ανάγκες του, οι οποίες εξαρτώνται από τη φυλή, την ηλικία, την υγεία και τον χαρακτήρα του. Οπότε, αφού λάβετε υπόψη σας όλα τα παραπάνω, μπορεί να υπολογίσετε πόση άσκηση και πόση ώρα βόλτα περίπου χρειάζεται μέσα στην ημέρα. Αν πάρουμε για παράδειγμα δύο μεγαλόσωμους σκύλους της ίδιας φυλής αλλά διαφορετικής ηλικίας, θα δούμε ότι ένας μεγαλόσωμος ηλικιωμένος σκύλος χρειάζεται λιγότερη ώρα βόλτα και άσκηση από ό,τι ένα μεγαλόσωμο κουτάβι, το οποίο είναι γεμάτο ενέργεια.

Τα επόμενα βήματα

Εφόσον κατανοήσετε τις ανάγκες του σκύλου σας, ήρθε η ώρα να προετοιμαστείτε για τη βόλτα σας.

Αρχικά, θα πρέπει να επενδύσετε σε ένα καλό και στιβαρό λουρί, το οποίο και θα αντέξει περισσότερο στον χρόνο αλλά και θα έχετε καλύτερο έλεγχο του σκύλου σας. Δεν θα πρέπει να αμελήσετε το σαμαράκι, το οποίο θα πρέπει να είναι γερό και να προσαρμόζεται στον σωματότυπο του κατοικιδίου σας, να είναι άνετο και να μην καταπονεί το σώμα του. Προσέξτε να μην είναι ούτε πολύ σφιχτό ούτε πολύ χαλαρό, για να μπορεί να κινείται ο σκύλος μας ευκολία αλλά και να μην μπορεί να το βγάλει και γίνει κάποιο ατύχημα. Επομένως, πριν βγείτε από το σπίτι, φορέστε στον τετράποδο φίλο σας το λουρί και το σαμαράκι του, στερεώστε το καλά και εφοδιαστείτε με σακούλες για τις ακαθαρσίες του και πολλές λιχουδιές για την εκπαίδευσή του.

Επίσης, είναι απαραίτητο πριν αρχίσετε να βγάζετε βόλτα το σκυλάκι σας, να το έχετε εκπαιδεύσει και να του έχετε μάθει κάποιες βασικές εντολές, όπως, για παράδειγμα, το «μείνε». Αν θεωρείτε ότι δεν μπορείτε να το καταφέρετε μόνος σας, μπορείτε να ζητήσετε τη βοήθεια ενός εκπαιδευτή ή εκπαιδεύτριας. Μέσω της θετικής εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει πολλές λιχουδιές και πολλούς επαίνους, θα καταφέρετε να κάνετε τον σκύλο σας να σας υπακούει. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει αν τον τιμωρείτε και να του φωνάζετε. Προσπαθήστε να του μάθετε μέσα στο σπίτι πώς να περπατάει με λουρί χωρίς να τραβάει.

Επιπλέον, μάθετέ του να έρχεται πίσω σε εσάς όταν φωνάζετε το όνομά του, πράγμα πολύ σημαντικό εάν κάποια στιγμή τον αφήσετε ελεύθερο. Να θυμάστε ότι πρέπει να είστε συνεπείς και ότι θα χρειαστείτε χρόνο και υπομονή.

Όταν, λοιπόν, με το καλό ξεκινήσετε για την πρώτη σας βόλτα, προσαρμόστε τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε στις ανάγκες του σκύλου σας. Ίσως για αρχή θα πρέπει να αποφύγετε τους πολυσύχναστους δρόμους και θα πρέπει να επιλέγετε πιο ήσυχα μονοπάτια για να μην τρομάξει ο σκύλος σας.

Θα πρέπει, ακόμα, να λάβετε υπόψη σας την απόσταση που θα διανύσετε με το αγαπημένο σας κατοικίδιο. Μερικές φορές οι μεγαλόσωμοι σκύλοι κουράζονται πιο εύκολα από τους μεσαίου μεγέθους σκύλους, ειδικά μάλιστα όταν είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Παρατηρήστε καλά τα σημάδια για να καταλάβετε πότε ο σκύλος σας είναι κουρασμένος και θέλει να γυρίσει σπίτι. Εξάλλου, δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Μπορεί κάποια μέρα να μη νιώθει πολύ καλά και να θέλει να επιστρέψει για ξεκούραση στο κρεβάτι του.

Τελευταίες σκέψεις

Το σημαντικό είναι κάθε φορά που κάνει κάτι σωστό να τον επιβραβεύετε. Μπορεί στην αρχή να σας τραβάει, μπορεί να μην θέλει να προχωρήσει, μπορεί να θέλει να πάει να χαιρετήσει άλλα σκυλιά. Δεν χρειάζεται να απελπίζεστε. Μέσω της θετικής εκπαίδευσης και της κατανόησης των αναγκών του θα μπορέσετε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να βγάλετε εύκολα και άνετα τον μεγαλόσωμο σκύλο σας βόλτα. Γι’ αυτό τον λόγο θα πρέπει να ξεκινήσετε νωρίς την εκπαίδευση, πριν βγείτε από το σπίτι, και να μην διστάσετε να ζητήσετε τη βοήθεια ενός ειδικού αν θεωρείτε ότι δεν τα καταφέρνετε.