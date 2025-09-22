Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΛάρνακα: Έκρυψαν τα κλεμμένα όπλα σε εγκαταλελειμμένο όχημα - Υπο κράτηση ο 23χρονος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Λάρνακα: Έκρυψαν τα κλεμμένα όπλα σε εγκαταλελειμμένο όχημα - Υπο κράτηση ο 23χρονος

 22.09.2025 - 14:17
Λάρνακα: Έκρυψαν τα κλεμμένα όπλα σε εγκαταλελειμμένο όχημα - Υπο κράτηση ο 23χρονος

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης τεσσάρων ημερών, εναντίον νεαρού ηλικίας 23 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση διάρρηξης κατοικίας, και κλοπής ενός κυνηγετικού όπλου και ενός αεροβόλου πιστολιού, που διαπράχθηκε στις αρχές Αυγούστου στην επαρχία Λάρνακας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, «ο 23χρονος συνελήφθη από μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Αραδίππου, λίγο μετά τις 5.00 το απόγευμα της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, που εκδόθηκε έπειτα από στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης».

Ο 23χρονος οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για τέσσερις μέρες.

Σημειώνεται ότι για την ίδια υπόθεση συνελήφθη το Σάββατο 21χρονος, επίσης δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Αυτός τέθηκε υπό εξαήμερη κράτηση, βάσει δικαστικού διατάγματος, που εξέδωσε το πρωί της Κυριακή, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας.

Σε συντονισμένες έρευνεw τα δύο όπλα εντοπίστηκαν κρυμμένα σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο - Χάος στα σχολεία: Λιποθυμίες μαθητών και ανεμιστήρες που πέφτουν πάνω τους - Οργή για τα κλιματιστικά
Γαμπρός στην Κύπρο «λύγισε» μόλις είδε τη νύφη – Το βίντεο που συγκίνησε
Απίστευτο: Φέρετρο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών - Η πιο ανατριχιαστική ανάρτηση της χρονιάς – Δείτε φωτογραφία
Είσαι λάτρης της πίτσας; Ένα νέο μαγαζί ανοίγει σύντομα στη Λευκωσία με στολίδι τον παραδοσιακό ξυλόφουρνο
VIDEO - Χριστιάνα Αρτεμίου: Ετοίμασε πίττες με σουβλάκια στο πανηγύρι στην Αθηένου
«Έφυγε» ξαφνικά ο Στέλιος Μπεκρής: Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο – Η παράκληση της οικογένειας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συνελήφθη 33χρονη στην Πάφο: Νοίκιαζε διαμερίσματα εν αγνοία της ιδιοκτήτριας και «τσέπωσε» πάνω από 76.000 ευρώ

 22.09.2025 - 14:09
Επόμενο άρθρο

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή Έλληνας ηθοποιός - «Καλό ταξίδι...»

 22.09.2025 - 14:29
Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΔΗΣΥ – Άλμα: «Ρητορική μίσους» καταγγέλλει η Πινδάρου

Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΔΗΣΥ – Άλμα: «Ρητορική μίσους» καταγγέλλει η Πινδάρου

Με μια αιχμηρή ανακοίνωση, ο Δημοκρατικός Συναγερμός επανήλθε σήμερα στη δημόσια αντιπαράθεση με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, κατηγορώντας τον για «τοξικό και διχαστικό λόγο», που – σύμφωνα με το κόμμα – υπερβαίνει τα όρια της πολιτικής κριτικής και εγγίζει τα όρια της ρητορικής μίσους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΔΗΣΥ – Άλμα: «Ρητορική μίσους» καταγγέλλει η Πινδάρου

Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΔΗΣΥ – Άλμα: «Ρητορική μίσους» καταγγέλλει η Πινδάρου

  •  22.09.2025 - 12:20
Υπ. Εργασίας για ΑΤΑ - «Παραμένουμε αφοσιωμένοι στον κοινωνικό διάλογο, μόλις έχουμε κάτι θα το μάθετε»

Υπ. Εργασίας για ΑΤΑ - «Παραμένουμε αφοσιωμένοι στον κοινωνικό διάλογο, μόλις έχουμε κάτι θα το μάθετε»

  •  22.09.2025 - 15:26
Μήνυμα ενότητας από τον Νίκο Αναστασίου - Καλεί τους αποστασιοποιημένους να επιστρέψουν στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη

Μήνυμα ενότητας από τον Νίκο Αναστασίου - Καλεί τους αποστασιοποιημένους να επιστρέψουν στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη

  •  22.09.2025 - 15:14
Σοκαριστική επίθεση στη Λάρνακα - Χειροπέδες στους δύο που επιτέθηκαν και επιχείρησαν να παρασύρουν οδηγό λεωφορείου

Σοκαριστική επίθεση στη Λάρνακα - Χειροπέδες στους δύο που επιτέθηκαν και επιχείρησαν να παρασύρουν οδηγό λεωφορείου

  •  22.09.2025 - 14:42
Χάος στον αυτοκινητόδρομο: Αυτοκίνητο μπήκε στην αντίθετη λωρίδα και συγκρούστηκε με άλλο όχημα – Ένα πρόσωπο στο νοσοκομείο – Δείτε φωτογραφίες

Χάος στον αυτοκινητόδρομο: Αυτοκίνητο μπήκε στην αντίθετη λωρίδα και συγκρούστηκε με άλλο όχημα – Ένα πρόσωπο στο νοσοκομείο – Δείτε φωτογραφίες

  •  22.09.2025 - 13:43
Στα ύψη οι τιμές των φρέσκων λαχανικών - Στα «πάνω» κρέας, υγραέριο και καφές - Ποια προϊόντα σημείωσαν μείωση

Στα ύψη οι τιμές των φρέσκων λαχανικών - Στα «πάνω» κρέας, υγραέριο και καφές - Ποια προϊόντα σημείωσαν μείωση

  •  22.09.2025 - 12:35
Δίωρη αποχή: Μαθητές «πυρπόλησαν» την αυλή σχολείου στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφίες

Δίωρη αποχή: Μαθητές «πυρπόλησαν» την αυλή σχολείου στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφίες

  •  22.09.2025 - 13:11
Γαμπρός στην Κύπρο «λύγισε» μόλις είδε τη νύφη – Το βίντεο που συγκίνησε

Γαμπρός στην Κύπρο «λύγισε» μόλις είδε τη νύφη – Το βίντεο που συγκίνησε

  •  22.09.2025 - 10:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα