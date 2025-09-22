ΒΙΝΤΕΟ: Αρκούδα επιτέθηκε σε 90χρονη σε κατάστημα - Η αστυνομία τη σκότωσε για λόγους ασφαλείας

Πιο συγκεκριμένα, όπως κατήγγειλε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος στην αστυνομία, η αρκούδα εισέβαλε ξαφνικά στο μαγαζί και άρχισε να κυνηγάει τους υπαλλήλους και τον σκύλο του.

Σύμφωνα τους New York Times και τις αρχές της πόλης, η αρκούδα φέρεται να γρατζούνισε στο πόδι μία 90χρονη γυναίκα. Στη συνέχεια, μεσολάβησε ένας μεσίτης, ο οποίος καθοδήγησε το άγριο ζώο έξω από το κατάστημα και εκείνο έφυγε.

Ωστόσο, λίγο αργότερα οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να εξουδετερώσουν την αρκούδα, καθώς έκριναν ότι απειλούσε τη δημόσια ασφάλεια.

Ένας πελάτης του καταστήματος κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή που το άγριο ζώο περιπλανιόταν στους διαδρόμους του καταστήματος, ενώ οι υπάλληλοι φώναζαν για εκκένωση του χώρου.

A black bear 🐻 wandered into the Dollar General in Vernon, Sussex County, startling shoppers. Local real estate agent Sean Clarkin quickly stepped in, guiding the bear through the aisles and out the front door of the store



https://t.co/s3RoygQave pic.twitter.com/iBCQnUCgxX — Wake Up NJ 🇺🇸 New Jersey (@wakeupnj) September 17, 2025

Πριν εισέλθει στο κατάστημα, η συγκεκριμένη αρκούδα είχε εντοπιστεί να περιπλανιέται στο πάρκινγκ κοντά στον αυτοκινητόδρομο για ώρες. Ένας κοντινός ιδιοκτήτης εστιατορίου δήλωσε ότι η αστυνομία χρησιμοποίησε λαστιχένιες σφαίρες για να την απωθήσει, χωρίς όμως αποτέλεσμα. «Ήταν σε ζάλη, περιπλανιόταν άσκοπα».

Η κομητεία Σάσεξ του Νιου Τζέρσεϊ αποτελεί μία από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση μαύρων αρκούδων, με περίπου 294 καταγεγραμμένα περιστατικά μόνο τη φετινή χρονιά, συμπεριλαμβανομένων εμφανίσεων, επιθέσεων σε ζώα και απόπειρας εισόδου σε σπίτια. Περιστατικά, όμως, όπως είσοδος σε κατάστημα ή άμεση επαφή δεν είναι τόσο συχνά.