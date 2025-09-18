Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΚινητό στην κατοχή 34χρονου υπόδικου στις φυλακές – Το βρήκαν κρυμμένο στο εσώρουχό του μαζί με τον φορτιστή
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κινητό στην κατοχή 34χρονου υπόδικου στις φυλακές – Το βρήκαν κρυμμένο στο εσώρουχό του μαζί με τον φορτιστή

 18.09.2025 - 20:04
Κινητό στην κατοχή 34χρονου υπόδικου στις φυλακές – Το βρήκαν κρυμμένο στο εσώρουχό του μαζί με τον φορτιστή

Κινητό τηλέφωνο με το φορτιστή του εντοπίστηκαν σήμερα στην κατοχή υπόδικου ηλικίας 34 ετών, ο οποίος παρουσιάστηκε σήμερα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού.

Συγκεκριμένα, κατά την παραλαβή κατάδικων / υπόδικων από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, διενεργήθηκε έρευνα στον 34χρονο, όπου εντοπίστηκαν κρυμμένα στο εσώρουχο του τα πιο πάνω αντικείμενα, τα οποία παραλήφθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε και στη βάση αξιολόγησης στοιχείων, προέκυψε μαρτυρία εναντίον 42χρονης δικηγόρου, η οποία προηγουμένως είχε συναντηθεί με τον υπόδικο στο δικαστήριο, στο πλαίσιο της ιδιότητας της. Αυτή συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποχή από τα μαθήματα τη Δευτέρα αποφάσισαν οι μαθητές - Στο επίκεντρο τα κλιματιστικά, η στολή και οι κτηριακές εγκαταστάσεις
Σοκαριστικό περιστατικό: Ανήλικος επιτέθηκε σε λειτουργό δομής φιλοξενίας - Καταδικάζει η ΠΑΣΥΔΥ
Φεστιβάλ Σοκολάτας: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα - «Η στιγμή έφτασε»
Προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς ανέμους: Ποιες περιοχές επηρεάζει - Πότε τίθεται σε ισχύ
Wizz Air: Γιορτάζει 10 εκατ. επιβάτες στην Κύπρο και 5 χρόνια λειτουργίας της βάσης της στη Λάρνακα και δίνει έκπτωση σε ταξίδια – Δείτε φωτογραφίες
Κυβερνητικές Εξετάσεις: Οι κανονισμοί, τα δελτία υποψηφίων και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επίσημη η μεγάλη επιστροφή του Μουρίνιο

 18.09.2025 - 20:00
TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανοίγει την καρδιά του στον Τάσο Θεοδώρου, μέσα από μια εντελώς διαφορετική συνέντευξη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

  •  18.09.2025 - 12:09
«Κλείδωσε» η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

«Κλείδωσε» η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

  •  18.09.2025 - 19:10
Σοκαριστικό περιστατικό: Ανήλικος επιτέθηκε σε λειτουργό δομής φιλοξενίας - Καταδικάζει η ΠΑΣΥΔΥ

Σοκαριστικό περιστατικό: Ανήλικος επιτέθηκε σε λειτουργό δομής φιλοξενίας - Καταδικάζει η ΠΑΣΥΔΥ

  •  18.09.2025 - 17:56
Κυβερνητικές Εξετάσεις: Οι κανονισμοί, τα δελτία υποψηφίων και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κυβερνητικές Εξετάσεις: Οι κανονισμοί, τα δελτία υποψηφίων και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

  •  18.09.2025 - 16:51
Κινητό στην κατοχή 34χρονου υπόδικου στις φυλακές – Το βρήκαν κρυμμένο στο εσώρουχό του μαζί με τον φορτιστή

Κινητό στην κατοχή 34χρονου υπόδικου στις φυλακές – Το βρήκαν κρυμμένο στο εσώρουχό του μαζί με τον φορτιστή

  •  18.09.2025 - 20:04
Αποχή από τα μαθήματα τη Δευτέρα αποφάσισαν οι μαθητές - Στο επίκεντρο τα κλιματιστικά, η στολή και οι κτηριακές εγκαταστάσεις

Αποχή από τα μαθήματα τη Δευτέρα αποφάσισαν οι μαθητές - Στο επίκεντρο τα κλιματιστικά, η στολή και οι κτηριακές εγκαταστάσεις

  •  18.09.2025 - 18:17
Φωτιά σε εν κινήσει όχημα – Καταστράφηκε ολοσχερώς - Είχαν άγιο οι δύο επιβαίνοντες - Δείτε βίντεο

Φωτιά σε εν κινήσει όχημα – Καταστράφηκε ολοσχερώς - Είχαν άγιο οι δύο επιβαίνοντες - Δείτε βίντεο

  •  18.09.2025 - 19:00
Φεστιβάλ Σοκολάτας: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα - «Η στιγμή έφτασε»

Φεστιβάλ Σοκολάτας: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα - «Η στιγμή έφτασε»

  •  18.09.2025 - 18:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα