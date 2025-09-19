Οδηγοί προσοχή: Άμεση ακινητοποίηση οχημάτων λόγω ελαττωματικού TAKATA στον συνοδηγό – Δείτε λίστα

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΤΟΜ όπως δημοσιεύθηκε χθες 18/9

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ενημερώνει ότι, σύμφωνα με πληροφόρηση που έχει λάβει η εταιρεία CIC Automasters, ο κατασκευαστής JEEP έχει προβεί στην ανάκληση λόγω ελαττωματικών αερόσακων συνοδηγού ΤΑΚΑΤΑ για 24 οχήματα, με οδηγία από τον κατασκευαστή προς τους ιδιοκτήτες για ΑΜΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ τους.

Ως εκ τούτου, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχει προχωρήσει στην ανάκληση του πιστοποιητικού καταλληλότητας των εν λόγω οχημάτων.

Ενόψει των όσων αναφέρονται πιο πάνω, καλούνται οι ιδιοκτήτες των οχημάτων όπως επικοινωνήσουν με τον διανομέα του κατασκευαστή που στην Κύπρο είναι η εταιρεία CIC Automasters, για περαιτέρω οδηγίες.

Δείτε τη λίστα εδώ