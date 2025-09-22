Ecommbx
Νέα πυρκαγιά στην Επ. Πάφου: Στην ίδια περιοχή με τη χθεσινή - Στη μάχη και πτητικά μέσα – Δείτε βίντεο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέα πυρκαγιά στην Επ. Πάφου: Στην ίδια περιοχή με τη χθεσινή - Στη μάχη και πτητικά μέσα – Δείτε βίντεο

 22.09.2025 - 11:41
22.09.2025 - 11:41

Νέα πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην Επαρχία Πάφου και έθεσε σε κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, όπως θα δείτε και στα πιο κάτω βίντεο, η φωτιά μαίνεται στην ίδια, δύσβατη περιοχή όπου είχε ξεσπάσει και το βράδυ της Κυριακής.

Στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν και επίγεια και πτητικά μέσα.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά το βράδυ της Κυριακή αλλά και τα ξημερώματα ξέσπασαν άλλες τρεις πυρκαγιές στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική «σε εξέλιξη βρίσκεται νέα πυρκαγιά μεταξύ των κοινοτήτων Γουδί - Χρυσοχούς, στην επαρχία Πάφου με ώρα κλήσης τις 10:53 π.μ. Επιχειρούν πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς επαρχίας Πάφου, με υποστήριξη του Τμήματος Δασών και της Επαρχιακής Διοίκησης. Τις επίγειες δυνάμεις υποστηρίζουν με ρίψεις νερού τέσσερα πτητικά μέσα πυρόσβεσης. Καίγεται άγρια βλάστηση και ξηρά χόρτα, έκτασης περίπου τεσσάρων εκταρίων.

Επιπρόσθετα, στην επαρχία Πάφου ξεχωριστές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν:
 
Στις 10:36 π.μ. στην περιοχή "Βατούθκια" παρά την κοινότητα Κοίλη, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο στις 11:10 και κατέκαυσε μισό δεκάριο από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση. Εργάστηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και μία Φορητή Μονάδα Πυρόσβεσης από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Υπαίθρου επαρχίας Πάφου. 
 
Στις 11:11 πυρκαγιά σε μικρό σωρό από κλαδέματα και ξηρά χόρτα στα Κονιά της επαρχίας Πάφου, έχει τεθεί υπό έλεγχο».

Δείτε βίντεο:

Διπλωματική πηγή: «Η Κύπρος θα πράξει το αυτονόητο στη Διάσκεψη για το Παλαιστινιακό»

Διπλωματική πηγή: «Η Κύπρος θα πράξει το αυτονόητο στη Διάσκεψη για το Παλαιστινιακό»

Διπλωματική πηγή επισήμανε στο ΡΙΚ ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν μεταξύ των πρώτων χωρών που αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος, το 1988.

