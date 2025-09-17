Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣοκαριστικό εργατικό ατύχημα: Εργαζόμενη τραυματίστηκε σε μηχάνημα – Καταδικάστηκε εργοδότης στη Λάρνακα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σοκαριστικό εργατικό ατύχημα: Εργαζόμενη τραυματίστηκε σε μηχάνημα – Καταδικάστηκε εργοδότης στη Λάρνακα

 17.09.2025 - 21:07
Σοκαριστικό εργατικό ατύχημα: Εργαζόμενη τραυματίστηκε σε μηχάνημα – Καταδικάστηκε εργοδότης στη Λάρνακα

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας επέβαλε χρηματικό πρόστιμο 14 χιλιάδων ευρώ σε συγκεκριμένη εταιρεία, ενώ καταδίκασε ένα φυσικό πρόσωπο σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών με τριετή αναστολή, για παραβάσεις των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας.

Σε ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρεται πως προώθησε την ποινική δίωξη εργοδοτών που παράβηκαν τις διατάξεις της Νομοθεσίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Αποτέλεσμα «της δίωξης που αφορούσε σοβαρό εργατικό ατύχημα, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας καταδίκασε την εταιρεία "K. Kyriacou Scrap Metals Ltd" που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, με τη συλλογή και ανακύκλωση μετάλλων, σε πρόστιμο €14.000 για παραβάσεις των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2021 και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως του 2020, που προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό σε εργοδοτούμενή της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενά της πρόσωπα και άλλα πρόσωπα».

Συγκεκριμένα η εταιρεία παρέλειψε να εφαρμόσει «μέθοδο εργασίας κατά τη διαδικασία αποφλοίωσης καλωδίων με τη χρήση μηχανήματος αποφλοίωσης (απογύμνωσης) καλωδίων (cable stripping machine), με αποτέλεσμα εργοδοτούμενή της, η οποία ασχολείτο με την τροφοδότηση / τοποθέτηση των καλωδίων στο μηχάνημα, να τραυματιστεί σοβαρά στα δάκτυλα και την παλάμη του αριστερού της χεριού, όταν αυτό  παγιδεύτηκε μεταξύ των περιστρεφόμενων κυλίνδρων».

Ακόμα η εταιρεία παρέλειψε να λάβει τα αναγκαία μέτρα «ώστε το μηχάνημα αποφλοίωσης (απογύμνωσης) καλωδίων (cable stripping machine) που ετίθετο στη διάθεση των εργοδοτουμένων της να είναι κατάλληλο για την προς εκτέλεση εργασία, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενή της να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στα δάκτυλα και την παλάμη του αριστερού της χεριού, όταν αυτό παγιδεύτηκε μεταξύ των δυο περιστρεφόμενων κυλίνδρων του μηχανήματος».

Το Δικαστήριο καταδίκασε επίσης την εταιρεία επειδή παρέλειψε να εφοδιάσει το μηχάνημα «αποφλοίωσης (απογύμνωσης) καλωδίων (cable stripping machine), με προφυλακτήρες ή συστήματα, τα οποία να εμποδίζουν την πρόσβαση στην επικίνδυνη ζώνη, δηλαδή στους περιστρεφόμενους κυλίνδρους του μηχανήματος και για παράλειψη εφοδιασμού του μηχανήματος αποφλοίωσης (απογύμνωσης) καλωδίων (cable stripping machine) με διάταξη επείγουσας διακοπής της λειτουργίας».

Επίσης η εταιρεία καταδικάστηκε για «παράλειψη διάθεσης στους εργοδοτούμενους της, τις κατάλληλες πληροφορίες και σε κατανοητή γλώσσα οδηγίες χρήσης, όσον αφορά τις εργασίες καθαρισμού των κυλίνδρων του μηχανήματος αποφλοίωσης (απογύμνωσης) καλωδίων (cable stripping machine), ώστε οι εργοδοτούμενοι να γνωρίζουν επαρκώς τους κινδύνους που συνεπάγονται από τη χρήση/συντήρηση του μηχανήματος. Ακόμα για παράλειψη καθορισμού των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν με βάση τη γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων και ειδικά των εργασιών που αφορούσαν τη χρήση και λειτουργία του μηχανήματος αποφλοίωσης (απογύμνωσης) καλωδίων (cable stripping machine)».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, η εταιρεία παρέλειψε να παρέχει «επιτήρηση κατά τη διάρκεια της τροφοδότησης / τοποθέτησης των καλωδίων στο μηχάνημα αποφλοίωσης (απογύμνωσης) καλωδίων (cable stripping machine)».

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας «καταδίκασε ένα φυσικό πρόσωπο σε πρόστιμο ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών με τριετή αναστολή, για παραβάσεις των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2021 και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2020, που προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό σε εργοδοτούμενό της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενά της πρόσωπα».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σήριαλ με Λοΐζου: «Θα υπογράψει για τρία χρόνια σε 48 ώρες»
Πέθανε ο Ανδρέας Παπαμιχαήλ: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας
Drop of Black Tattoo: Το στούντιο στη Λευκωσία που απογειώνει την τέχνη του τατουάζ
Ιστορικό ζαχαροπλαστείο επέστρεψε μετά από κλείσιμο – Σου τρέχουν τα σάλια από τα φημισμένα του γλυκά – Δείτε φωτογραφίες
Αθεόφοβοι δράστες έκλεψαν βανάκι από πρατήριο καυσίμων τα ξημερώματα – Έκκληση από τον ιδιοκτήτη για εντοπισμό του – Δείτε φωτογραφία
Αστυνομικός παραβίασε το κόκκινο σε φώτα τροχαίας – Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυτά τα δύο πρόσωπα ψάχνει η αστυνομία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης - Φωτογραφίες τους στη δημοσιότητα

 17.09.2025 - 19:22
Επόμενο άρθρο

Ουστέλ: «Η εγγύηση της Τουρκίας δεν θα εγκαταλειφθεί ποτέ – Το κεφάλαιο της ομοσπονδίας έχει κλείσει»

 17.09.2025 - 20:26
TEASER: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλάει αποκλειστικά στο ThemaOnline μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο- Όλη η συνέντευξη, Παρασκευή στις 10:00

TEASER: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλάει αποκλειστικά στο ThemaOnline μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο- Όλη η συνέντευξη, Παρασκευή στις 10:00

Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, παραχώρησε συνέντευξη μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο, στη διαδρομή προς την Πάφο, αποκλειστικά στο ThemaOnline.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

TEASER: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλάει αποκλειστικά στο ThemaOnline μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο- Όλη η συνέντευξη, Παρασκευή στις 10:00

TEASER: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλάει αποκλειστικά στο ThemaOnline μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο- Όλη η συνέντευξη, Παρασκευή στις 10:00

  •  17.09.2025 - 14:31
Χαρμαντζί σε Ολγκίν: «Απέτυχαν τα ΜΟΕ – Χρειάζεται θεσμοθετημένος διάλογος στη Λευκωσία»

Χαρμαντζί σε Ολγκίν: «Απέτυχαν τα ΜΟΕ – Χρειάζεται θεσμοθετημένος διάλογος στη Λευκωσία»

  •  17.09.2025 - 18:22
Στη Βουλή το ζήτημα επιτήρησης μαθητών μετά τις 13:05 – «Καμία ανοχή σε κίνδυνο για τα παιδιά»

Στη Βουλή το ζήτημα επιτήρησης μαθητών μετά τις 13:05 – «Καμία ανοχή σε κίνδυνο για τα παιδιά»

  •  17.09.2025 - 19:03
«Δικαιώθηκε» ο Φαίδωνας: Προέκυψαν στοιχεία μετά από καταγγελίες για ναρκωτικά στα σχολεία - Συλλήψεις και ανηλίκων

«Δικαιώθηκε» ο Φαίδωνας: Προέκυψαν στοιχεία μετά από καταγγελίες για ναρκωτικά στα σχολεία - Συλλήψεις και ανηλίκων

  •  17.09.2025 - 15:52
Ισραήλ: Οι κυρώσεις της ΕΕ εναντίον μας θα λάβουν την «αρμόζουσα απάντηση»

Ισραήλ: Οι κυρώσεις της ΕΕ εναντίον μας θα λάβουν την «αρμόζουσα απάντηση»

  •  17.09.2025 - 19:30
Σοκαριστικό εργατικό ατύχημα: Εργαζόμενη τραυματίστηκε σε μηχάνημα – Καταδικάστηκε εργοδότης στη Λάρνακα

Σοκαριστικό εργατικό ατύχημα: Εργαζόμενη τραυματίστηκε σε μηχάνημα – Καταδικάστηκε εργοδότης στη Λάρνακα

  •  17.09.2025 - 21:07
Viral φωτογραφία: «Ξεκαθάρισμα» λογαριασμών με… «θεαματικό» πανό έξω από σπίτι! Το απίστευτο μήνυμα προς γειτόνισσα στη Δρομολαξιά

Viral φωτογραφία: «Ξεκαθάρισμα» λογαριασμών με… «θεαματικό» πανό έξω από σπίτι! Το απίστευτο μήνυμα προς γειτόνισσα στη Δρομολαξιά

  •  17.09.2025 - 17:47
Πέθανε εν ώρα εργασίας ο εικονολήπτης του ANT1 Ελλάδος – Του έκαναν ΚΑΡΠΑ 45 λεπτά - Φωτογραφία

Πέθανε εν ώρα εργασίας ο εικονολήπτης του ANT1 Ελλάδος – Του έκαναν ΚΑΡΠΑ 45 λεπτά - Φωτογραφία

  •  17.09.2025 - 18:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα