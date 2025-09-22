Η χρήση κάνναβης τετραπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη – Έρευνα αποκαλύπτει

Οι μακροπρόθεσμες, ωστόσο, επιπτώσεις στην υγεία και ειδικότερα στον μεταβολισμό παραμένουν άγνωστες, με μια νεότερη μελέτη να δίνει κάποια ενδεχόμενα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με νεότερη μελέτη που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της European Association for the Study of Diabetes στη Βιέννη, η χρήση κάνναβης συνδέεται με σχεδόν τετραπλάσια αύξηση του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη.

Ενώ ορισμένες προηγούμενες μελέτες έχουν υποδείξει πιθανές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες ή ιδιότητες διαχείρισης βάρους από τη χρήση της, κάποιες άλλες έχουν εγείρει ανησυχίες σχετικά με το μεταβολισμό της γλυκόζης και την αντίσταση στην ινσουλίνη. Εν τέλει, το μέγεθος του κινδύνου ανάπτυξης διαβήτη δεν είναι σαφές.

Τα στοιχεία που διερεύνησαν

Για να ενισχύσουν αυτά τα δεδομένα και να ξεκαθαρίσουν το τοπίο, ο Δρ. Ibrahim Kamel από το Boston Medical Center της Μασαχουσέτης και οι συνεργάτες του ανέλυσαν ηλεκτρονικά αρχεία υγείας από 54 οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης από κέντρα σε όλη την Αμερική και την Ευρώπη. Εντόπισαν 96.795 ασθενείς -ηλικίας μεταξύ 18 και 50 ετών- με διαγνώσεις σχετικές με την κάνναβη, από περιστασιακή χρήση έως εξάρτηση, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων δηλητηρίασης και στέρησης, μεταξύ 2010 και 2018.

Στη συνέχεια, έκαναν μια σύγκριση αυτών με στοιχεία από 4.160.998 υγιή άτομα, χωρίς δηλαδή ιστορικό χρήσης ουσιών ή σοβαρών χρόνιων παθήσεων, και με βάση την ηλικία, το φύλο και τις υποκείμενες ασθένειες κατά την έναρξη της μελέτης. Συνολικά, παρακολουθήθηκαν για 5 χρόνια.

Τα αποτελέσματα

Αφού έλεγξαν διαφορετικούς παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως τα επίπεδα χοληστερόλης HDL και LDL και άλλους καρδιαγγειακούς δείκτες, τη χρήση κοκαΐνης, την κατανάλωση αλκοόλ και διάφορους άλλους παράγοντες κινδύνου, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι νέες περιπτώσεις διαβήτη ήταν σημαντικά υψηλότερες στην ομάδα των χρηστών κάνναβης, σε σύγκριση με την ομάδα των υγιών ατόμων. Συγκεκριμένα, η στατιστική ανάλυση αποκάλυψε ότι οι χρήστες κάνναβης διατρέχουν σχεδόν τετραπλάσιο κίνδυνο να αναπτύξουν διαβήτη σε σύγκριση με όσους δεν κάνουν χρήση.

«Όσο η κάνναβη γίνεται όλο και πιο ευρέως διαθέσιμη και κοινωνικά αποδεκτή, και νομιμοποιείται σε διάφορες δικαιοδοσίες, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τους πιθανούς κινδύνους που ενέχει για την υγεία. Τα νέα στοιχεία από αξιόπιστες πραγματικές ενδείξεις υπογραμμίζουν τη σημασία της ενσωμάτωσης της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον κίνδυνο διαβήτη στη θεραπεία και την παροχή συμβουλών για διαταραχές χρήσης ουσιών, καθώς και την ανάγκη οι επαγγελματίες υγείας να συζητούν τακτικά με τους ασθενείς σχετικά με τη χρήση κάνναβης, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν τον συνολικό κίνδυνο διαβήτη και την πιθανή ανάγκη για μεταβολική παρακολούθηση» τονίζει ο Δρ. Kamel.

Εντούτοις, οι συγγραφείς σημειώνουν ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα σχετικά με τις μακροπρόθεσμες ενδοκρινικές επιδράσεις της χρήσης κάνναβης και σχετικά με το αν οι κίνδυνοι διαβήτη περιορίζονται στα εισπνεόμενα προϊόντα ή σε άλλες μορφές κάνναβης, όπως τα βρώσιμα.

Παρά τα σημαντικά ευρήματα, η μελέτη είναι αναδρομική και δεν μπορεί να αποδείξει αιτιώδη σχέση μεταξύ χρήσης κάνναβης και διαβήτη. Επιπλέον, η ακριβής μέτρηση της χρήσης κάνναβης είναι δύσκολη, ειδικά όταν οι συμμετέχοντες ζουν σε περιοχές όπου η ουσία είναι παράνομη.