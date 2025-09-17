Ecommbx
Ουστέλ: «Η εγγύηση της Τουρκίας δεν θα εγκαταλειφθεί ποτέ – Το κεφάλαιο της ομοσπονδίας έχει κλείσει»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουστέλ: «Η εγγύηση της Τουρκίας δεν θα εγκαταλειφθεί ποτέ – Το κεφάλαιο της ομοσπονδίας έχει κλείσει»

 17.09.2025 - 20:26
Ουστέλ: «Η εγγύηση της Τουρκίας δεν θα εγκαταλειφθεί ποτέ – Το κεφάλαιο της ομοσπονδίας έχει κλείσει»

Ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ δήλωσε ότι «η εγγύηση της Τουρκίας για το τιμημένο μέλλον των Τουρκοκυπρίων δεν θα εγκαταλειφθεί ποτέ» και επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι «το κεφάλαιο της ομοσπονδίας έχει κλείσει».

Σε γραπτή δήλωση, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ουστέλ ισχυρίστηκε ότι η «ομοσπονδία σημαίνει έλλειψη εγγυητή και έλλειψη εγγυητή σημαίνει εξαφάνιση για τους Τούρκους της Κύπρου» και πρόσθεσε πως «εγγύηση σημαίνει λύση δύο κρατών».

«Η πορεία μας προς τα εμπρός είναι μια λύση δύο κρατών βασισμένη στην κυρίαρχη ισότητα, με την ακλόνητη υποστήριξη της Τουρκίας. Αυτό το όραμα αποτελεί επίσης την εγγύηση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο», ισχυρίστηκε.

Αναφέροντας ότι οι δηλώσεις του Ερντογάν ήταν ιστορικές, όχι μόνο για το μέλλον της Τουρκίας αλλά και για το μέλλον του ψευδοκράτους, ο Ουστέλ είπε ότι ο Ερντογάν αναφέρθηκε για άλλη μια φορά, «στα εγγυητικά δικαιώματα της Τουρκίας, που κατοχυρώνονται από το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι αυτό δεν είναι ανοιχτό σε συζήτηση».

«Αυτό το μήνυμα είναι ένας οδικός χάρτης για εμάς», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι στις φόρμουλες ομοσπονδίας που ήρθαν στο προσκήνιο σε προηγούμενες περιόδους, η εγγύηση της Τουρκίας δεν έγινε δεκτή από την ελληνοκυπριακή πλευρά.

Ο Ουστέλ ισχυρίστηκε ότι μια λύση χωρίς την Τουρκία «δεν είναι τίποτα άλλο παρά ανασφάλεια, αβεβαιότητα και εγκατάλειψη στο έλεος των Ελληνοκυπρίων».

TEASER: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλάει αποκλειστικά στο ThemaOnline μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο- Όλη η συνέντευξη, Παρασκευή στις 10:00

TEASER: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλάει αποκλειστικά στο ThemaOnline μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο- Όλη η συνέντευξη, Παρασκευή στις 10:00

Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, παραχώρησε συνέντευξη μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο, στη διαδρομή προς την Πάφο, αποκλειστικά στο ThemaOnline.

