Νέα πυρκαγιά στην Επ. Πάφου: Στην ίδια περιοχή με τη χθεσινή - Στη μάχη και πτητικά μέσα – Δείτε βίντεο

Συγκεκριμένα, όπως θα δείτε και στα πιο κάτω βίντεο, η φωτιά μαίνεται στην ίδια, δύσβατη περιοχή όπου είχε ξεσπάσει και το βράδυ της Κυριακής.

Στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν και επίγεια και πτητικά μέσα.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά το βράδυ της Κυριακή αλλά και τα ξημερώματα ξέσπασαν άλλες τρεις πυρκαγιές στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική «σε εξέλιξη βρίσκεται νέα πυρκαγιά μεταξύ των κοινοτήτων Γουδί - Χρυσοχούς, στην επαρχία Πάφου με ώρα κλήσης τις 10:53 π.μ. Επιχειρούν πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς επαρχίας Πάφου, με υποστήριξη του Τμήματος Δασών και της Επαρχιακής Διοίκησης. Τις επίγειες δυνάμεις υποστηρίζουν με ρίψεις νερού τέσσερα πτητικά μέσα πυρόσβεσης. Καίγεται άγρια βλάστηση και ξηρά χόρτα, έκτασης περίπου τεσσάρων εκταρίων.

Επιπρόσθετα, στην επαρχία Πάφου ξεχωριστές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν:

Στις 10:36 π.μ. στην περιοχή "Βατούθκια" παρά την κοινότητα Κοίλη, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο στις 11:10 και κατέκαυσε μισό δεκάριο από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση. Εργάστηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και μία Φορητή Μονάδα Πυρόσβεσης από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Υπαίθρου επαρχίας Πάφου.

Στις 11:11 πυρκαγιά σε μικρό σωρό από κλαδέματα και ξηρά χόρτα στα Κονιά της επαρχίας Πάφου, έχει τεθεί υπό έλεγχο».

Δείτε βίντεο: