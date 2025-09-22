Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΗ χρήση κάνναβης τετραπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη – Έρευνα αποκαλύπτει
ΥΓΕΙΑ

Η χρήση κάνναβης τετραπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη – Έρευνα αποκαλύπτει

 22.09.2025 - 17:50
Η χρήση κάνναβης τετραπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη – Έρευνα αποκαλύπτει

Η κάνναβη έχει τεθεί υπό το μικροσκόπιο τα τελευταία χρόνια για την αξιοποίησή της στην φαρμακολογία, με την χρήση της παράλληλα να αυξάνεται παγκοσμίως σημειώνοντας περίπου 219 εκατομμύρια χρήστες (το 4,3% του παγκόσμιου ενήλικου πληθυσμού) το 2021.

Οι μακροπρόθεσμες, ωστόσο, επιπτώσεις στην υγεία και ειδικότερα στον μεταβολισμό παραμένουν άγνωστες, με μια νεότερη μελέτη να δίνει κάποια ενδεχόμενα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με νεότερη μελέτη που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της European Association for the Study of Diabetes στη Βιέννη, η χρήση κάνναβης συνδέεται με σχεδόν τετραπλάσια αύξηση του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη.

Ενώ ορισμένες προηγούμενες μελέτες έχουν υποδείξει πιθανές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες ή ιδιότητες διαχείρισης βάρους από τη χρήση της, κάποιες άλλες έχουν εγείρει ανησυχίες σχετικά με το μεταβολισμό της γλυκόζης και την αντίσταση στην ινσουλίνη. Εν τέλει, το μέγεθος του κινδύνου ανάπτυξης διαβήτη δεν είναι σαφές.

Τα στοιχεία που διερεύνησαν

Για να ενισχύσουν αυτά τα δεδομένα και να ξεκαθαρίσουν το τοπίο, ο Δρ. Ibrahim Kamel από το Boston Medical Center της Μασαχουσέτης και οι συνεργάτες του ανέλυσαν ηλεκτρονικά αρχεία υγείας από 54 οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης από κέντρα σε όλη την Αμερική και την Ευρώπη. Εντόπισαν 96.795 ασθενείς -ηλικίας μεταξύ 18 και 50 ετών- με διαγνώσεις σχετικές με την κάνναβη, από περιστασιακή χρήση έως εξάρτηση, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων δηλητηρίασης και στέρησης, μεταξύ 2010 και 2018.

Στη συνέχεια, έκαναν μια σύγκριση αυτών με στοιχεία από 4.160.998 υγιή άτομα, χωρίς δηλαδή ιστορικό χρήσης ουσιών ή σοβαρών χρόνιων παθήσεων, και με βάση την ηλικία, το φύλο και τις υποκείμενες ασθένειες κατά την έναρξη της μελέτης. Συνολικά, παρακολουθήθηκαν για 5 χρόνια.

Τα αποτελέσματα

Αφού έλεγξαν διαφορετικούς παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως τα επίπεδα χοληστερόλης HDL και LDL και άλλους καρδιαγγειακούς δείκτες, τη χρήση κοκαΐνης, την κατανάλωση αλκοόλ και διάφορους άλλους παράγοντες κινδύνου, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι νέες περιπτώσεις διαβήτη ήταν σημαντικά υψηλότερες στην ομάδα των χρηστών κάνναβης, σε σύγκριση με την ομάδα των υγιών ατόμων. Συγκεκριμένα, η στατιστική ανάλυση αποκάλυψε ότι οι χρήστες κάνναβης διατρέχουν σχεδόν τετραπλάσιο κίνδυνο να αναπτύξουν διαβήτη σε σύγκριση με όσους δεν κάνουν χρήση.

«Όσο η κάνναβη γίνεται όλο και πιο ευρέως διαθέσιμη και κοινωνικά αποδεκτή, και νομιμοποιείται σε διάφορες δικαιοδοσίες, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τους πιθανούς κινδύνους που ενέχει για την υγεία. Τα νέα στοιχεία από αξιόπιστες πραγματικές ενδείξεις υπογραμμίζουν τη σημασία της ενσωμάτωσης της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον κίνδυνο διαβήτη στη θεραπεία και την παροχή συμβουλών για διαταραχές χρήσης ουσιών, καθώς και την ανάγκη οι επαγγελματίες υγείας να συζητούν τακτικά με τους ασθενείς σχετικά με τη χρήση κάνναβης, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν τον συνολικό κίνδυνο διαβήτη και την πιθανή ανάγκη για μεταβολική παρακολούθηση» τονίζει ο Δρ. Kamel.

Εντούτοις, οι συγγραφείς σημειώνουν ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα σχετικά με τις μακροπρόθεσμες ενδοκρινικές επιδράσεις της χρήσης κάνναβης και σχετικά με το αν οι κίνδυνοι διαβήτη περιορίζονται στα εισπνεόμενα προϊόντα ή σε άλλες μορφές κάνναβης, όπως τα βρώσιμα.

Παρά τα σημαντικά ευρήματα, η μελέτη είναι αναδρομική και δεν μπορεί να αποδείξει αιτιώδη σχέση μεταξύ χρήσης κάνναβης και διαβήτη. Επιπλέον, η ακριβής μέτρηση της χρήσης κάνναβης είναι δύσκολη, ειδικά όταν οι συμμετέχοντες ζουν σε περιοχές όπου η ουσία είναι παράνομη.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο - Χάος στα σχολεία: Λιποθυμίες μαθητών και ανεμιστήρες που πέφτουν πάνω τους - Οργή για τα κλιματιστικά
Γαμπρός στην Κύπρο «λύγισε» μόλις είδε τη νύφη – Το βίντεο που συγκίνησε
Απίστευτο: Φέρετρο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών - Η πιο ανατριχιαστική ανάρτηση της χρονιάς – Δείτε φωτογραφία
Είσαι λάτρης της πίτσας; Ένα νέο μαγαζί ανοίγει σύντομα στη Λευκωσία με στολίδι τον παραδοσιακό ξυλόφουρνο
VIDEO - Χριστιάνα Αρτεμίου: Ετοίμασε πίττες με σουβλάκια στο πανηγύρι στην Αθηένου
«Έφυγε» ξαφνικά ο Στέλιος Μπεκρής: Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο – Η παράκληση της οικογένειας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΒΙΝΤΕΟ: Αρκούδα επιτέθηκε σε 90χρονη σε κατάστημα - Η αστυνομία τη σκότωσε για λόγους ασφαλείας

 22.09.2025 - 17:26
Επόμενο άρθρο

Μητσοτάκης – Ερντογάν: Πότε θα γίνει η συνάντηση των δύο ηγετών στη Νέα Υόρκη

 22.09.2025 - 17:54
Χριστοδουλίδης – Αμπντάλλα: Συζήτησαν για Κυπριακό, Μέση Ανατολή και ΕΕ - Στρατηγική προτεραιότητα η Νότια Γειτονία

Χριστοδουλίδης – Αμπντάλλα: Συζήτησαν για Κυπριακό, Μέση Ανατολή και ΕΕ - Στρατηγική προτεραιότητα η Νότια Γειτονία

Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, οι προοπτικές της Νότιας Γειτονίας και η σημασία της συνεργασίας ΕΕ–Ιορδανίας, σε συνδυασμό με την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και οι  εξελίξεις στο Κυπριακό, ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλλα Β’, στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης – Αμπντάλλα: Συζήτησαν για Κυπριακό, Μέση Ανατολή και ΕΕ - Στρατηγική προτεραιότητα η Νότια Γειτονία

Χριστοδουλίδης – Αμπντάλλα: Συζήτησαν για Κυπριακό, Μέση Ανατολή και ΕΕ - Στρατηγική προτεραιότητα η Νότια Γειτονία

  •  22.09.2025 - 18:13
Υπ. Εργασίας για ΑΤΑ - «Παραμένουμε αφοσιωμένοι στον κοινωνικό διάλογο, μόλις έχουμε κάτι θα το μάθετε»

Υπ. Εργασίας για ΑΤΑ - «Παραμένουμε αφοσιωμένοι στον κοινωνικό διάλογο, μόλις έχουμε κάτι θα το μάθετε»

  •  22.09.2025 - 15:26
Φώναζε για πρόστιμο, επιτέθηκε και χτύπησε Αστυνομικό – Χειροπέδες σε 43χρονη στη Λάρνακα

Φώναζε για πρόστιμο, επιτέθηκε και χτύπησε Αστυνομικό – Χειροπέδες σε 43χρονη στη Λάρνακα

  •  22.09.2025 - 18:52
Σοκαριστική υπόθεση στη Λεμεσό: Οικιακή βοηθός κατηγορείται για κακοποίηση 6χρονης

Σοκαριστική υπόθεση στη Λεμεσό: Οικιακή βοηθός κατηγορείται για κακοποίηση 6χρονης

  •  22.09.2025 - 16:23
«Αποτρεπτικές» οι πειθαρχικές διαδικασίες για σεξουαλική παρενόχληση στη Δημόσια Υπηρεσία – Μόλις 10 καταγγελίες σε τρία χρόνια

«Αποτρεπτικές» οι πειθαρχικές διαδικασίες για σεξουαλική παρενόχληση στη Δημόσια Υπηρεσία – Μόλις 10 καταγγελίες σε τρία χρόνια

  •  22.09.2025 - 17:05
Στα ύψη οι τιμές των φρέσκων λαχανικών - Στα «πάνω» κρέας, υγραέριο και καφές - Ποια προϊόντα σημείωσαν μείωση

Στα ύψη οι τιμές των φρέσκων λαχανικών - Στα «πάνω» κρέας, υγραέριο και καφές - Ποια προϊόντα σημείωσαν μείωση

  •  22.09.2025 - 12:35
Δίωρη αποχή: Μαθητές «πυρπόλησαν» την αυλή σχολείου στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφίες

Δίωρη αποχή: Μαθητές «πυρπόλησαν» την αυλή σχολείου στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφίες

  •  22.09.2025 - 13:11
Γαμπρός στην Κύπρο «λύγισε» μόλις είδε τη νύφη – Το βίντεο που συγκίνησε

Γαμπρός στην Κύπρο «λύγισε» μόλις είδε τη νύφη – Το βίντεο που συγκίνησε

  •  22.09.2025 - 10:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα