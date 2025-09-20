ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Πρόεδρος στην κάμερα του ThemaOnline, τον είχε γνωρίσει στο μακρινό 1988-9 όταν ήταν μέλος της μαθητικής κίνησης του Δημοκρατικού Συναγερμού και ο Αβέρωφ στη θέση του Προέδρου της ΝΕΔΗΣΥ Πάφου.

«Τον γνωρίζω από τότε, συνεργαστήκαμε, και τα της συνέχειας είναι γνωστά», σημείωσε.

Όπως ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, όταν ανέλαβε την Προεδρία της Δημοκρατίας, συναντήθηκε με τον Αβέρωφ Νεοφύτου στο Προεδρικό Μέγαρο. «Ανταλλάξαμε απόψεις για διάφορα θέματα. Εκτιμώ, θεωρώ, ότι βάση της συζήτησης μας είχαμε συμφωνήσει -εντός ή εκτός εισαγωγικών- πώς θα πορευτούμε. Μια εβδομάδα μετά τη συνάντηση θεωρώ ότι έχει αθετήσει αυτά που είχαμε συμφωνήσει», ανέφερε.

O ΠτΔ δεν θέλησε να σχολιάσει τις απόψεις και τοποθετήσεις του τέως Προέδρου του ΔΗΣΥ και νυν βουλευτή, αρκέστηκε όμως στο να σημειώσει πως «οι πλείστες που δημοσιοποιεί θεωρώ ότι έχουν μόνο ένα στόχο, να δώσει ένα αντιπολιτευτικό τόνο. Αλλά, τονίζω ότι είμαστε σε δημοκρατία και οποιοσδήποτε πολίτης της μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του».