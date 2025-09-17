TEASER: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλάει αποκλειστικά στο ThemaOnline μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο- Όλη η συνέντευξη, Παρασκευή στις 10:00

Στο ξεχωριστό αυτό podcast, ο Πρόεδρος άνοιξε τα χαρτιά του για την τρέχουσα επικαιρότητα, σχολίασε τις πολιτικές εξελίξεις, ενώ δεν δίστασε να μιλήσει και για την καθημερινότητά και τις συνήθειές του.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε σε στιγμές εκτός Προεδρικού, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, αλλά και στο πώς ισορροπεί ανάμεσα στις απαιτήσεις του θεσμικού του ρόλου και της προσωπικής του ζωής.

Παράλληλα, σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις δίνοντας ξεκάθαρα μηνύματα για τις προτεραιότητες της κυβέρνησής του, αλλά και για τις προοπτικές που ανοίγονται το επόμενο διάστημα.

Ένα podcast που «σπάει» τα στερεότυπα

Η ατμόσφαιρα της διαδρομής, οι αυθόρμητες απαντήσεις και οι προσωπικές εξομολογήσεις κάνουν αυτή τη συνέντευξη μοναδική. Δεν είναι απλώς μια συζήτηση, είναι μια σπάνια ματιά στην καθημερινότητα του Προέδρου, όπως δεν έχει καταγραφεί ποτέ ξανά στα κυπριακά μέσα ενημέρωσης.

