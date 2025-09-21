Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

LIVE - Τσάρλι Κερκ: Δεκάδες χιλιάδες συρρέουν στην κηδεία του – Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας στο στάδιο State Farm

 21.09.2025 - 19:49
LIVE - Τσάρλι Κερκ: Δεκάδες χιλιάδες συρρέουν στην κηδεία του – Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας στο στάδιο State Farm

Ντυμένοι στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας και με καπέλα MAGA προσέρχονται στο State Farm Stadium υποστηρικτές του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ, προκειμένου να παρακολουθήσουν την κηδεία του.

Το στάδιο των Arizona Cardinals, στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, όπου ζούσε ο Κερκ με την οικογένειά του, θα είναι κατάμεστο από 60.000 ανθρώπους, ενώ χιλιάδες θα είναι έξω από αυτό και εκατομμύρια θα παρακολουθούν από την τηλεόραση. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια.

Συγγενείς, συνεργάτες και υποστηρικτές του δολοφονηθέντος Κερκ, όπως και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, θα του αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στη μεγάλη νεκρώσιμη τελετή που θα ξεκινήσει στις 11:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδος).

Επί σκηνής που έχει στηθεί στο στάδιο, αυτήν τη στιγμή λαμβάνουν χώρα μουσικά δρώμενα:

Πάνω από 200.000 άτομα δήλωσαν ενδιαφέρον για εισιτήρια σε ένα στάδιο χωρητικότητας 63.000 θέσεων, με τις αρχές να έχουν ήδη προβλέψει επιπλέον χώρο σε γειτονική αρένα.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχει δώσει στην εκδήλωση την ανώτατη διαβάθμιση ασφαλείας, αντίστοιχη με εκείνη του Super Bowl.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί 800 πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, ενώ συμμετέχουν και ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές δυνάμεις.

Ειδικά σχέδια περιλαμβάνουν μπλόκα στις διαδρομές των αυτοκινητοπομπών, ελέγχους ασφαλείας, ανιχνευτές εκρηκτικών και ελεύθερους σκοπευτές.

Η τελετή, που οργανώνεται από το πολιτικό σκέλος της Turning Point USA -της οργάνωσης που ίδρυσε ο Κερκ- θα συνδυάζει μνημόσυνο και πολιτική συγκέντρωση, με εγγραφή νέων ψηφοφόρων, αιτήματα για δωρεές και μουσική σε ύφος προεκλογικών συγκεντρώσεων Τραμπ.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. και ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ., ενώ το κλείσιμο θα κάνουν ο αντιπρόεδρος Βανς και ο πρόεδρος Τραμπ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

