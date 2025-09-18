«Mediterranean Wonders»: πραγματοποιήθηκε η έκθεση του Κωνσταντίνου Ζαννέτου

Η έκθεση ταξιδεύει το 2026 σε Σαουδική Αραβία και Ευρώπη υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ

Η «Mediterranean Wonders» παρουσιάζει μια συνεκτική πρόταση σύγχρονης τέχνης με καθαρές γραμμές και αισθητική πολυτέλειας. Τα έργα σκιαγραφούν έναν κόσμο εκλεκτής, σύγχρονης ζωής με σκηνές εμπνευσμένες από τη Μεσόγειο. Από συναθροίσεις δίπλα στην πισίνα μέχρι θαλάσσιες εξορμήσεις, από την κομψότητα των γηπέδων γκολφ μέχρι στιγμές ήρεμης ανάπαυλας, κάθε έργο αποτυπώνει την ουσία μιας επιδιωκόμενης ζωής με εξαιρετική καλλιτεχνική δεξιοτεχνία. Επαναλαμβανόμενα μοτίβα όπως η ιστιοπλοΐα, τα κλασικά αυτοκίνητα και οι λεοπαρδάλεις παντρεύουν τη νοσταλγία και την επιθυμία για το σύγχρονο lifestyle, ενώ η σταθερή εικαστική γλώσσα και η μουσειακής ποιότητας παρουσίαση ενισχύουν το ενδιαφέρον των συλλεκτών.

Ενδεικτικά έργα που αποτυπώνουν τον κόσμο της συλλογής είναι τα «The Collectors», «Club Life in Blue», «The Big Cat», «Gathering by the Pool» και «La Dolce Vita», όπου το μεσογειακό φως, η αρχιτεκτονική και το mid-century ύφος συνδιαλέγονται με σύγχρονες αφηγήσεις.

Διεθνής παρουσία — Υπό την Αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ

Η έκθεση ξεκινά θα ταξιδέψει και το εξωτερικό με πρώτο σταθμό τη Σαουδική Αραβία στα τέλη Ιανουαρίου 2026, τελώντας υπό την Αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια η έκθεση θα ταξιδέψει και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις επόμενες στάσεις να ανακοινώνονται σύντομα.

Ο καλλιτέχνης

Ο Κωνσταντίνος Ζαννέτος είναι διεθνής εικαστικός, απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών με άριστα. Έργα του βρίσκονται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές σε ΗΠΑ, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Γαλλία, Πολωνία, Κατάρ, Ελλάδα και Κύπρο. Διδάσκει στο Τμήμα Καλών Τεχνών και Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και έχει παρουσιάσει ατομικές εκθέσεις σε χώρους όπως το KAC στη Ντόχα, το Palais de l’Athénée στη Γενεύη και το The Cyprus House στη Νέα Υόρκη.

Πληροφορίες

Περισσότερα για τη συλλογή και τον καλλιτέχνη: zannetocreations.com.