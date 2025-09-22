Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΔιπλωματική πηγή: «Η Κύπρος θα πράξει το αυτονόητο στη Διάσκεψη για το Παλαιστινιακό»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλωματική πηγή: «Η Κύπρος θα πράξει το αυτονόητο στη Διάσκεψη για το Παλαιστινιακό»

 22.09.2025 - 11:33
Διπλωματική πηγή: «Η Κύπρος θα πράξει το αυτονόητο στη Διάσκεψη για το Παλαιστινιακό»

Διπλωματική πηγή επισήμανε στο ΡΙΚ ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν μεταξύ των πρώτων χωρών που αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος, το 1988.

Οπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΡΙΚ στη Νέα Υόρκη, Ανδρέας Παφίτης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει απόψε στη Διεθνή Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών, για την Ειρηνική Επίλυση του Ζητήματος της Παλαιστίνης και την Εφαρμογή της Λύσης των Δύο Κρατών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, κατά τη Διάσκεψη η Κυπριακή Δημοκρατία "θα πράξει το αυτονόητο".

Νωρίτερα, στις 17:30 ώρα Κύπρου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί, στη Νεα Υόρκη, με τον Βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλα.

Στις 18:30 ώρα Κύπρου, θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή Διεθνών Υποθέσεων της 'Αμαζον, Ντέιβιντ Ζαπόλσκι.

Μεγάλη διάσκεψη στη Νέα Υόρκη για την αναγνώριση δύο κρατών στο Παλαιστινιακό

Το περιστέρι της ειρήνης ανάμεσα στην παλαιστιανιακή και την ισραηλινή σημαία στον Πύργο του Άιφελ, σε μια συμβολική κίνηση του γαλλικού κράτους, ενόψει της αναγνώρισης της κρατικής υπόστασης της Παλαιστίνης και από το Παρίσι.

Πραγματοποιείται, απόψε, στη Νέα Υόρκη μεγάλη Διάσκεψη για την αναγνώριση δύο κρατών, στο παλαιστινιακό ζήτημα.

Η Διάσκεψη πραγματοποιείται ενώ ήδη η Βρετανία, η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Πορτογαλία ανακοίνωσαν ότι θα αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος, ενώ απόψε αναμένεται να ανακοινώσουν αποφάσεις για αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, η Γαλλία και το Βέλγιο.

'Ηδη, 147 από τα 193 κράτη μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, έχουν αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, στη βάση της μονομερούς ανακήρυξης που είχε κηρύξει η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης το 1988.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν ανακοινώσει ότι θα μποϊκοτάρουν τη σημερινή Διάσκεψη, την οποία ο Αμερικανός αντιπρόσωπος στα Ηνωμένα Έθνη χαρακτήρισε «τσίρκο», μη υποβοηθητική και ανταμοιβή της τρομοκρατίας.

Αναλυτές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το Ισραήλ, ως απάντηση, να ανακοινώσει προσάρτηση μέρους της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Δεν αποκλείεται, επίσης, να ανακοινωθούν, από την ισραηλινή κυβέρνηση, μέτρα κατά των χωρών που αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος και ιδιαίτερα κατά της Γαλλίας, που, μαζί με τη Σαουδική Αραβία, είχαν την πρωτοβουλία σύγκλησης της σημερινής Διάσκεψης.

Πηγή: news.rik.cy

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κλιματιστικά στα σχολεία: «Αρχαίες» υποδομές προκαλούν προβλήματα - «Δεν πατάμε ένα κουμπί και ολοκληρώνεται»
Γαμπρός στην Κύπρο «λύγισε» μόλις είδε τη νύφη – Το βίντεο που συγκίνησε
Απίστευτο: Φέρετρο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών - Η πιο ανατριχιαστική ανάρτηση της χρονιάς – Δείτε φωτογραφία
Ένα νέο all day spot «προσγειώνεται» στη Λευκωσία και σκορπάει... «αγάπη» - Πότε ανοίγει τις πόρτες του
VIDEO: Εξομολόγηση από τον Φειδία Παναγιώτου - «Δεν ξαναένιωσα στις σχέσεις που είχα ότι ήμουν ερωτευμένος»
«Έφυγε» ξαφνικά ο Στέλιος Μπεκρής: Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο – Η παράκληση της οικογένειας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπόθεση Αϊκούτ: Νέα αναβολή για μελέτη από τις δύο πλευρές - Πότε θα συνεχιστεί

 22.09.2025 - 11:11
Επόμενο άρθρο

VIDEO - Χριστιάνα Αρτεμίου: Ετοίμασε πίττες με σουβλάκια στο πανηγύρι στην Αθηένου

 22.09.2025 - 11:38

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Διπλωματική πηγή: «Η Κύπρος θα πράξει το αυτονόητο στη Διάσκεψη για το Παλαιστινιακό»

Διπλωματική πηγή: «Η Κύπρος θα πράξει το αυτονόητο στη Διάσκεψη για το Παλαιστινιακό»

  •  22.09.2025 - 11:33
Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΔΗΣΥ – Άλμα: «Ρητορική μίσους» καταγγέλλει η Πινδάρου

Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΔΗΣΥ – Άλμα: «Ρητορική μίσους» καταγγέλλει η Πινδάρου

  •  22.09.2025 - 12:20
ΑΤΑ: Χωριστές συσκέψεις εργοδοτών-συντεχνιών - Καμία πρόσκληση από το Υπουργείο

ΑΤΑ: Χωριστές συσκέψεις εργοδοτών-συντεχνιών - Καμία πρόσκληση από το Υπουργείο

  •  22.09.2025 - 10:54
Βίντεο - Χάος στα σχολεία: Λιποθυμίες μαθητών και ανεμιστήρες που πέφτουν πάνω τους - Οργή για τα κλιματιστικά

Βίντεο - Χάος στα σχολεία: Λιποθυμίες μαθητών και ανεμιστήρες που πέφτουν πάνω τους - Οργή για τα κλιματιστικά

  •  22.09.2025 - 11:54
Υπόθεση Αϊκούτ: Νέα αναβολή για μελέτη από τις δύο πλευρές - Πότε θα συνεχιστεί

Υπόθεση Αϊκούτ: Νέα αναβολή για μελέτη από τις δύο πλευρές - Πότε θα συνεχιστεί

  •  22.09.2025 - 11:11
Γαμπρός στην Κύπρο «λύγισε» μόλις είδε τη νύφη – Το βίντεο που συγκίνησε

Γαμπρός στην Κύπρο «λύγισε» μόλις είδε τη νύφη – Το βίντεο που συγκίνησε

  •  22.09.2025 - 10:19
Βίντεο: Σοβάδες πέφτουν σε αίθουσες ενώ οι μαθητές κάνουν μάθημα σε σχολείο στη Λάρνακα - Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη;

Βίντεο: Σοβάδες πέφτουν σε αίθουσες ενώ οι μαθητές κάνουν μάθημα σε σχολείο στη Λάρνακα - Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη;

  •  22.09.2025 - 09:02
Απίστευτο: Φέρετρο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών - Η πιο ανατριχιαστική ανάρτηση της χρονιάς – Δείτε φωτογραφία

Απίστευτο: Φέρετρο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών - Η πιο ανατριχιαστική ανάρτηση της χρονιάς – Δείτε φωτογραφία

  •  22.09.2025 - 10:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα