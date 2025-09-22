Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΗ Χαμάς ετοίμασε επιστολή για τον Τραμπ - Ζητά εγγυήσεις για εκεχειρία 60 ημερών ώστε να ελευθερώσει ομήρους
ΔΙΕΘΝΗ

Η Χαμάς ετοίμασε επιστολή για τον Τραμπ - Ζητά εγγυήσεις για εκεχειρία 60 ημερών ώστε να ελευθερώσει ομήρους

 22.09.2025 - 17:15
Η Χαμάς ετοίμασε επιστολή για τον Τραμπ - Ζητά εγγυήσεις για εκεχειρία 60 ημερών ώστε να ελευθερώσει ομήρους

Επιστολή προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας να εγγυηθεί μια εκεχειρία 60 ημερών στη Γάζα, σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση περίπου των μισών ομήρων που κρατά, ετοίμασε η Χαμάς, σύμφωνα με αποκάλυψη ανώτερου αξιωματούχου της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η αναφορά επιβεβαιώνεται και από πηγή που μίλησε στους «Times of Israel», η οποία επισημαίνει ότι η επιστολή βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Κατάρ και αναμένεται να παραδοθεί στον Ντόναλντ Τραμπ αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο «Channel 12», η Χαμάς δεν έχει ακόμη υπογράψει το κείμενο, αν και εκτιμάται ότι μπορεί να το πράξει τις επόμενες ημέρες.

Το Κατάρ έχει «παγώσει» τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία, περιμένει μια «συγγνώμη» από το Ισραήλ

Το Κατάρ έχει «παγώσει» τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για την απελευθέρωση των υπόλοιπων 48 ομήρων στη Γάζα, μετά την απόπειρα του Ισραήλ να πλήξει την ηγεσία της Χαμάς στη Ντόχα στις αρχές Σεπτεμβρίου. Όπως δήλωσε Άραβας διπλωμάτης στους «Times of Israel», από την ισραηλινή επίθεση στις 9 Σεπτεμβρίου οι Άραβες μεσολαβητές δεν έχουν προωθήσει ουσιαστικά τις διαπραγματεύσεις για τους ομήρους.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Κατάρ ζητά κάποιο είδος συγγνώμης από το Ισραήλ για το πλήγμα στη Ντόχα, προκειμένου να επαναλάβει τον ρόλο του στη μεσολάβηση. Ωστόσο, το Ισραήλ εμφανίζεται να έχει ελάχιστο ενδιαφέρον να προβεί σε μια τέτοια κίνηση.

Παράλληλα, η Αίγυπτος αποφεύγει προς το παρόν να αναλάβει ανεξάρτητη μεσολάβηση, θεωρώντας ότι ο ρόλος του Κατάρ είναι κρίσιμος και πως η όποια διαδικασία θα πρέπει να προχωρήσει από κοινού.

Ο ίδιος Άραβας διπλωμάτης σημειώνει ότι η Χαμάς έχει εκφράσει διάθεση να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις, επικαλούμενος νέα επιστολή που προετοιμάζει η οργάνωση, με την οποία θα παρουσιάσει πρόταση για εκεχειρία σε φάσεις, την οποία σκοπεύει να αποστείλει επίσης στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο διπλωμάτης εκφράζει την ελπίδα ότι το πάγωμα των συνομιλιών θα αρθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, επιτρέποντας την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για τους ομήρους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο - Χάος στα σχολεία: Λιποθυμίες μαθητών και ανεμιστήρες που πέφτουν πάνω τους - Οργή για τα κλιματιστικά
Γαμπρός στην Κύπρο «λύγισε» μόλις είδε τη νύφη – Το βίντεο που συγκίνησε
Απίστευτο: Φέρετρο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών - Η πιο ανατριχιαστική ανάρτηση της χρονιάς – Δείτε φωτογραφία
Είσαι λάτρης της πίτσας; Ένα νέο μαγαζί ανοίγει σύντομα στη Λευκωσία με στολίδι τον παραδοσιακό ξυλόφουρνο
VIDEO - Χριστιάνα Αρτεμίου: Ετοίμασε πίττες με σουβλάκια στο πανηγύρι στην Αθηένου
«Έφυγε» ξαφνικά ο Στέλιος Μπεκρής: Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο – Η παράκληση της οικογένειας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Αποτρεπτικές» οι πειθαρχικές διαδικασίες για σεξουαλική παρενόχληση στη Δημόσια Υπηρεσία – Μόλις 10 καταγγελίες σε τρία χρόνια

 22.09.2025 - 17:05
Επόμενο άρθρο

ΒΙΝΤΕΟ: Αρκούδα επιτέθηκε σε 90χρονη σε κατάστημα - Η αστυνομία τη σκότωσε για λόγους ασφαλείας

 22.09.2025 - 17:26
Χριστοδουλίδης – Αμπντάλλα: Συζήτησαν για Κυπριακό, Μέση Ανατολή και ΕΕ - Στρατηγική προτεραιότητα η Νότια Γειτονία

Χριστοδουλίδης – Αμπντάλλα: Συζήτησαν για Κυπριακό, Μέση Ανατολή και ΕΕ - Στρατηγική προτεραιότητα η Νότια Γειτονία

Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, οι προοπτικές της Νότιας Γειτονίας και η σημασία της συνεργασίας ΕΕ–Ιορδανίας, σε συνδυασμό με την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και οι  εξελίξεις στο Κυπριακό, ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλλα Β’, στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης – Αμπντάλλα: Συζήτησαν για Κυπριακό, Μέση Ανατολή και ΕΕ - Στρατηγική προτεραιότητα η Νότια Γειτονία

Χριστοδουλίδης – Αμπντάλλα: Συζήτησαν για Κυπριακό, Μέση Ανατολή και ΕΕ - Στρατηγική προτεραιότητα η Νότια Γειτονία

  •  22.09.2025 - 18:13
Υπ. Εργασίας για ΑΤΑ - «Παραμένουμε αφοσιωμένοι στον κοινωνικό διάλογο, μόλις έχουμε κάτι θα το μάθετε»

Υπ. Εργασίας για ΑΤΑ - «Παραμένουμε αφοσιωμένοι στον κοινωνικό διάλογο, μόλις έχουμε κάτι θα το μάθετε»

  •  22.09.2025 - 15:26
Φώναζε για πρόστιμο, επιτέθηκε και χτύπησε Αστυνομικό – Χειροπέδες σε 43χρονη στη Λάρνακα

Φώναζε για πρόστιμο, επιτέθηκε και χτύπησε Αστυνομικό – Χειροπέδες σε 43χρονη στη Λάρνακα

  •  22.09.2025 - 18:52
Σοκαριστική υπόθεση στη Λεμεσό: Οικιακή βοηθός κατηγορείται για κακοποίηση 6χρονης

Σοκαριστική υπόθεση στη Λεμεσό: Οικιακή βοηθός κατηγορείται για κακοποίηση 6χρονης

  •  22.09.2025 - 16:23
«Αποτρεπτικές» οι πειθαρχικές διαδικασίες για σεξουαλική παρενόχληση στη Δημόσια Υπηρεσία – Μόλις 10 καταγγελίες σε τρία χρόνια

«Αποτρεπτικές» οι πειθαρχικές διαδικασίες για σεξουαλική παρενόχληση στη Δημόσια Υπηρεσία – Μόλις 10 καταγγελίες σε τρία χρόνια

  •  22.09.2025 - 17:05
Στα ύψη οι τιμές των φρέσκων λαχανικών - Στα «πάνω» κρέας, υγραέριο και καφές - Ποια προϊόντα σημείωσαν μείωση

Στα ύψη οι τιμές των φρέσκων λαχανικών - Στα «πάνω» κρέας, υγραέριο και καφές - Ποια προϊόντα σημείωσαν μείωση

  •  22.09.2025 - 12:35
Δίωρη αποχή: Μαθητές «πυρπόλησαν» την αυλή σχολείου στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφίες

Δίωρη αποχή: Μαθητές «πυρπόλησαν» την αυλή σχολείου στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφίες

  •  22.09.2025 - 13:11
Γαμπρός στην Κύπρο «λύγισε» μόλις είδε τη νύφη – Το βίντεο που συγκίνησε

Γαμπρός στην Κύπρο «λύγισε» μόλις είδε τη νύφη – Το βίντεο που συγκίνησε

  •  22.09.2025 - 10:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα