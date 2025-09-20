Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων

 20.09.2025 - 07:27
ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων

«Παλιός γνωστός» ο Αβέρωφ Νεοφύτου για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Πρόεδρος στην κάμερα του ThemaOnline, τον είχε γνωρίσει στο μακρινό 1988-9 όταν ήταν μέλος της μαθητικής κίνησης του Δημοκρατικού Συναγερμού και ο Αβέρωφ στη θέση του Προέδρου της ΝΕΔΗΣΥ Πάφου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

«Τον γνωρίζω από τότε, συνεργαστήκαμε, και τα της συνέχειας είναι γνωστά», σημείωσε.

Όπως ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, όταν ανέλαβε την Προεδρία της Δημοκρατίας, συναντήθηκε με τον Αβέρωφ Νεοφύτου στο Προεδρικό Μέγαρο. «Ανταλλάξαμε απόψεις για διάφορα θέματα. Εκτιμώ, θεωρώ, ότι βάση της συζήτησης μας είχαμε συμφωνήσει -εντός ή εκτός εισαγωγικών- πώς θα πορευτούμε. Μια εβδομάδα μετά τη συνάντηση θεωρώ ότι έχει αθετήσει αυτά που είχαμε συμφωνήσει», ανέφερε.

O ΠτΔ δεν θέλησε να σχολιάσει τις απόψεις και τοποθετήσεις του τέως Προέδρου του ΔΗΣΥ και νυν βουλευτή, αρκέστηκε όμως στο να σημειώσει πως «οι πλείστες που δημοσιοποιεί θεωρώ ότι έχουν μόνο ένα στόχο, να δώσει ένα αντιπολιτευτικό τόνο. Αλλά, τονίζω ότι είμαστε σε δημοκρατία και οποιοσδήποτε πολίτης της μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του».

Δείτε το βίντεο από την αποκαλυπτική συνέντευξη

Δείτε το βίντεο από την αποκαλυπτική συνέντευξη

 

VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

