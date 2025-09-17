Σοκαριστικό εργατικό ατύχημα: Εργαζόμενη τραυματίστηκε σε μηχάνημα – Καταδικάστηκε εργοδότης στη Λάρνακα

Σε ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρεται πως προώθησε την ποινική δίωξη εργοδοτών που παράβηκαν τις διατάξεις της Νομοθεσίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Αποτέλεσμα «της δίωξης που αφορούσε σοβαρό εργατικό ατύχημα, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας καταδίκασε την εταιρεία "K. Kyriacou Scrap Metals Ltd" που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, με τη συλλογή και ανακύκλωση μετάλλων, σε πρόστιμο €14.000 για παραβάσεις των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2021 και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως του 2020, που προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό σε εργοδοτούμενή της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενά της πρόσωπα και άλλα πρόσωπα».

Συγκεκριμένα η εταιρεία παρέλειψε να εφαρμόσει «μέθοδο εργασίας κατά τη διαδικασία αποφλοίωσης καλωδίων με τη χρήση μηχανήματος αποφλοίωσης (απογύμνωσης) καλωδίων (cable stripping machine), με αποτέλεσμα εργοδοτούμενή της, η οποία ασχολείτο με την τροφοδότηση / τοποθέτηση των καλωδίων στο μηχάνημα, να τραυματιστεί σοβαρά στα δάκτυλα και την παλάμη του αριστερού της χεριού, όταν αυτό παγιδεύτηκε μεταξύ των περιστρεφόμενων κυλίνδρων».

Ακόμα η εταιρεία παρέλειψε να λάβει τα αναγκαία μέτρα «ώστε το μηχάνημα αποφλοίωσης (απογύμνωσης) καλωδίων (cable stripping machine) που ετίθετο στη διάθεση των εργοδοτουμένων της να είναι κατάλληλο για την προς εκτέλεση εργασία, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενή της να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στα δάκτυλα και την παλάμη του αριστερού της χεριού, όταν αυτό παγιδεύτηκε μεταξύ των δυο περιστρεφόμενων κυλίνδρων του μηχανήματος».

Το Δικαστήριο καταδίκασε επίσης την εταιρεία επειδή παρέλειψε να εφοδιάσει το μηχάνημα «αποφλοίωσης (απογύμνωσης) καλωδίων (cable stripping machine), με προφυλακτήρες ή συστήματα, τα οποία να εμποδίζουν την πρόσβαση στην επικίνδυνη ζώνη, δηλαδή στους περιστρεφόμενους κυλίνδρους του μηχανήματος και για παράλειψη εφοδιασμού του μηχανήματος αποφλοίωσης (απογύμνωσης) καλωδίων (cable stripping machine) με διάταξη επείγουσας διακοπής της λειτουργίας».

Επίσης η εταιρεία καταδικάστηκε για «παράλειψη διάθεσης στους εργοδοτούμενους της, τις κατάλληλες πληροφορίες και σε κατανοητή γλώσσα οδηγίες χρήσης, όσον αφορά τις εργασίες καθαρισμού των κυλίνδρων του μηχανήματος αποφλοίωσης (απογύμνωσης) καλωδίων (cable stripping machine), ώστε οι εργοδοτούμενοι να γνωρίζουν επαρκώς τους κινδύνους που συνεπάγονται από τη χρήση/συντήρηση του μηχανήματος. Ακόμα για παράλειψη καθορισμού των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν με βάση τη γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων και ειδικά των εργασιών που αφορούσαν τη χρήση και λειτουργία του μηχανήματος αποφλοίωσης (απογύμνωσης) καλωδίων (cable stripping machine)».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, η εταιρεία παρέλειψε να παρέχει «επιτήρηση κατά τη διάρκεια της τροφοδότησης / τοποθέτησης των καλωδίων στο μηχάνημα αποφλοίωσης (απογύμνωσης) καλωδίων (cable stripping machine)».

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας «καταδίκασε ένα φυσικό πρόσωπο σε πρόστιμο ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών με τριετή αναστολή, για παραβάσεις των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2021 και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2020, που προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό σε εργοδοτούμενό της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενά της πρόσωπα».