Κινητό στην κατοχή 34χρονου υπόδικου στις φυλακές – Το βρήκαν κρυμμένο στο εσώρουχό του μαζί με τον φορτιστή

Συγκεκριμένα, κατά την παραλαβή κατάδικων / υπόδικων από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, διενεργήθηκε έρευνα στον 34χρονο, όπου εντοπίστηκαν κρυμμένα στο εσώρουχο του τα πιο πάνω αντικείμενα, τα οποία παραλήφθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε και στη βάση αξιολόγησης στοιχείων, προέκυψε μαρτυρία εναντίον 42χρονης δικηγόρου, η οποία προηγουμένως είχε συναντηθεί με τον υπόδικο στο δικαστήριο, στο πλαίσιο της ιδιότητας της. Αυτή συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.