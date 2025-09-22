Η Χαμάς ετοίμασε επιστολή για τον Τραμπ - Ζητά εγγυήσεις για εκεχειρία 60 ημερών ώστε να ελευθερώσει ομήρους

Η αναφορά επιβεβαιώνεται και από πηγή που μίλησε στους «Times of Israel», η οποία επισημαίνει ότι η επιστολή βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Κατάρ και αναμένεται να παραδοθεί στον Ντόναλντ Τραμπ αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο «Channel 12», η Χαμάς δεν έχει ακόμη υπογράψει το κείμενο, αν και εκτιμάται ότι μπορεί να το πράξει τις επόμενες ημέρες.

NEW: Hamas wrote a letter to President Trump asking him to personally guarantee a 60-day pause in Gaza in exchange for immediately releasing half of the hostages, Fox News has learned from a Senior Trump administration official and a second source directly involved in the talks. pic.twitter.com/GynGHGx2xB — Trey Yingst (@TreyYingst) September 22, 2025

Το Κατάρ έχει «παγώσει» τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία, περιμένει μια «συγγνώμη» από το Ισραήλ

Το Κατάρ έχει «παγώσει» τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για την απελευθέρωση των υπόλοιπων 48 ομήρων στη Γάζα, μετά την απόπειρα του Ισραήλ να πλήξει την ηγεσία της Χαμάς στη Ντόχα στις αρχές Σεπτεμβρίου. Όπως δήλωσε Άραβας διπλωμάτης στους «Times of Israel», από την ισραηλινή επίθεση στις 9 Σεπτεμβρίου οι Άραβες μεσολαβητές δεν έχουν προωθήσει ουσιαστικά τις διαπραγματεύσεις για τους ομήρους.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Κατάρ ζητά κάποιο είδος συγγνώμης από το Ισραήλ για το πλήγμα στη Ντόχα, προκειμένου να επαναλάβει τον ρόλο του στη μεσολάβηση. Ωστόσο, το Ισραήλ εμφανίζεται να έχει ελάχιστο ενδιαφέρον να προβεί σε μια τέτοια κίνηση.

Παράλληλα, η Αίγυπτος αποφεύγει προς το παρόν να αναλάβει ανεξάρτητη μεσολάβηση, θεωρώντας ότι ο ρόλος του Κατάρ είναι κρίσιμος και πως η όποια διαδικασία θα πρέπει να προχωρήσει από κοινού.

Ο ίδιος Άραβας διπλωμάτης σημειώνει ότι η Χαμάς έχει εκφράσει διάθεση να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις, επικαλούμενος νέα επιστολή που προετοιμάζει η οργάνωση, με την οποία θα παρουσιάσει πρόταση για εκεχειρία σε φάσεις, την οποία σκοπεύει να αποστείλει επίσης στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο διπλωμάτης εκφράζει την ελπίδα ότι το πάγωμα των συνομιλιών θα αρθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, επιτρέποντας την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για τους ομήρους.