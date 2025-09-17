Ecommbx
Μαμά γέννησε μωρό-γίγαντα 6,3 κιλών και έσπασε το ρεκόρ του μαιευτηρίου

 17.09.2025 - 14:25
Μαμά γέννησε μωρό-γίγαντα 6,3 κιλών και έσπασε το ρεκόρ του μαιευτηρίου

Μητέρα στη Φλόριντα άφησε άφωνο το μαιευτήριο και τους γιατρούς, όταν γέννησε ένα αγοράκι–γίγαντα, σχεδόν διπλάσιο από ένα μέσο νεογέννητο, αφού ζύγιζε περίπου 7 κιλά.

Η 40χρονη Daniella Hines έφερε στον κόσμο τον γιο της, Annan, στις 3 Σεπτεμβρίου, στο St. Joseph's Hospital-South στη Φλόριντα. Οι νοσοκόμες έμειναν έκπληκτες όταν τον ζύγισαν και βγήκε περίπου... 6,3 κιλά, βάρος που έσπασε το ρεκόρ του νοσοκομείου.

«Ήταν το θέμα συζήτησης σε όλο το μαιευτήριο», είπε η Hines στο TODAY. Μόλις οκτώ ημερών, ο Annan φορούσε ήδη ρούχα για βρέφος εννέα μηνών και απέκτησε το παρατσούκλι «Sumo». Είναι το δεύτερο παιδί της Daniella και του συζύγου της, Andre Sr. Το πρώτο τους παιδί, ο Andre Jr., είχε γεννηθεί περίπου 5,8 κιλά. Παρόλα αυτά, η Hines σοκαρίστηκε όταν της έδωσαν το νεογέννητο: «Σκεφτόμουν, "Τι βγάζουν από μέσα μου; Τι συμβαίνει εδώ;" Ένιωσα τεράστια πίεση», είπε.

Ένα αρκετά «μεγάλο θαύμα»

Το St. Joseph's Hospital-South αποκάλεσε τον Annan «μεγάλο θαύμα». Σε ανάρτηση στο Facebook, το προσωπικό έγραψε: «Ο Annan θεωρείται ανάμεσα στα μεγαλύτερα μωρά, αν όχι το μεγαλύτερο, που έχουν γεννηθεί ποτέ στο νοσοκομείο». Με ύψος 1,83 μ. η Daniella και 1,88 μ. ο σύζυγός της, η οικογένεια πιστεύει ότι το μπόι τους έπαιξε ρόλο στο μέγεθος του γιου τους.

Το μωρό-γίγαντας που γεννήθηκε στη Φλόριντα

«Όλοι άρχισαν να μπαίνουν μέσα γιατί δεν βλέπεις κάθε μέρα μωρό σχεδόν 6,3 κιλών να έρχεται στον κόσμο», είπε η Hines. «Ήταν σαν μικρός celebrity». Σε σχόλιό της στο Facebook ευχαρίστησε το προσωπικό για τη φιλοξενία, παραδέχτηκε ότι το βάρος ήταν «έκπληξη» και αστειεύτηκε: «Ναι, έκανα καισαρική».

Η ζωή στο σπίτι

Ο Andre Sr. μοιράστηκε φωτογραφίες του μωρού, ενώ η Daniella ανάρτησε νέες εικόνες γράφοντας: «Είμαστε τόσο ερωτευμένοι με το νέο μέλος της οικογένειας». Ο Annan ήταν μια χαρά στην πρώτη του εβδομάδα στο σπίτι, ενώ η μητέρα συνέχιζε την ανάρρωσή της από δεύτερη καισαρική, λόγω υψηλού κινδύνου και βάρους.

«Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Υπολογιζόταν γύρω στα 5 κιλά, που είναι ήδη πολύ, και να που φτάσαμε εδώ», σημείωσε η Hines. «Τώρα η προτεραιότητα είναι να μείνει υγιής και να επιστρέψουμε όλα αυτά τα μικροσκοπικά ρούχα και πάνες που δεν του κάνουν».

Στα οκτώ του μόλις ημέρες, ο Annan φορούσε ρούχα 6-9 μηνών και πάνες μεγέθους 2: «Δείτε αυτά τα παχουλά μαγουλάκια και τις λαχταριστές ζάρες!», είπε η Hines γελώντας. «Δεν περιμέναμε τέτοια ευλογία, αλλά είναι απλά περισσότερη αγάπη», πρόσθεσε. «Δεν βλέπω την ώρα να του δείξω όταν μεγαλώσει: "Κοίτα, ήσουν στις ειδήσεις!"».

Ιστορικές συγκρίσεις

Τον Μάρτιο, μια μητέρα στην Αλαμπάμα γέννησε κοριτσάκι βάρους περίπου 6 κιλών. Το 2019, μια γυναίκα στη Νέα Υόρκη, η Joy Buckley, γέννησε κοριτσάκι περίπου 7 κιλών.

Το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για το βαρύτερο μωρό που γεννήθηκε από υγιή μητέρα ανήκει σε αγόρι που γεννήθηκε στην Αβέρσα της Ιταλίας, τον Σεπτέμβριο του 1955, με βάρος περίπου 10,2 κιλά.

 ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, παραχώρησε συνέντευξη μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο, στη διαδρομή προς την Πάφο, αποκλειστικά στο ThemaOnline.

