ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολγκίν: Χωριστές συναντήσεις με διαπραγματευτές - Βλέπει Τατάρ τη Δευτέρα

 14.09.2025 - 10:13
Ολγκίν: Χωριστές συναντήσεις με διαπραγματευτές - Βλέπει Τατάρ τη Δευτέρα

Χωριστές συναντήσεις με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών θα έχει η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άγκελα Ολγκίν, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, και την Τρίτη θα δει τον Ε/κ διαπραγματευτή, Μενέλαο Μενελάου, ενώ την Τετάρτη τον Τ/κ διαπραγματευτή, Γκιουνές Ονάρ.

Όπως επίσης πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η κ. Ολγκίν θα έχει συνάντηση με τη νεοσύστατη Τεχνική Επιτροπή για τη Νεολαία το απόγευμα της Τρίτης, ενώ εντός της εβδομάδας θα επισκεφθεί κοιμητήρια που διεξάγονται εργασίας μέσω της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, τόσο στα κατεχόμενα όσο και στις ελεύθερες περιοχές.

Αύριο στις 11 το πρωί η κ. Ολγκίν θα συναντηθεί με τον Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ στα κατεχόμενα.

Η απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ έφθασε στην Κύπρο το βράδυ της Πέμπτης και την Παρασκευή είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της τριμερούς συνάντησης των δύο ηγετών με τον ΓΓ του οΗΕ στη Νέα Υόρκη στο τέλος Σεπτεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τη Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε μετά τη συνάντηση Χριστοδουλίδη – Ολγκίν την Παρασκευή ότι από τα ΗΕ προτάθηκε η 27η Σεπτεμβρίου, ημέρα Σάββατο, για την τριμερή της Νέας Υόρκης.

Η κ. Ολγκίν χθες το πρωί επισκέφθηκε το Μπουγιούκ Χαν στην κατεχόμενη Λευκωσία, όπου δεκαετίες τώρα μια ομάδα Ε/κ, Τ/κ, Μαρωνιτών κι άλλων Κυπρίων συναντώνται κάθε Σάββατο πρωί κοινωνικά.

