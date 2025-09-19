Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΟδηγοί προσοχή: Άμεση ακινητοποίηση οχημάτων λόγω ελαττωματικού TAKATA στον συνοδηγό – Δείτε λίστα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οδηγοί προσοχή: Άμεση ακινητοποίηση οχημάτων λόγω ελαττωματικού TAKATA στον συνοδηγό – Δείτε λίστα

 19.09.2025 - 11:29
Οδηγοί προσοχή: Άμεση ακινητοποίηση οχημάτων λόγω ελαττωματικού TAKATA στον συνοδηγό – Δείτε λίστα

Άμεση ακινητοποίηση 24 οχημάτων JEEP στην Κύπρο επιβάλλει ο κατασκευαστής, καθώς οι αερόσακοι συνοδηγού ΤΑΚΑΤΑ κρίθηκαν επικίνδυνοι για τους επιβάτες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΤΟΜ όπως δημοσιεύθηκε χθες 18/9

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ενημερώνει ότι, σύμφωνα με πληροφόρηση που έχει λάβει η εταιρεία CIC Automasters, ο κατασκευαστής JEEP έχει προβεί στην ανάκληση λόγω ελαττωματικών αερόσακων συνοδηγού ΤΑΚΑΤΑ για 24 οχήματα, με οδηγία από τον κατασκευαστή προς τους ιδιοκτήτες για ΑΜΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ τους.

Ως εκ τούτου, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχει προχωρήσει στην ανάκληση του πιστοποιητικού καταλληλότητας των εν λόγω οχημάτων.

Ενόψει των όσων αναφέρονται πιο πάνω, καλούνται οι ιδιοκτήτες των οχημάτων όπως επικοινωνήσουν με τον διανομέα του κατασκευαστή που στην Κύπρο είναι η εταιρεία CIC Automasters, για περαιτέρω οδηγίες.

Δείτε τη λίστα εδώ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ξεσηκώθηκαν οι μαθητές σε Γυμνάσιο στη Λάρνακα– Απεργία για τις αφόρητες συνθήκες χωρίς κλιματισμό - Φωτογραφίες
Σοκαριστικό βίντεο: Όμορφη μέρα στο χωριό μέχρι που… βλέπεις μπροστά σου δύο σοβαρά τροχαία σε απόσταση αναπνοής
Γέννησες το πρώτο σου παιδί πριν τα 30; Αυτό το επίδομα σε αφορά - Πότε θα καταβληθεί
Ανατριχιάζουν οι αποκαλύψεις: Η 14χρονη είχε ερωτική σχέση με τον 40χρονο - Ισχυρίζεται ότι είναι κόρη του
Αεροπορική εταιρεία συνδέει τη Λάρνακα με ένα νέο, φανταστικό προορισμό – Πότε ξεκινάνε οι πτήσεις – Οι τιμές των εισιτηρίων
Σοκαριστική καταγγελία: 85χρονος ζούσε σε άθλιες συνθήκες - «Τους εκμεταλλεύονται οικονομικά τα ίδια τους τα παιδιά»
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο αντισυνταγματάρχης εν αποστρατεία Λεόντιος Λεοντίου - Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ξεσηκώθηκαν οι μαθητές σε Γυμνάσιο στη Λάρνακα– Απεργία για τις αφόρητες συνθήκες χωρίς κλιματισμό - Φωτογραφίες

 19.09.2025 - 11:22
Επόμενο άρθρο

Κεραυνός: Η Κύπρος είναι η μόνη χώρα στην ΕΕ με μηδενικό πληθωρισμό – «Αδιανόητο να μην βρεθεί λύση για την ΑΤΑ»

 19.09.2025 - 12:00
VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

  •  19.09.2025 - 10:46
Κεραυνός: Η Κύπρος είναι η μόνη χώρα στην ΕΕ με μηδενικό πληθωρισμό – «Αδιανόητο να μην βρεθεί λύση για την ΑΤΑ»

Κεραυνός: Η Κύπρος είναι η μόνη χώρα στην ΕΕ με μηδενικό πληθωρισμό – «Αδιανόητο να μην βρεθεί λύση για την ΑΤΑ»

  •  19.09.2025 - 12:00
Εθνική Φρουρά: Έκπτωση 50% στα δίδακτρα γυναικών που θα υπηρετήσουν - Τα κίνητρα

Εθνική Φρουρά: Έκπτωση 50% στα δίδακτρα γυναικών που θα υπηρετήσουν - Τα κίνητρα

  •  19.09.2025 - 10:19
Ξεσηκώθηκαν οι μαθητές σε Γυμνάσιο στη Λάρνακα– Απεργία για τις αφόρητες συνθήκες χωρίς κλιματισμό - Φωτογραφίες

Ξεσηκώθηκαν οι μαθητές σε Γυμνάσιο στη Λάρνακα– Απεργία για τις αφόρητες συνθήκες χωρίς κλιματισμό - Φωτογραφίες

  •  19.09.2025 - 11:22
Πολιτικές αντιδράσεις και ερωτήματα μετά τον διορισμό της Μαρίας Χριστοφίδου-Οι εύθραυστες ισορροπίες με τα συνεργαζόμενα κόμματα

Πολιτικές αντιδράσεις και ερωτήματα μετά τον διορισμό της Μαρίας Χριστοφίδου-Οι εύθραυστες ισορροπίες με τα συνεργαζόμενα κόμματα

  •  19.09.2025 - 06:31
Οδηγοί προσοχή: Άμεση ακινητοποίηση οχημάτων λόγω ελαττωματικού TAKATA στον συνοδηγό – Δείτε λίστα

Οδηγοί προσοχή: Άμεση ακινητοποίηση οχημάτων λόγω ελαττωματικού TAKATA στον συνοδηγό – Δείτε λίστα

  •  19.09.2025 - 11:29
Αεροπορική εταιρεία συνδέει τη Λάρνακα με ένα νέο, φανταστικό προορισμό – Πότε ξεκινάνε οι πτήσεις – Οι τιμές των εισιτηρίων

Αεροπορική εταιρεία συνδέει τη Λάρνακα με ένα νέο, φανταστικό προορισμό – Πότε ξεκινάνε οι πτήσεις – Οι τιμές των εισιτηρίων

  •  19.09.2025 - 09:58
Ανατριχιάζουν οι αποκαλύψεις: Η 14χρονη είχε ερωτική σχέση με τον 40χρονο - Ισχυρίζεται ότι είναι κόρη του

Ανατριχιάζουν οι αποκαλύψεις: Η 14χρονη είχε ερωτική σχέση με τον 40χρονο - Ισχυρίζεται ότι είναι κόρη του

  •  19.09.2025 - 09:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα