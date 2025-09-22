Ecommbx
Συνεδριάζει την Τρίτη το ΝΑΤΟ για την παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου
ΔΙΕΘΝΗ

Συνεδριάζει την Τρίτη το ΝΑΤΟ για την παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου

 22.09.2025 - 14:05
22.09.2025 - 14:05

Συνεδριάζει την Τρίτη το ΝΑΤΟ για την παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου

Οι αντιπρόσωποι των 32 χωρών του ΝΑΤΟ θα συνεδριάσουν αύριο Τρίτη το πρωί στις Βρυξέλλες, έπειτα από αίτημα που διατύπωσε η Εσθονία μετά την παραβίαση, την Παρασκευή, του εθνικού εναέριου χώρου της από ρωσικά αεροσκάφη, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος της συμμαχίας.

Αυτή η συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου (NAC) σε επίπεδο πρεσβευτών θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του άρθρου 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, που προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων σε περίπτωση που απειλείται ένα από τα μέλη του.

Την Παρασκευή, τρία ρωσικά μαχητικά αεροπλάνα εισήλθαν στον εθνικό εναέριο χώρο της χώρας αυτής της Βαλτικής και παρέμειναν εκεί 12 λεπτά, προκαλώντας διαμαρτυρίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γι' αυτή τη νέα ρωσική «πρόκληση», ενώ η Μόσχα διέψευσε οποιαδήποτε παραβίαση.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, από την πλευρά του, πρόκειται να συνεδριάσει σήμερα «σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία», είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ο Εσθονός Υπουργός Εξωτερικών.

Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΔΗΣΥ – Άλμα: «Ρητορική μίσους» καταγγέλλει η Πινδάρου

Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΔΗΣΥ – Άλμα: «Ρητορική μίσους» καταγγέλλει η Πινδάρου

Με μια αιχμηρή ανακοίνωση, ο Δημοκρατικός Συναγερμός επανήλθε σήμερα στη δημόσια αντιπαράθεση με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, κατηγορώντας τον για «τοξικό και διχαστικό λόγο», που – σύμφωνα με το κόμμα – υπερβαίνει τα όρια της πολιτικής κριτικής και εγγίζει τα όρια της ρητορικής μίσους.

