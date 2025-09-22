Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υπόθεση Αϊκούτ: Νέα αναβολή για μελέτη από τις δύο πλευρές - Πότε θα συνεχιστεί

 22.09.2025 - 11:11
Υπόθεση Αϊκούτ: Νέα αναβολή για μελέτη από τις δύο πλευρές - Πότε θα συνεχιστεί

Στις 26 Σεπτεμβρίου, στις 9.15, θα συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τον κατηγορούμενο για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, Σιμόν Αϊκούτ, ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα, η σημερινή διαδικασία αναβλήθηκε για την ερχόμενη Παρασκευή, ώστε και οι δύο πλευρές να μελετήσουν στοιχεία της υπόθεσης, τα οποία θα μπορούν από κοινού να καθοριστούν ως παραδεκτά γεγονότα, για επιτάχυνση της εκδίκαση της υπόθεσης.

Οι ημερομηνίες της 22ας και της 26ης Σεπτεμβρίου για συνέχιση της διαδικασίας  ενώπιον του Κακουργιοδικείου είχαν ορισθεί από την προηγούμενη εβδομάδα, και συγκεκριμένα στις 15 Σεπτεμβρίου. Ο κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση. 

Διπλωματική πηγή επισήμανε στο ΡΙΚ ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν μεταξύ των πρώτων χωρών που αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος, το 1988.

