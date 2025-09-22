Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Μητσοτάκης – Ερντογάν: Πότε θα γίνει η συνάντηση των δύο ηγετών στη Νέα Υόρκη

 22.09.2025 - 17:54
Μητσοτάκης – Ερντογάν: Πότε θα γίνει η συνάντηση των δύο ηγετών στη Νέα Υόρκη

Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στις 14.00 (ώρα Νέας Υόρκης) - 21:00 (ώρα Ελλάδος) - θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα.

Η σύνθεση θα είναι 1 + 2, δηλαδή οι δύο ηγέτες, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτος Νικολαϊδης και Τσαγατάι Κιλίτς.

Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο «Σπίτι της Τουρκίας». Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ, σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά.

Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, οι προοπτικές της Νότιας Γειτονίας και η σημασία της συνεργασίας ΕΕ–Ιορδανίας, σε συνδυασμό με την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και οι  εξελίξεις στο Κυπριακό, ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλλα Β’, στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

