ΔΙΕΘΝΗ

Λευκός Οίκος: Ανταμοιβή για τη Χαμάς θεωρεί ο Τραμπ την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

 22.09.2025 - 21:48
Λευκός Οίκος: Ανταμοιβή για τη Χαμάς θεωρεί ο Τραμπ την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους συνιστά «ανταμοιβή για τη Χαμάς», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, ο Τραμπ θα μιλήσει αύριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για αυτήν την απόφαση που έλαβαν πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, για να τις πληροφορήσει ότι αυτά είναι «απλώς λόγια και όχι συγκεκριμένες ενέργειες».

