Διπλωματική πηγή: «Η Κύπρος θα πράξει το αυτονόητο στη Διάσκεψη για το Παλαιστινιακό»

Οπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΡΙΚ στη Νέα Υόρκη, Ανδρέας Παφίτης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει απόψε στη Διεθνή Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών, για την Ειρηνική Επίλυση του Ζητήματος της Παλαιστίνης και την Εφαρμογή της Λύσης των Δύο Κρατών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, κατά τη Διάσκεψη η Κυπριακή Δημοκρατία "θα πράξει το αυτονόητο".

Νωρίτερα, στις 17:30 ώρα Κύπρου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί, στη Νεα Υόρκη, με τον Βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλα.

Στις 18:30 ώρα Κύπρου, θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή Διεθνών Υποθέσεων της 'Αμαζον, Ντέιβιντ Ζαπόλσκι.

Μεγάλη διάσκεψη στη Νέα Υόρκη για την αναγνώριση δύο κρατών στο Παλαιστινιακό

Το περιστέρι της ειρήνης ανάμεσα στην παλαιστιανιακή και την ισραηλινή σημαία στον Πύργο του Άιφελ, σε μια συμβολική κίνηση του γαλλικού κράτους, ενόψει της αναγνώρισης της κρατικής υπόστασης της Παλαιστίνης και από το Παρίσι.

Πραγματοποιείται, απόψε, στη Νέα Υόρκη μεγάλη Διάσκεψη για την αναγνώριση δύο κρατών, στο παλαιστινιακό ζήτημα.

Η Διάσκεψη πραγματοποιείται ενώ ήδη η Βρετανία, η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Πορτογαλία ανακοίνωσαν ότι θα αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος, ενώ απόψε αναμένεται να ανακοινώσουν αποφάσεις για αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, η Γαλλία και το Βέλγιο.

'Ηδη, 147 από τα 193 κράτη μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, έχουν αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, στη βάση της μονομερούς ανακήρυξης που είχε κηρύξει η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης το 1988.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν ανακοινώσει ότι θα μποϊκοτάρουν τη σημερινή Διάσκεψη, την οποία ο Αμερικανός αντιπρόσωπος στα Ηνωμένα Έθνη χαρακτήρισε «τσίρκο», μη υποβοηθητική και ανταμοιβή της τρομοκρατίας.

Αναλυτές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το Ισραήλ, ως απάντηση, να ανακοινώσει προσάρτηση μέρους της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Δεν αποκλείεται, επίσης, να ανακοινωθούν, από την ισραηλινή κυβέρνηση, μέτρα κατά των χωρών που αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος και ιδιαίτερα κατά της Γαλλίας, που, μαζί με τη Σαουδική Αραβία, είχαν την πρωτοβουλία σύγκλησης της σημερινής Διάσκεψης.

Πηγή: news.rik.cy