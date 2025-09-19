Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξεσηκώθηκαν οι μαθητές σε Γυμνάσιο στη Λάρνακα– Απεργία για τις αφόρητες συνθήκες χωρίς κλιματισμό - Φωτογραφίες

 19.09.2025 - 11:22
Ξεσηκώθηκαν οι μαθητές σε Γυμνάσιο στη Λάρνακα– Απεργία για τις αφόρητες συνθήκες χωρίς κλιματισμό - Φωτογραφίες

Ακόμη ένα σχολείο στην Κύπρο κατέβηκε σε απεργία εξαιτίας της έλλειψης κλιματισμού στις αίθουσες διδασκαλίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Skala Times.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

Όπως καταγγέλλουν γονείς, οι μαθητές του Γυμνασίου Πετράκη Κυπριανού αρνήθηκαν να παρακολουθήσουν μάθημα, αντιδρώντας στις ασφυκτικές συνθήκες που επικρατούν μέσα στις τάξεις.

Επικοινωνώντας με τη διεύθυνση του σχολείου, έγινε γνωστό ότι μετά από παρέμβαση και παρότρυνση των καθηγητών, οι μαθητές τελικά επέστρεψαν στις αίθουσες.

Ωστόσο, το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το σοβαρό ζήτημα που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες σχολικές μονάδες ανά το παγκύπριο, με τα κλιματιστικά να παραμένουν εκτός λειτουργίας λόγω προβλημάτων στο ηλεκτρολογικό φορτίο.

Γονείς και μαθητές εκφράζουν την αγανάκτησή τους, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «ανεπίτρεπτη και απαράδεκτη» εν έτει 2025, καθώς τα παιδιά καλούνται να παρακολουθήσουν μάθημα σε συνθήκες που μοιάζουν με καμίνι.

Φωτογραφίες: Skala Times

