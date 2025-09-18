Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία Τύπου«Mediterranean Wonders»: πραγματοποιήθηκε η έκθεση του Κωνσταντίνου Ζαννέτου
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

«Mediterranean Wonders»: πραγματοποιήθηκε η έκθεση του Κωνσταντίνου Ζαννέτου

 18.09.2025 - 10:22
«Mediterranean Wonders»: πραγματοποιήθηκε η έκθεση του Κωνσταντίνου Ζαννέτου

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στη Villa Paradiso παρουσιάστηκε η μονοήμερη έκθεση «Mediterranean Wonders» του Κωνσταντίνου Ζαννέτου, συγκεντρώνοντας συλλέκτες και φίλους της τέχνης σε μια βραδιά σύγχρονης μεσογειακής αισθητικής.

Η έκθεση ταξιδεύει το 2026 σε Σαουδική Αραβία και Ευρώπη υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ

Η «Mediterranean Wonders» παρουσιάζει μια συνεκτική πρόταση σύγχρονης τέχνης με καθαρές γραμμές και αισθητική πολυτέλειας. Τα έργα σκιαγραφούν έναν κόσμο εκλεκτής, σύγχρονης ζωής με σκηνές εμπνευσμένες από τη Μεσόγειο. Από συναθροίσεις δίπλα στην πισίνα μέχρι θαλάσσιες εξορμήσεις, από την κομψότητα των γηπέδων γκολφ μέχρι στιγμές ήρεμης ανάπαυλας, κάθε έργο αποτυπώνει την ουσία μιας επιδιωκόμενης ζωής με εξαιρετική καλλιτεχνική δεξιοτεχνία. Επαναλαμβανόμενα μοτίβα όπως η ιστιοπλοΐα, τα κλασικά αυτοκίνητα και οι λεοπαρδάλεις παντρεύουν τη νοσταλγία και την επιθυμία για το σύγχρονο lifestyle, ενώ η σταθερή εικαστική γλώσσα και η μουσειακής ποιότητας παρουσίαση ενισχύουν το ενδιαφέρον των συλλεκτών.

Ενδεικτικά έργα που αποτυπώνουν τον κόσμο της συλλογής είναι τα «The Collectors», «Club Life in Blue», «The Big Cat», «Gathering by the Pool» και «La Dolce Vita», όπου το μεσογειακό φως, η αρχιτεκτονική και το mid-century ύφος συνδιαλέγονται με σύγχρονες αφηγήσεις.

Διεθνής παρουσία — Υπό την Αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ
Η έκθεση ξεκινά θα ταξιδέψει και το εξωτερικό με πρώτο σταθμό τη Σαουδική Αραβία στα τέλη Ιανουαρίου 2026, τελώντας υπό την Αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια η έκθεση θα ταξιδέψει και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις επόμενες στάσεις να ανακοινώνονται σύντομα.

Ο καλλιτέχνης

Ο Κωνσταντίνος Ζαννέτος είναι διεθνής εικαστικός, απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών με άριστα. Έργα του βρίσκονται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές σε ΗΠΑ, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Γαλλία, Πολωνία, Κατάρ, Ελλάδα και Κύπρο. Διδάσκει στο Τμήμα Καλών Τεχνών και Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και έχει παρουσιάσει ατομικές εκθέσεις σε χώρους όπως το KAC στη Ντόχα, το Palais de l’Athénée στη Γενεύη και το The Cyprus House στη Νέα Υόρκη.

Πληροφορίες
Περισσότερα για τη συλλογή και τον καλλιτέχνη: zannetocreations.com.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Γλέντι από το πρωί - Η Αγαπητού αφιέρωσε τραγούδι στον Νάνο με αφορμή την… μαρίνα Πάφου
VIDEO: Πώς τα κατάφερε ο οδηγός... - Αυτοκίνητο «πέτασε» και καρφώθηκε στο πεζοδρόμιο
«Μας άνοιξε η όρεξη»: Το νέο σουβλατζίδικο στη Λευκωσία που κάνει θραύση με τις παφίτικες πίτες του - Δείτε φωτογραφίες
Θρήνος για τον θάνατο του Πανίκου Κυριακίδη - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
iOS 26: Αλλάξτε ringtone στο iPhone σας εύκολα και γρήγορα με αυτή τη νέα λειτουργία
«Πράσινο φως» για κατασκηνωτικό χώρο στην Πόλη Χρυσοχούς – Πέφτουν οι υπογραφές και αρχίζουν τα έργα
Καύσιμα: Πώς κινούνται οι αγορές από το καλοκαίρι - Τα φθηνότερα πρατήρια Παγκύπρια

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Πώς τα κατάφερε ο οδηγός... - Αυτοκίνητο «πέτασε» και καρφώθηκε στο πεζοδρόμιο

 18.09.2025 - 10:00
Επόμενο άρθρο

Πρωτοπορία: Όπλα με την ταχύτητα του φωτός - Το νέο αναχαιτιστικό με λέιζερ που παρουσίασε το Ισραήλ

 18.09.2025 - 10:24
Πάει Καναδά για προσέλκυση επενδύσεων ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Αναλυτικά το πρόγραμμα επαφών

Πάει Καναδά για προσέλκυση επενδύσεων ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Αναλυτικά το πρόγραμμα επαφών

Στο πλαίσιο της εκστρατείας για την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου και ελκυστικού επενδυτικού προορισμού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί σήμερα το πρωί για το Τορόντο του Καναδά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πάει Καναδά για προσέλκυση επενδύσεων ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Αναλυτικά το πρόγραμμα επαφών

Πάει Καναδά για προσέλκυση επενδύσεων ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Αναλυτικά το πρόγραμμα επαφών

  •  18.09.2025 - 06:42
Η ΕΔΕΚ σε Σταυροδρόμι: Ανακοινώνονται τα ψηφοδέλτια, με φόντο την ανασυγκρότηση

Η ΕΔΕΚ σε Σταυροδρόμι: Ανακοινώνονται τα ψηφοδέλτια, με φόντο την ανασυγκρότηση

  •  18.09.2025 - 06:32
Γνωμάτευση Αιμιλιανίδη: «Αντισυνταγματική η ΑΤΑ για όλους στον ιδιωτικό τομέα»

Γνωμάτευση Αιμιλιανίδη: «Αντισυνταγματική η ΑΤΑ για όλους στον ιδιωτικό τομέα»

  •  18.09.2025 - 09:14
«Φρένο» από την Ελεγκτική Υπηρεσία για Ελεγκτικό Συμβούλιο - «Θα επιφέρει περισσότερα προβλήματα παρά λύσεις»

«Φρένο» από την Ελεγκτική Υπηρεσία για Ελεγκτικό Συμβούλιο - «Θα επιφέρει περισσότερα προβλήματα παρά λύσεις»

  •  18.09.2025 - 09:23
Σοβαρή καταγγελία για το λύκειο στη Λάρνακα που «πέφτει» το ρεύμα όταν ανάψουν τα κλιματιστικά - «35 χρόνια δεν έχει γίνει καμία αναβάθμιση…»

Σοβαρή καταγγελία για το λύκειο στη Λάρνακα που «πέφτει» το ρεύμα όταν ανάψουν τα κλιματιστικά - «35 χρόνια δεν έχει γίνει καμία αναβάθμιση…»

  •  18.09.2025 - 09:09
Ξανά ενώπιον του «στρατιωτικού δικαστηρίου» οι 5 Ε/κ στα κατεχόμενα

Ξανά ενώπιον του «στρατιωτικού δικαστηρίου» οι 5 Ε/κ στα κατεχόμενα

  •  18.09.2025 - 08:58
«Πράσινο φως» για κατασκηνωτικό χώρο στην Πόλη Χρυσοχούς – Πέφτουν οι υπογραφές και αρχίζουν τα έργα

«Πράσινο φως» για κατασκηνωτικό χώρο στην Πόλη Χρυσοχούς – Πέφτουν οι υπογραφές και αρχίζουν τα έργα

  •  18.09.2025 - 06:36
VIDEO: Πώς τα κατάφερε ο οδηγός... - Αυτοκίνητο «πέτασε» και καρφώθηκε στο πεζοδρόμιο

VIDEO: Πώς τα κατάφερε ο οδηγός... - Αυτοκίνητο «πέτασε» και καρφώθηκε στο πεζοδρόμιο

  •  18.09.2025 - 10:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα